Ladrões roubam traficante e são condenados a 20 anos de prisão

CAMPO GRANDE

Femicídio e homicídio ocorreram no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande

Casal, homem de 49 anos e mulher de 44 anos, foram assassinados na noite deste domingo (10), em uma residência localizada na rua Ibirapuã, bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. A suspeita é que o ex-marido da mulher tenha matado o casal, por ciúmes.

Conforme apurado pela reportagem, o afilhado da mulher acionou a Polícia Militar, via 190, após escutar gritos de socorro de sua madrasta e disparos de arma de fogo dentro de casa.

O adolescente se escondeu no canto do quarto enquanto o autor realizava os disparos, momento em que ligou para a polícia. Segundo a PM, foram realizados pelo menos 10 disparos.

O autor, enquanto realizava os disparos, falava “é isso que talarico merece”, o que deu a entender que o homem, que estava namorando com sua ex-mulher, é seu amigo.

O enteado da mulher reconheceu a voz do homem e afirmou que se tratava do ex-marido da vítima, pois a voz era idêntica.

De acordo com a PM, o corpo da mulher foi deixado no chão da sala e o do homem no banheiro. Após o crime, o autor fugiu, antes mesmo da chegada dos policiais.

Em ronda nas imediações, foi localizada uma câmera de segurança que registrou o possível autor indo e voltando do local do crime. As imagens foram apresentadas ao filho do autor, que reconheceu seu pai nas filmagens.

O filho do criminoso informou à equipe o endereço onde seu pai residia e onde poderia ter se escondido.

No local, foram apreendidos um revólver Taurus calibre .22 nº 132504, um revólver Smith & Wesson calibre .357, cápsulas de revólver calibre .38, 12 munições de calibre .32 e 84 munições de calibre .357. Mas, o homem não foi localizado.

Equipes da Polícia Civil, Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), Batalhão de Choque (BPMChoque), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Polícia Científica e funerária estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como feminicídio e homicídio qualificado na DEAM. Este é o 29ª feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul.

Feminicídios, além de tirar a vida de mulheres, também tiram a vida de homens, como neste caso, em que o autor, além de matar a ex-companheira, também tira a vida de seu atual.

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 29 mulheres foram vítimas de feminicídio , entre 1º de janeiro e 11 de novembro de 2024, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 9 ocorreram em Campo Grande e 20 no interior. As mortes foram registradas em janeiro (3), fevereiro (5), março (3), abril (5), junho (3), agosto (1), setembro (3), outubro (3) e novembro (2).

Neste fim de semana, em 10 de novembro, Vanessa de Souza Amâncio, de 43 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro , identificado como Gecildo Gomes, 50 anos, dentro de sua própria casa, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

Em 2023, 31 mulheres foram mortas.

DENUNCIE!

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades.