Coren-MS repudia agressão contra enfermeira em hospital de MS

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), repudiou nesta terça-feira (13), a agressão sofrida por uma profissional da enfermagem no município de Água Clara.

Segundo a nota do Coren-MS, no último sábado 11 de agosto, uma mulher de 39 anos, deu um soco no rosto da enfermeira, de 23 anos, que seguia com o procedimento protocolar.

Na noite de domingo (11), a mulher que teria agredido a enfermeira foi presa. A polícia chegou a ser acionada para responder ao chamado de ameaça.

Segundo o portal Água Clara Notícias, a mulher procurou o hospital para levar a filha de 14 anos que não estava se sentindo bem.

O relato indica que a mãe teria ficado nervosa quando a enfermeira pediu os dados para preencher a ficha de entrada da adolescente, o que gerou revolta e xingamentos.

Para a polícia a mãe relatou que a filha sofre de problemas cardíacos, passa por acompanhamento regular, entretanto não estava bem, por isso ela decidiu procurar auxílio médico.

Ainda, disse que a enfermeira informou que a menina só receberia atendimento após o preenchimento da ficha. Diante dos relatos os policiais pediram para que a mulher fosse com eles até a delegacia.

Momento em que a mulher correu para cima da enfermeira e desferiu um soco no rosto dela justificando “Vou para a delegacia, mas por uma boa razão”.

O Coren-MS destacou que os profissionais da enfermagem prestam o juramento de dedicar suas vidas ao serviço da população e exigiu respeito por parte de todos os cidadãos com o compromisso adotado pela classe.

Veja a nota na íntegra:

“O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) manifesta forte indignação e repudia o ato de violência ocorrido na noite de sábado (11), no Hospital Municipal de Água Clara-MS, onde uma enfermeira foi agredida covardemente durante seu labor. A ação de uma mulher de 39 anos, que deu um soco no rosto da profissional, é inaceitável e representa um grosseiro desrespeito não somente a enfermeira, mas aos profissionais de saúde que dedicam suas vidas ao cuidado e à preservação da saúde humana

Os profissionais da enfermagem, ao fazer o juramento de dedicar as suas vidas ao serviço da humanidade, se comprometem a agir com consciência, integridade e profundo respeito pela dignidade humana. Exigimos, portanto, que todos os cidadãos respeitem este compromisso de forma equânime, independentemente das circunstâncias.

O atendimento, que muitas vezes se dá em situações de extrema vulnerabilidade, não pode ser cenário de ameaças e agressões. É fundamental destacar que o desacato a funcionários públicos, especialmente em ambientes de saúde, constitui não apenas uma ofensa à honra do profissional, mas também à administração pública como um todo, sendo um crime passível de detenção, conforme previsto no Art. 331 do Código Penal.

Reiteramos nosso repúdio e manifestamos nosso apoio incondicional à enfermeira agredida e a todos os profissionais de saúde. Pedimos que as autoridades competentes tomem as devidas providências para que atos de violência como este não se repitam. A integridade física e psicológica dos profissionais de saúde deve ser preservada, para que possam continuar a desempenhar seu papel fundamental na sociedade com segurança e dignidade”.