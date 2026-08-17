Três suspeitos de sequestro e morte de adolescente são presos em cidade de MS - Reprodução/PRF

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Três pessoas suspeitas de envolvimento no sequestro e homicídio de uma adolescente de 14 anos foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde do último sábado (15), em Paranaíba, cidade localizada no leste de Mato Grosso do Sul.

Dois homens e uma mulher foram encontrados durante uma fiscalização enquanto seguiam em direção ao Rio de Janeiro, segundo a PRF. A abordagem ocorreu durante a tentativa de fuga do grupo após o crime registrado em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

O caso ganhou repercussão depois que câmeras de segurança registraram o momento em que a adolescente teve o quarto invadido e foi retirada do imóvel à força. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, ela estava desaparecida desde 6 de agosto.

A adolescente foi localizada morta na quarta-feira (13), enterrada em uma área de mata às margens da BR-163, em Sorriso (MT).

A prisão em Paranaíba ocorreu durante a fuga. Após a abordagem e a confirmação das identidades, os três suspeitos foram detidos e encaminhados à polícia judiciária para os procedimentos relacionados à investigação.

As circunstâncias do sequestro e da morte da adolescente ainda são apuradas pelas autoridades responsáveis pelo caso.