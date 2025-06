Prefeito "mais louco do Brasil" se revolta com Secretaria de Saúde de MS

Símbolo nacional

Gafe ou protesto, populares ironizaram o ocorrido

Gafe ou protesto, a bandeira do Brasil está hasteada de “ponta-cabeça” na sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Campo Grande. Nada inédito, o fato que também já ocorreu em grandes eventos esportivos e possui caráter de protesto em países em guerra, não passou despercebido por quem transitava entre as ruas 26 de agosto e 14 de julho na tarde desta terça-feira (17).

De acordo com a dona de casa Marli Soares, de 61 anos, a bandeira hasteada ao contrário é uma mensagem de resposta às recentes investigações de corrupção envolvendo o instituto. “Acredito que é uma mensagem de protesto por conta dos casos de corrupção, mas isso aí você deveria questionar amanhã de manhã, eles fecham às 14h”, disse ao Correio do Estado.

Do mesmo modo, o mecânico aposentado José Inácio Ferreira, de 63 anos, riu da situação e disse não acreditar que se tratava de qualquer “mensagem subliminar”. “Não acho que tenha alguma mensagem em tudo isso, você deveria verificar diretamente com eles, mas que chama atenção, isso chama”, falou.

Servidor decidiu arrumar a gafe, contudo, manteve o símbolo hasteado de forma incorreta / Foto: Denis Felipe

Outros casos

Assim como na sede do INSS, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 também contou com a gafe, desta vez, com a bandeira oficial da competição, hasteada da mesma forma. À época, o episódio não passou despercebido e rendeu muitos comentários sobre o erro nas redes sociais.

Em maio do ano passado, bandeiras norte-americanas de ponta-cabeça foram vistas em frente a algumas casas nos Estados Unidos. O protesto ocorreu em apoio ao presidente Donald Trump, após um júri de Nova York proferir um veredicto histórico condenando o republicano.

No Brasil, o fato também foi registrado na Câmara de Cianorte, durante prestação de contas do deputado federal Rubens Bueno (PPS), em 2014. Na ocasião, as bandeiras do Brasil e do Paraná estavam de cabeça para baixo, e apenas a de Cianorte estava colocada corretamente no mastro.

Questionado pela reportagem, minutos depois o INSS decidiu consertar a gafe, contudo, um servidor desceu a bandeira do mastro, inverteu a flâmula e manteve o símbolo nacional hasteado de forma incorreta.

Investigação

Desde o dia 30 de maio, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ir a agências dos Correios de todo o Brasil para tratar os descontos não autorizados em seu benefício.

Com mandado de busca em Mato Grosso do Sul, a Controladoria-Geral da União em conjuto com a Polícia Federal deflagrou, em maio, uma operação contra um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), operação realizada em 34 cidades do país.

Segundo a PF, entidades que representavam aposentados e pensionistas descontaram irregularmente parte de mensalidades associativas aplicadas sobre benefícios previdenciários.

As investigações tiveram início em 2023, contudo, o inquérito foi instaurado em junho de 2024 após a CGU observar a formação de uma organização crimonosa. Ao todo, 29 entidades foram investigadas, destas 11 foram alvos de medidas judiciais.

*Atualizado para acréscimo de informações

