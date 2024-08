Policial militar aposentado morre em acidente na BR-163

Acidente envolvendo um Fiat Uno e Caminhonete resultou na morte do Policial Militar Paulo Siqueira Barbosa; Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Concessionária CCR, que administra a rodovia, e da Polícia Científica foram acionadas. - Foto: Reprodução

Um novo acidente grave fez mais uma vítima na BR-163, próximo ao Posto Eucalipto, em Nova Alvorada do Sul. A fatalidade ocorreu na manhã desta terça-feira (06) e resultou na morte de Paulo Siqueira Barbosa, servidor aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

De acordo com informações apuradas pelo site “Site Nova News”, o acidente ocorreu entre um Fiat Uno e uma caminhonete D20. No entanto, não se sabem os motivos ainda que teriam causado a fatalidade. O proprietário da caminhonete ainda não foi identificado.

Em vídeo, é possível observar o Fiat Uno capotado no meio da via, enquanto a caminhoneta está no canto da pista.

Após o ocorrido, Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Concessionária CCR, que administra a rodovia, e da Polícia Científica foram acionadas.

Rodovia da morte

Além do acidente de hoje, no último mês, a BR-163 colecionou acidentes graves e mortes. De janeiro à primeira semana de julho, acidentes no trecho sul-mato-grossense da BR-163 vitimaram 36 pessoas, número que corresponde a um óbito a cada cinco dias, e que faz jus ao título "rodovia da morte".

Somente em trechos próximos a Campo Grande, em menos de quatro meses. Somados, o número de óbitos chega a 11.



