Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Crime

Homem é levado à delegacia após denúncia de ato sexual diante de crianças em MS

Moradora acionou a polícia e relatou que quatro crianças, todas menores de 10 anos, teriam presenciado a situação

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

17/08/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um homem de 51 anos foi levado à Delegacia de Polícia Civil após uma denúncia de que teria praticado um ato de natureza sexual diante de quatro crianças menores de 10 anos, no bairro Triguenã, em Ivinhema, na tarde do último sábado (15).

Segundo a Polícia Militar, uma moradora acionou a equipe após perceber que o vizinho, que mora nos fundos do imóvel, estaria sem roupa e exibindo as partes íntimas enquanto as crianças brincavam próximas ao muro que separa as duas residências.

De acordo com o relato feito à polícia, havia aberturas entre os tijolos do muro que permitiam a visualização entre os imóveis. A moradora afirmou ainda que o homem teria realizado um ato de natureza sexual na direção das crianças.

Os policiais foram até a residência indicada e encontraram o homem no local. Aos agentes, ele afirmou que estava no quintal usando apenas roupa íntima.

Diante da denúncia e das circunstâncias relatadas, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será apurado. A investigação deverá esclarecer o que de fato ocorreu.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a responsável pelas crianças até a delegacia, para adoção das medidas de proteção necessárias.

Tráfico

PF apreende quase 5 kg de drogas sintéticas em ações contra tráfico internacional em Corumbá

Quatro bolivianos foram presos em flagrantes distintos; entorpecentes teriam como destino Santa Cruz de la Sierra

13/08/2026 14h00

Compartilhar

Reprodução PF

Continue Lendo...

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu quase 5 quilos de drogas sintéticas em duas operações realizadas em Corumbá, na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Quatro bolivianos foram presos durante os flagrantes.

As apreensões ocorreram em ações integradas de inteligência, investigação e fiscalização. Ao todo, foram encontrados aproximadamente 3,9 quilos e 1 quilo de substâncias com características compatíveis com ecstasy, incluindo MDA, MDMA e MDEA, em formas como pó, cristais e outros materiais sólidos.

Segundo as investigações, os entorpecentes teriam como destino o mercado boliviano, principalmente a cidade de Santa Cruz de la Sierra. A origem das drogas é investigada, mas os primeiros elementos levantados indicam que os carregamentos podem ter saído da região Sudeste do Brasil.

A PF também apura o uso de uma estratégia conhecida como logística reversa do tráfico, utilizada por organizações criminosas para dificultar a identificação da origem, do destino e dos responsáveis pelas remessas de drogas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer toda a cadeia logística utilizada no transporte dos entorpecentes até a região de fronteira.

As substâncias apreendidas serão submetidas aos procedimentos periciais para confirmação da composição e das quantidades.

Tentativa de Estupro

Adolescente corre no pasto para fugir de estupro em Batayporã

Jovem contou à família que havia sido atacada; suspeito foi preso pela PM durante buscas

12/08/2026 15h45

Compartilhar

Reprodução/PM

Continue Lendo...

Uma adolescente de 14 anos foi encontrada correndo por uma pastagem, bastante abalada, após fugir de um homem que, segundo o relato dela à família, a teria prendido em uma propriedade rural de Batayporã. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12) e é investigado como estupro.

Segundo o registro da Polícia Militar, familiares perceberam que a adolescente estava desaparecida e começaram a procurá-la pela propriedade. Quando foi encontrada, a jovem contou o que havia acontecido e relatou ter conseguido se soltar e fugir.

A PM iniciou as buscas nas proximidades e localizou, ainda durante o atendimento da ocorrência, o homem apontado pela adolescente como autor. Na consulta aos registros, os policiais também constataram que havia contra ele uma ordem de prisão por dívida de pensão alimentícia.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde está à disposição das autoridades e deve passar por audiência de custódia. O caso de estupro seguirá sob investigação da Polícia Civil.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de agosto. É hora de aprender e aperfeiçoar talentos
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de agosto. É hora de aprender e aperfeiçoar talentos

2

Colisão seguida de explosão deixa quatro mortos e trava a BR-163 em Bandeirantes
TRAGÉDIA NA BR-163

/ 19 horas

Colisão seguida de explosão deixa quatro mortos e trava a BR-163 em Bandeirantes

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7093, domingo (16/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7093, domingo (16/08)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7093, domingo (16/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7093, domingo (16/08): veja o rateio

5

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira
Gastronomia Correio B+

/ 1 dia

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 6 dias

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 07/08/2026

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 06/08/2026

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado