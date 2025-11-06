Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeito de Sorocaba é afastado em investigação da PF sobre desvios na Saúde

Inquérito também mira operações suspeitas que aparentam ter sido usadas para lavagem de dinheiro, como depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/11/2025 - 16h59
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 6, a segunda fase da Operação Copia e Cola, que investiga o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), e aliados por suspeita de desvios de recursos da Saúde. Ele foi afastado do cargo por ordem judicial por 180 dias.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito disse vai "verificar tudo o que aconteceu".

Procurada, a prefeitura informou que o vice-prefeito, Fernando Martins da Costa Neto, assumiu a administração "até que os fatos sejam esclarecidos, garantindo a plena continuidade dos serviços públicos".

"A prefeitura de Sorocaba reforça seu compromisso com a transparência e o respeito às decisões judiciais", diz a nota.

Duas pessoas foram presas preventivamente. Além disso, a PF fez buscas em sete endereços ligados aos investigados.

O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, e os proibiu de manter contato.

A Polícia Federal investiga indícios de fraudes na contratação emergencial de uma organização social para administrar unidades de saúde da prefeitura.

O inquérito também mira operações suspeitas que aparentam ter sido usadas para lavagem de dinheiro, como depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

A análise do material apreendido na primeira fase da operação, deflagrada em 10 de abril de 2025, permitiu identificar novas pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema, que são alvo desta etapa.

Na primeira fase da Operação Copia e Cola foram apreendidos R$ 1,7 milhão em dinheiro vivo.

A maior parte do dinheiro - R$ 863.854,00 - estava em caixas de papelão encontradas em um carro em São Paulo. O veículo pertence a um pastor apontado como operador financeiro do suposto esquema

Grande quantia - R$ 646.350,00 - também foi apreendida em um endereço em Araçoiaba.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

Chuva

Ainda se recuperando dos estragos, MS tem novo alerta de temporal

De acordo com a previsão, são esperados temporais durante o final de semana, além de uma nova frente fria, derrubando as temperaturas até 11ºC

06/11/2025 16h00

Novo alerta para tempestade vale para essa sexta e sábado

Novo alerta para tempestade vale para essa sexta e sábado FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O sol saiu na manhã desta quinta-feira (6) mas Mato Grosso do Sul ainda tenta se recuperar dos estragos causados pelos dois temporais que atingiram o Estado desde domingo (2). 

No entanto, esse alívio pode durar pouco, já que mais um alerta de tempestades foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 56 municípios do Estado. 

O alerta de perigo começa a partir de sexta-feira (7) pela manhã e vai até o final da tarde de sábado (8), com atenção para grandes volumes de chuva, podendo chegar a 100 milímetros no dia e ventos entre 60 e 100 km/h. Há a possibilidade de queda de granizo em algumas áreas. 

Os municípios que estão em alerta são: 

  • Amambai
  • Anastácio
  • Anaurilândia
  • Angélica
  • Antônio João
  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bataguassu
  • Batayporã
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Brasilândia
  • Caarapó
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracaju
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Ribas do Rio Pardo
  • Rio Brilhante
  • Santa Rita do Pardo
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Terenos
  • Vicentina

Dos dias 06 a 22 de novembro de 2025, são esperados acumulados de chuva entre 60 a 150 mm, com destaque nas regiões norte, bolsão e central do Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec.

Novo alerta para tempestade vale para essa sexta e sábadoFonte: Inmet

Frente fria

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, o tempo deve permanecer instável até a sexta-feira, com chances de chuvas isoladas pelo Estado e temperaturas variando em mínimas de 20ºC a 38ºC. 

No entanto, entre a tarde e à noite, o avanço de uma nova frente fria deve mudar o cenário do tempo no Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Além disso, é esperada uma queda na temperatura, especialmente no domingo (9), quando as mínimas podem atingir 11ºC especialmente nas regiões sul e grande Dourados. 

Estragos

De acordo com o levantamento do Cemtec/MS, até ontem (5), três cidades do Estado tiveram destaque nos volumes de chuva acumulada em 12 horas: Angélica, com 119,6 mm; Ivinhema, com 91,2 mm; e Dourados, com 81 mm. 

Nos cinco primeiros dias de novembro, Angélica é a única cidade do Estado que já superou a média histórica: 144,2 mm contra 142,6 mm esperados. Além disso, Rio Brilhante (132,4 mm), Dourados (114,4 mm), Aral Moreira (110,2 mm) e Amambai (101 mm) também já ultrapassaram a barreira dos 100 mm em 120 horas do mês.

Em Campo Grande, o cenário ainda é de árvores caídas, bairros sem energia e muita sujeira pelas ruas. Até o dia 5, já choveu na Capital cerca de 15% da média histórica para novembro, que é de 163,9 milímetros. 

Somente na manhã de quarta-feira, os campo-grandenses enfrentaram 23,8 mm de chuva e ventos de 88,9 km/h, deixando um rastro de destruição em toda a cidade. 
 

Mobilidade elétrica

Leapmotor chega a Campo Grande com o Grupo Enzo

Marca da Stellantis estreia no Brasil com SUVs eletrificados e uma das primeiras concessionárias no país

06/11/2025 15h15

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil Foto: Divulgação

A Leapmotor, marca chinesa de veículos eletrificados da Stellantis, inicia oficialmente suas operações no Brasil, e Campo Grande está entre as primeiras cidades a receber uma concessionária da marca.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2350, ao lado da Fiat Enzo, a concessionária abriu as portas no dia 5 de novembro, oferecendo test drives e uma ação especial de lançamento até o dia 8.

“É uma grande satisfação trazer a Leapmotor para Campo Grande. A marca representa o que há de mais avançado em tecnologia e sustentabilidade, e o Grupo Enzo tem orgulho de participar dessa nova fase da mobilidade”, destaca Bianca Nigres, diretora de Comunicação do Grupo Enzo.

Na estreia nacional, a Leapmotor apresenta dois SUVs eletrificados: o C10, disponível nas versões 100% elétrica e Ultra-Híbrida (REEV), e o B10. O sistema REEV utiliza um motor a combustão apenas como gerador de energia, oferecendo autonomia de até 970 km e eliminando a preocupação com recargas frequentes.

Para o diretor comercial da Leapmotor Enzo, William Borges, a chegada da marca reforça o compromisso do grupo com a inovação. “Nossa história começou com a Fiat há 40 anos, e agora damos mais um passo importante ao lado de uma marca que simboliza o futuro da mobilidade elétrica”, afirma.

A operação no Brasil faz parte da joint venture global entre Stellantis e Leapmotor, firmada em 2024, que impulsiona a expansão internacional da marca. O projeto também conta com parcerias estratégicas com WEG, GreenV, Zletric, VoltBras e Ituran, garantindo infraestrutura completa e soluções para o ecossistema da mobilidade elétrica.

Com design moderno, alto padrão de acabamento e foco em conectividade, a Leapmotor chega ao país pronta para oferecer uma nova experiência de condução, unindo tecnologia, conforto e eficiência.

