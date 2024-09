Identificadas vítimas de queda de avião em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Foram identificadas as vítimas do acidente com a queda do avião de pequeno porte, ocorrida no sábado (31) nas proximidades de uma usina de açúcar em Costa Rica. O pitolo era Paraguaio e o segundo ocupante natural de Caracol.

Os dois ocupantes da aeronave, que pegou fogo após a queda, foram identificados como Carlos Antônio Ortiz, de 31 anos, de nacionalidade paraguaia, que pilotava o avião, e Elison de Jesus Marines, de 40 anos, natural de Caracol e residente em Ribas do Rio Pardo, que seguia como passageiro.

A condução dos levantamentos iniciais foi feita pela Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica em ação conjunta com o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

A investigação será agora conduzida pelo DRACCO, que aguarda a chegada de uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) para determinar as causas da queda da aeronave.

O delegado de Costa Rica que esteve no local destacou a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da equipe de perícia.

“A aeronave estava bastante destruída pelo fogo. Em um primeiro momento, não foi possível identificar as vítimas, sendo possível apenas determinar que eram do sexo masculino”, disse o delegado de Costa Rica.

A perícia encaminhou os corpos para a funerária e, após realizar exames necropapiloscópicos, conseguiu a identificação.

Aeronave Experimental

Conforme a diretora do DRACCO, delegada Ana Claudia Medina, a aeronave Paradise, prefixo PU ICL, era experimental e estava em fase de testes.

A prioridade, de acordo com a delegada, foi a identificação e liberação dos corpos. Uma equipe do DRACCO aguarda a chegada de membros do CENIPA, prevista para a tarde deste domingo.

“Liberamos primeiro os corpos e, assim que os destroços do avião esfriaram, iniciamos o trabalho de investigação. O que levantamos até o momento é que a aeronave estava realizando um voo de experiência, voou cerca de 40 minutos na localidade e o acidente ocorreu durante o pouso”, pontuou a delegada.

Assine o Correio do Estado