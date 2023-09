Acidente

A ADEPOL anunciou que vai instaurar inquérito para apurar e identificar causas e dinâmica da batida (veja vídeo)



Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente envolvendo o Delegado de Polícia titular, Felipe Machado Potter, que resultou na morte de um motociclista de 20 anos, em Chapadão do Sul, que fica a 282km da Capital.

O acidente ocorreu na primeira hora da manhã de sábado (23), o motociclista seguia a Avenida Goiás quando foi atingido ao tentar cruzar a Avenida Mato Grosso pelo veículo conduzido pelo delegado.

A força da colisão foi tão grande que o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com o impacto, segundo informações do Chapadão News, o condutor do Hyundai Creta, perdeu o controle da direção, derrubou uma árvore e foi parar na contramão da outra via.

Após a colisão o delegado, Felipe Potter, acionou o Corpo de Bombeiros e permaneceu no local. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. O delegado teve que receber socorro médico por suspeita de fratura nos pulsos.

A Associação dos Delegados de Polícia (ADEPOL), emitiu lamentando o ocorrido e informando que um inquérito policial será instaurado para apurar a dinâmica do acidente.

Confira a nota da ADEPOL na íntegra:

"A Adepol-MS vem a público informar que ocorreu um trágico acidente de trânsito na madrugada deste sábado (23) em Chapadão do Sul, envolvendo o Delegado de Polícia titular do município, Felipe Machado Potter. Uma vida se foi, o que causa em todos nós muita consternação e tristeza. As causas e dinâmica do acidente serão apuradas no respectivo inquérito policial. Após a colisão, o delegado Felipe Potter acionou o Corpo de Bombeiros Militar, permaneceu no local, executou o teste de etilômetro (bafômetro), com resultado 0/0, e após rumou ao hospital, pois também se feriu. A Adepol-MS se solidariza imensamente com a família e amgos da vítima fatal desse triste acidente."

