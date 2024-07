Polícia encontra 248 kg de cocaína em tanque de combustível de caminhão que transportava sucata

OPORTUNIDADE

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio de decreto no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29), autorizou a realização do concurso e salários podem chegar a R$ 10 mil

O Governo Estadual autorizou, através de decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29), a realização do concurso público para dois cargos nas Unidades Educacionais de Internação (UNEIs) de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, são 70 vagas que serão destinadas para este concurso, sendo 50 para o cargo de Agentes de Segurança Socioeducativas e as outras 20 para Analistas de Medidas Socioeducativas. Os aprovados irão integrar o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (Sejusp).

Ainda não há informações como data de inscrição e aplicação da prova, salários e como serão distribuídos os locais de trabalho. Lembrando que, segundo consta no site da Sejusp, há sete Uneis no estado, três na capital, uma em Corumbá, uma em Ponta Porã, uma em Dourados e uma em Três Lagoas.

Mesmo ainda não sendo divulgado o salário para os respectivos cargos, há uma referência de 2018. Na época, o mesmo concurso já havia sido autorizado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, e previa 228 vagas, sendo 201 vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, com salário inicial de de R$ 2.757,80, e as outras 27 para Analista de Medidas Socioeducativas (11 para a área de psicologia e 16 para serviço social), com salário inicial de R$ 4.879,19.

Porém, segundo consta no Portal da Transparência do estado, os Agentes de Segurança Socioeducativas hoje tem uma média salarial de R$ 7 mil. Já para o outro cargo a média salarial gira em torno de R$ 8 mil a R$ 10 mil.

Antes de qualquer anúncio, o edital de abertura do concurso público estabelecerá as atribuições da Comissão Organizadora do certame e ainda precisa fornecer cinco informações acerca do concurso:

A distribuição das vagas mencionadas no art. 1º deste Decreto; As fases e os requisitos para a aprovação em cada fase; As modalidades das provas, seus conteúdos e a forma de avaliação; Os requisitos legais para a investidura no cargo e na função; O prazo de validade do Concurso Público.

Insatisfação

Para Lilian Fernandes, presidente do Sindicato dos Servidores da Administração do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindsad-MS), a quantidade de vagas oferecidas pelo decreto assinado nesta segunda é insuficiente para ocupar todas as demandas das Uneis.

“Desde 2018, havia a autorização para a criação dessas 228 vagas, mas como não houve concurso, o sindicato continuava cobrando. Hoje nos surpreendemos com a autorização de apenas 70 vagas, o que não atende à necessidade das UNEIS”, reforçou.

Ainda, Lilian afirmou que o Governo não conversou com o sindicato antes da aprovação do concurso, mesmo sendo constante sua participação nas comissões organizadoras. Segundo ela, seriam necessárias 300 vagas para atender todas as tarefas das Uneis.

Assine o Correio do Estado