Queda de avião após arremetida mata duas pessoas em Costa Rica

Um avião de pequeno porte caiu próximo a uma usina de açúcar no início da tarde deste sábado (31), em Costa Rica, a 327 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações iniciais, o piloto e o copiloto morreram carbonizados. Testemunhas relataram que a aeronave tentou arremeter antes de cair e explodir.

Conforme informações de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 12h e ainda não há detalhes sobre o que poderia ter causado a queda da aeronave. Com o impacto ao solo, o avião de pequeno porte explodiu, matando os ocupantes.

Segundo informações da Polícia Civil de Costa Rica, a aeronave estava há alguns dias parada no pátio do aeroporto da cidade, e as vítimas não residiam no município.

De acordo com o relato de moradores que testemunharam o acidente, minutos antes da queda da aeronave, o piloto tentou pousar o avião, mas acabou realizando uma arremetida. Pouco depois, ele perdeu o controle da aeronave, que colidiu com o solo e provocou a explosão.

A queda do avião na região rural assustou os moradores do município, que correram até a margem da MS-153 na tentativa de salvar vidas. No entanto, ao chegarem ao local do acidente, encontraram fogo e muita fumaça.

Além da Polícia Civil, equipes de resgate estão no local e isolaram a área para as investigações. O Cenipa também foi acionado e enviou analistas para Costa Rica para ajudar nas análises técnicas e descobrir as causas do acidente.

Até o momento, o nome das vítimas não foi divulgado, mas os familiares já foram informados da tragédia.



*Informações do site MS Todo Dia/ Costa Rica (MS).

