Polícia apreende 49 kg de cocaína dentro de tanque de combustível de veículo blindado

A Polícia Federal tem centralizado inquéritos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Diretoria de Inteligência Policial (DIP) e reduzido o setor responsável por investigações em tribunais superiores. Essa mudança alterou o propósito principal da diretoria de inteligência e aproximou as investigações sensíveis do diretor-geral da corporação, delegado Andrei Rodrigues, conforme relatado por membros da PF que falaram à imprensa sob condição de anonimato.

Anteriormente, a DIP era encarregada de definir a política de inteligência e realizar ações de contrainteligência e investigações relacionadas ao terrorismo, principalmente questões de segurança nacional. No entanto, atualmente, a diretoria está envolvida em inquéritos sobre milícias digitais, incluindo supostos planos golpistas de Bolsonaro e seus aliados após as eleições de 2022, além de investigações sobre fake news, uso ilegal de sistemas de monitoramento por membros da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e operações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante o segundo turno das eleições presidenciais. Os delegados da DIP também estão encarregados de investigar incidentes como a hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no aeroporto de Roma, na Itália.

Enquanto isso, a área responsável por conduzir investigações nos tribunais superiores, conhecida como Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (CINQ) e ligada à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor), está enfrentando esvaziamento, com poucos delegados. A CINQ atualmente está concentrada principalmente na Operação Lesa Pátria, que investiga organizadores e financiadores dos ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023, e em inquéritos sobre desvios em obras custeadas com emendas parlamentares, incluindo o caso envolvendo o ministro Juscelino Filho (Comunicações).

Delegados que preferiram não se identificar afirmam que essa mudança na diretoria de inteligência está causando desequilíbrio entre os setores da PF, diminuindo a importância do departamento encarregado das investigações. Além disso, por lidar com assuntos sensíveis, a DIP está mais próxima da direção-geral da Polícia Federal, e essa recente transformação trouxe para mais perto de Andrei Rodrigues inquéritos relacionados ao golpismo.

A direção da DIP é liderada pelo delegado Rodrigo Morais, amigo de Andrei Rodrigues, conhecido por sua atuação na investigação do atentado a faca contra Jair Bolsonaro em 2018.

Em resposta, a Polícia Federal afirmou que a mudança ocorreu com base na permissão das normas internas, que possibilitam que "casos sensíveis possam ser conduzidos pela Diretoria de Inteligência Policial". A PF destacou que essa atuação sempre existiu, sendo intensificada com a reestruturação realizada na diretoria no início de 2023.

A DIP é a principal área da PF com experiência e equipamentos de inteligência. Foi por meio dela que peritos e técnicos conseguiram acessar dados armazenados nas nuvens do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, revelando possíveis fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente e seus aliados. No entanto, recentemente, o delegado responsável pelo inquérito da hostilização a Moraes, Hiroshi Sakaki Araújo, foi substituído após incluir em um relatório um diálogo entre um suspeito e seu advogado, gerando controvérsia na OAB.

As investigações relacionadas a Bolsonaro foram inicialmente direcionadas à DIP em 2022, quando a delegada Denisse Ribeiro, que conduzia o inquérito das milícias digitais envolvendo Bolsonaro como um dos alvos, saiu de licença-maternidade. O delegado Fabio Shor, que havia sido transferido para a diretoria de inteligência, assumiu o caso, que permaneceu na DIP e não retornou às mãos da delegada original.

