Polícia prende suspeito de matar esposa com tiro na barriga

A pesagem oficial está sendo realizada pelos agentes, mas estima-se que cada veículo tenha, no mínimo, uma tonelada cada; nenhum suspeito foi preso, com a alegação de fuga, segundo o DOF

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (1º), uma grande quantidade de maconha na divisa entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, presente em sete caminhonetes, oriundas de duas ocorrências diferentes.

A primeira ocorrência aconteceu em uma estrada, do qual foram encontradas quatro caminhonetes lotadas com o ilícito e estima-se que nesses veículos somados há 6 toneladas do entorpecente. A segunda ocorrência aconteceu em um entreposto de drogas, que o DOF invadiu e localizou mais três caminhonetes, também cheias de maconha.

Ainda não houve a pesagem oficial para saber quantas toneladas foram apreendidas nessas ações, mas é previsto que cada caminhonete tenha de 1 mil a 1,5 mil quilos da droga, ou seja, ao todo teriam sido apreendidos pelos agentes cerca de 7 a 10,5 toneladas.

Não houve prisão, pois todos os suspeitos fugiram no momento da apreensão. Ainda, ambas as ocorrências estão em andamento, já as drogas e os veículos foram escoltados até a sede do DOF, em Dourados, do qual todos os procedimentos oficiais serão realizados.

Maconha no MS em 2024

Segundo dados presentes no portal do DOF, do dia 1º de janeiro a 28 de agosto deste ano, 85 toneladas de maconha foram apreendidas, somente considerando as ações do departamento especializado. Ainda não houve atualização dos dados de 29 de agosto até o dia de hoje.

Outro dado de apreensão é da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (Sejusp), onde informa que aproximadamente 1,4 milhão de quilos de maconha foram confiscadas, do qual não considera as ocorrências do DOF.

