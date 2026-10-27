Prefeito de MS pede desculpas por postagem que compara Nordeste a burro

O prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter (PP), município localizado na região leste de Mato Grosso do Sul, pediu desculpas publicamente nesta terça-feira (27), após compartilhar uma imagem considerada xenofóbica que associava a Região Nordeste à figura de um burro.
A publicação foi feita no domingo (25), depois da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições presidenciais.
A montagem mostrava o mapa do Brasil com a cabeça de um burro sobreposta à Região Nordeste, acompanhada de uma mensagem em que o prefeito demonstrava indignação com o resultado das urnas e criticava a participação dos eleitores de regiões mais pobres na escolha do presidente da República.
“Muito triste a gente ver as regiões mais pobres, onde o crime predomina, onde tem os políticos mais corruptos decidir uma eleição tão importante! E eu aqui trabalhando honestamente para servir realmente a população. Queremos ser exemplo como Prefeito, mas na política prevalece a mentira e os acordos sujos! Tô muito desanimado e decepcionado com a política”, escreveu Schlatter.
A publicação foi compartilhada em um grupo de WhatsApp que reúne prefeitos de Mato Grosso do Sul e provocou críticas de outros gestores municipais.
Entre os que reagiram estava o prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos (PP), que é nordestino e repudiou a comparação. Ele afirmou que, apesar de também estar insatisfeito com o resultado da eleição, era necessário respeitar a decisão dos eleitores.
O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz Andrade (PSDB), também criticou a publicação e saiu em defesa da população nordestina, ressaltando que divergências políticas não justificam ataques a pessoas de outras regiões do país.
Prefeito reconhece erro e pede desculpas
Diante da repercussão negativa, Walter Schlatter divulgou nesta terça-feira uma nota pública de retratação. No comunicado, afirmou que compartilhou a imagem em um momento de forte emoção, após conhecer o resultado da eleição presidencial, e reconheceu que a atitude foi inadequada.
“Compartilhei uma imagem acompanhada de um breve comentário, em um momento de forte emoção. Pouco depois, apaguei a publicação, ao reconhecer que seu conteúdo não refletia meus valores nem o respeito que tenho por vocês”, declarou.
O prefeito também reconheceu a importância histórica, cultural e social do Nordeste e afirmou que as divergências políticas não devem servir de justificativa para ataques ou generalizações contra a população.
“O Nordeste é uma região de enorme riqueza cultural, histórica e humana, que merece o mesmo respeito dedicado a todas as regiões do nosso país. Reconheço que a publicação foi inadequada e peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos. As diferenças políticas e regionais jamais devem servir de motivo para generalizações ou desrespeito às pessoas”, afirmou.
Na tentativa de demonstrar seu respeito à população nordestina, Schlatter destacou iniciativas desenvolvidas durante sua administração municipal, entre elas o incentivo à criação do Centro de Tradição Nordestina, o apoio à realização anual do Festival Nordestino e a participação de artistas da região em festividades locais.
O chefe do Executivo municipal também afirmou manter relações de amizade e trabalho com nordestinos e declarou que a publicação não representa os valores que procura seguir à frente da prefeitura.
Ao encerrar a nota, o prefeito reconheceu que a exclusão da mensagem não elimina as consequências da publicação e assumiu o compromisso de não repetir a atitude.
“Lamento sinceramente a publicação e a repercussão negativa que ela provocou. Embora tenha apagado a mensagem pouco depois, reconheço que isso não diminui o impacto de seu conteúdo. Reafirmo meu respeito, carinho e admiração pelo povo nordestino e meu compromisso de não repetir uma atitude como essa”, concluiu.
Leia a nota do prefeito Walter Schlatter (PP) na íntegra.
Meus amigos, quero me retratar publicamente pela repostagem que fiz em um grupo restrito de WhatsApp após o resultado do segundo turno das eleições de 2026.
Compartilhei uma imagem acompanhada de um breve comentário, em um momento de forte emoção. Pouco depois, apaguei a publicação, ao reconhecer que seu conteúdo não refletia meus valores nem o respeito que tenho por vocês.
O Nordeste é uma região de enorme riqueza cultural, histórica e humana, que merece o mesmo respeito dedicado a todas as regiões do nosso país.
Reconheço que a publicação foi inadequada e peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos. As diferenças políticas e regionais jamais devem servir de motivo para generalizações ou desrespeito às pessoas.
Tenho amigos e colaboradores nordestinos, pelos quais tenho grande carinho e respeito. Ao longo da minha gestão, também incentivei a criação do Centro de Tradição Nordestina em nosso município, apoiei a realização anual do Festival Nordestino e valorizei artistas dessa região, trazendo-os para nossas festividades. São atitudes que demonstram meu respeito e minha admiração pelo povo nordestino.
Lamento sinceramente a publicação e a repercussão negativa que ela provocou. Embora tenha apagado a mensagem pouco depois, reconheço que isso não diminui o impacto de seu conteúdo.
Reafirmo meu respeito, carinho e admiração pelo povo nordestino e meu compromisso de não repetir uma atitude como essa.
Walter Schlatter
Prefeito de Chapadão do Sul