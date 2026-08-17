Homem é levado à delegacia após denúncia de ato sexual diante de crianças em MS - Foto: Divulgação Policia Militar

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Um homem de 51 anos foi levado à Delegacia de Polícia Civil após uma denúncia de que teria praticado um ato de natureza sexual diante de quatro crianças menores de 10 anos, no bairro Triguenã, em Ivinhema, na tarde do último sábado (15).

Segundo a Polícia Militar, uma moradora acionou a equipe após perceber que o vizinho, que mora nos fundos do imóvel, estaria sem roupa e exibindo as partes íntimas enquanto as crianças brincavam próximas ao muro que separa as duas residências.

De acordo com o relato feito à polícia, havia aberturas entre os tijolos do muro que permitiam a visualização entre os imóveis. A moradora afirmou ainda que o homem teria realizado um ato de natureza sexual na direção das crianças.

Os policiais foram até a residência indicada e encontraram o homem no local. Aos agentes, ele afirmou que estava no quintal usando apenas roupa íntima.

Diante da denúncia e das circunstâncias relatadas, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será apurado. A investigação deverá esclarecer o que de fato ocorreu.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a responsável pelas crianças até a delegacia, para adoção das medidas de proteção necessárias.