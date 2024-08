Criança é baleada por engano em emboscada contra adolescentes

polícia

Ele sobreviveu, porém não se sabe o estado de saúde do menino

Dupla baleou um adolescente, de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, na noite desta terça-feira (13), na rua Jeronita Maria de Souza, bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, dois homens, em uma moto, se aproximaram do garoto, que estava sentado na frente de casa e atiraram três vezes contra ele. Ele foi baleado na lombar e nos braços.

O pai levou o filho para o Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila II. Ele sobreviveu, porém não se sabe o estado de saúde do menino.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe. O rapaz é conhecido na região por “ostentar” fotos de fuzis nas redes sociais.

Em dezembro, o garoto foi parar na delegacia após postar foto com arma no Facebook. De acordo com a polícia, ele não tem nenhuma passagem e nunca foi preso. Questionado sobre as fotos, afirmou que só estava “brincando”.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

NÚMEROS

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 399 pessoas sofreram tentativa de homícidio , entre 1º de janeiro e 14 de agosto de 2024, em Mato Grosso do Sul.

As tentativas de assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (53), março (63), abril (57), maio (44), junho (57), julho (49) e agosto (27). Desse número, 137 ocorreram em Campo Grande e 262 no interior.

Tentativa de homicídio é quando uma pessoa tentou matar outra, mas, por algum motivo, não conseguiu.

Mesmo que a pessoa não seja atingida, se houve a intenção de matar e a ação foi feita de forma que poderia ter causado a morte, é considerada tentativa de homicídio.