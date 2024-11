Ponte Bioceânica nem está pronta e 'Murtinho' já entra na rota do tráfico

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Através do trabalho de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Murtinho, quase duas toneladas de entorpecentes foram apreendidos na madrugada de hoje (1º), em trecho BR-267, o que mostra que a rodovia ligada a tão falada Rota Bioceânica já apresenta sinais característicos de tráfico, antes mesmo das obras da ponte estarem prontas.

Informações da Polícia Rodoviária Federal mostram, com uma operação, foi coibido não somente o tráfico de drogas, já que o veículo, uma caminhonete Chevrolet/S10, também era produto de roubo/furto.

Conforme a PRF, durante a madrugada desta sexta (1º) um homem conduzia a S/10 no trecho da BR0267 que era fiscalizado pelos agentes, desobedecendo à ordem de parada dos agentes rodoviários federais.

Com isso foi dado início a uma perseguição, feito com acompanhamento tático da caminhonete, até o ponto em que o conduzir desistiu do veículo e começou uma tentativa de fuga a pé.

Importante frisar que essa tentativa foi frustrada, com o indivíduo sendo alcançado e preso, posteriormente encaminhado para a Polícia Civil de Porto Murtinho.

Na caminhonete S/10, que era conduzida com placas falsas por ser fruto de roubo, foram localizados diversos tabletes de substância análoga à maconha.

Ainda que não tenha apontado aos policiais onde conseguiu a droga, ou mesmo de onde o carregamento seria entregue, os policiais conseguiram retirar de circulação 1.800 kg totais da substância.

Longe de acabar

Inicialmente com entrega prevista para novembro de 2025, a conclusão das obras da ponte no trecho sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho teve prazo prorrogado para fevereiro de 2026, como bem abordou o Correio do Estado ainda no começo do mês de outubro.

Com custos orçados em aproximadamente 95 milhões de dólares, ao todo essa ponte sobre o Rio Paraguai terá 1,3 mil metros, sendo que pouco mais de 60% dos trabalhos já foram concluídos.

Mesmo assim, atraso na entrega da ponte não deve atrasar a implementação da Rota Bioceânica, uma vez que as obras de acesso - de quase meio bilhão de reais - mal começaram e devem ser concluídas apenas ao fim de 2026, isso se o cronograma for cumprido à risca.

Em agenda na sede da Federação das Indústrias, em Campo Grande, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi questionada pela equipe do Correio do Estado sobre o início das obras de acesso, que até aquele 20 de setembro ainda não tinha começado.

“Eu fiz questão de vir hoje aqui na Fiems, porque é pé quente. Exatamente hoje começou a obra da alça dos 13 quilômetros. É importante lembrar que é uma alça, ela é suspensa tanto no início quanto no final da ponte, então ela tem uma complexidade. A ordem de serviço a gente deu em dezembro e a previsão era que as obras começassem em março. Mas o importante é que hoje iniciou”, afirmou Simone na ocasião.

Ainda no fim de 2023 o Correio do Estado explicou: por que 13 km de asfalto e aduana vão custar meio bilhão de reais?, que você confere CLICANDO AQUI, sendo R$ 472 milhões bancados integralmente pelo governo federal, com previsão de ser entregue em até dois anos, com visita de Lula prevista para inauguração em Porto Murtinho antes do fim de seu terceiro mandato.

