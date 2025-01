Polícias Civil de MS e GO desarticulam organização criminosa de estelionato

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em parceria com a Polícia Civil de Goiás deflagram a “Operação Código de Barras” contra estelionatários que aplicam golpes e enganam pessoas utilizando boletos bancários falsificados.

Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Dourados (SIG-MS) e Delegacia Estadual de Combate à Corrupção de Goiás (DECCOR-GO) cumpriram, nesta terça-feira (21), mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em Dourados (MS), Goiânia (GO), Iporá (GO), Trindade (GO), Itaguaru (GO) e Israelândia (GO).

Ao todo, 26 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão foram expedidos. As buscas foram expedidas para as residências de todas as pessoas que emprestaram contas bancárias para que o grupo criminoso pudesse receber os valores angariados com o golpe.

O objetivo é desmantelar a organização criminosa responsável por aplicar golpes de estelionato em larga escala, utilizando boletos bancários fraudulentos para enganar vítimas em todo o país.

Conforme apurado pela reportagem, pessoas físicas e jurídicas, de diferentes estados, eram enganados e pagavam falsos boletos bancários em golpe estelionatário. O prejuízo financeiro foi de mais de R$ 1 milhão.

Os criminosos utilizavam tecnologia avançada e estratégias elaboradas para falsificar boletos bancários e distribuí-los às vítimas, além de contar com uma grande rede de pessoas e contas bancárias para recebimento dos proveitos do crime.

Os policiais civis também apreenderam documentos, dispositivos eletrônicos, valores em dinheiro e outros materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.

As investigações envolveram técnicas de inteligência, interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário, permitindo mapear o organograma da organização criminosa, cuja base estava localizada em Goiânia

De acordo com a Polícia Civil de MS, as provas recolhidas devem auxiliar na identificação de outros integrantes da organização criminosa, bem como no rastreamento dos valores desviados e na responsabilização criminal de todos os envolvidos.

De acordo com o delegado titular do SIG-Dourados, Erasmo Cubas, a parceira entre as polícias de MS e GO foi essencial para elucidar o crime.

“A integração entre a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e a Polícia Civil de Goiás foi essencial para o sucesso da ação, reforçando o compromisso das instituições com a repressão a crimes complexos e a proteção dos direitos da sociedade”, ressaltou.

A “Operação Código de Barras” começou a ser investigada pelo SIG de Dourados em fevereiro de 2024, após golpes terem sido aplicados em 29 de fevereiro e 1º de março. Na ocasião, um funcionário de uma lotérica pagou um boleto indevido de mais de R$ 500 mil.

Em 2024, 14.231 pessoas foram vítimas de estelionato , crime previsto no Código Penal Brasileiro e definido como "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento", ou seja, o "famoso" golpe.

Os estelionatos podem acontecer de diversas formas, como através de vendas fraudulentas, pirâmides financeiras, falsificação de documentos, roubo de dados bancários, falsas ofertas, e muitos outros.