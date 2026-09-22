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Prefeitura moderniza licenças para tornar táxi atrativo

Para melhorar a adesão ao tradicional serviço de táxi, que sucumbiu aos aplicativos de transporte, prefeitura de Campo Grande liberou picapes e criou categoria Black

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

22/09/2026 - 08h05
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A Prefeitura de Campo Grande impôs novas regras para o serviço de táxi, que perdeu força depois da popularização dos motoristas de aplicativos, especialmente depois da pandemia da Covid-19, e busca retomar parte da força que teve no passado nas ruas da Capital. As mudanças flexibilizam o serviço e têm objetivo de, em tese, torná-lo mais atrativo à população.

No decreto assinado pela prefeita Adriane Lopes (PP), publicado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), há, entre outras mudanças, a criação de novas categorias de serviço, a liberação de caminhonetes, entre outras novas regras. 

“A categoria tem enfrentado dificuldades desde a chegada dos transportes por aplicativos, e essas novas medidas são incentivos para os taxistas. Nós estamos atualizando e modernizando as legislações que envolvem a categoria”, disse a chefe do Executivo municipal durante o evento.

Uma das principais adições é a criação do Táxi Black, nome dado a um serviço mais exclusivo dos taxistas, que oferece mais conforto aos passageiros. Ao mesmo tempo, ele será mais caro do que o táxi padrão. Em conversa com Flávio Panissa, presidente do Sindicato de Taxistas de Mato Grosso do Sul (Sintaxi-MS), ele revelou que esta é uma reivindicação da classe há muito tempo.

“É um pleito antigo dos taxistas campo-grandenses, acho que todas as capitais já têm esse serviço. Hoje a gente entende que o taxista é um vendedor, então não é só vender, ele precisa de um produto, e quem quiser ter um táxi executivo, esse taxista poderá vender esse tipo de serviço, aqui em Campo Grande, de forma que o taxista possa escolher e aderir a essa modalidade”, relatou à reportagem.

Além disso, a partir de agora, caminhonetes também poderão ser credenciadas como táxis, uma demanda que atende, principalmente, passageiros da zona rural que precisam transportar volumes que não comportam em veículos convencionais. Porém, não serão todas as caminhonetes que poderão circular como táxis, havendo um limite de tamanho.

O presidente do Sintaxi-MS disse que a ideia é que as caminhonetes terão que ser “quatro portas” – as famosas cabines duplas. Ele evitou especificar o tamanho limite que será permitido, mas citou exemplos de veículos, como a Volkswagen Saveiro e a Chevrolet Montana, e deixou de lado tipos maiores, como a Dodge Ram.

As alterações não se restringem aos tipos de novos veículos que passam a rodar como táxis, mas também os taxistas estão liberados a rodarem nas faixas exclusivamente destinadas ao transporte público, sem que isso se caracterize infração de trânsito.

Menos burocracia

Serviço de táxi em Campo Grande terá regras mais flexíveisServiço de táxi em Campo Grande terá regras mais flexíveis - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Outra mudança que foi publicada é a permissão que condutores permissionários atuem como condutores auxiliares, em situações específicas. Em suma, o taxista está autorizado a dirigir um veículo regulamentado em parceria com o titular da permissão ou alvará (o permissionário), ajudando na prestação do serviço.

“A medida busca evitar que o profissional fique sem renda quando o veículo estiver temporariamente indisponível para manutenção ou reparos. Para evitar irregularidades, a possibilidade será condicionada ao cumprimento de critérios e procedimentos de fiscalização”, explica a Prefeitura, em nota.

Com o decreto também foi prorrogado por seis meses o prazo para substituição de veículos da frota que atingiriam a idade máxima permitida no fim deste ano, passando o prazo final para junho de 2027. Atualmente, a idade máxima permitida para os veículos de táxi rodarem é de 10 anos de fabricação.

Cenário atual

Em nota enviada ao Correio do Estado, a Agetran informou que Campo Grande possui 516 taxistas cadastrados. Desse total, 318 estão com cadastro renovado e ativo. Os outros 198 cadastros “permanecem registrados no sistema, mas não estão atualmente ativos ou renovados”.

Em setembro do ano passado, a tarifa cobrada pelos taxistas campo-grandenses aumentou em 15%, saltando o preço do quilômetro rodado de R$ 3,36 para R$ 3,86 na bandeira 1 (válida para horários normais) e de R$ 3,83 para R$ 4,41 na bandeira 2 (válida para horários especiais). 

O preço da taxa de saída (bandeirada) está fixada em R$ 5,00, com exceção na região do Aeroporto, que está em R$ 9,00.

Houve a tentativa de conseguir o levantamento da evolução do número de taxistas dos últimos 10 anos em Campo Grande, a fim de poder comparar a situação atual com a da época antes da popularização dos motoristas de aplicativo. Porém, até o fechamento desta edição, a Agetran não forneceu a relação.

MS-162

Acidente entre trator e carreta mata mulher em rodovia estadual

Vítima fatal e outro ferido estavam em trator, que ficou completamente destruído após colisão

22/09/2026 10h15

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O Sidrolandense

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Uma mulher morreu após sofrer um acidente envolvendo um trator e uma carreta na MS-162, em Dois Irmãos do Buriti, a menos de 120 quilômetros da capital. A colisão aconteceu ao final da tarde de ontem (21) e deixou outro ferido, que foi encaminhado ao hospital do município.

Rosângela morreu no acidente entre uma carreta e um trator na MS-162 durante a tarde de ontem - Foto: Babalizando MS

A rodovia liga a cidade à Sidrolândia e segundo informações de sites do interior, a mulher foi identificada como Ronsângela Martins, moradora do Assentamento Paulo Freire, localizado a quatro quilômetros da região urbana de Dois Irmãos.

A vítima fatal e o outro homem ferido estavam no trator no momento do acidente e ficaram presos as ferragens, e Rosângela não resistiu ao impacto morrendo ainda no local.

A carreta teve a parte da frente amassada, enquanto o trator ficou completamente destruído. A carga carregada pelo maquinário invadiu a pista e deixou alguns sacos na via.

Foto: Babalizando MS

Equipes de socorro estiveram no local, assim como do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que auxiliaram na desobstrução da rodovia estadual e fluxo dos carros.

Até o mometo de publicação da matéria não há informações sobre a identificação do ferido, como teria ocorrido a dinâmica do acidente ou a situação do motorista que conduzia a carreta. Mas as autoridades seguem investigando as circustâncias.

Com informações do site O Sidrolandense

HOMICÍDIO

Homem morre após ser baleado na cabeça no bairro Los Angeles

Após discussão, um motociclista sacou a arma e atirou contra a vítima. O óbito foi constatado no local

22/09/2026 09h45

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Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol Divulgação/PCMS

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Um homem, de 46 anos, identificado como Pauliano Aparecido Rodrigues de Almeida´foi morto a tiros na rua Estrela Azul, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (21). Durante o atendimento, foi identificado ferimento decorrente de disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

Equipes da Polícia Militar, do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil e do Batalhão de Choque estiveram no local para atender a ocorrência.

Um homem acompanhou Pauliano até sua residência, pois este afirmou que havia alguém tentando furtar sua casa. Ambos foram até o imóvel, porém não encontraram ninguém furtando o local. Ainda de acordo com o relato da pessoa, a vítima estava bastante alterada, apresentando comportamento que não costumava observar e portava duas facas.

Após retornarem, o rapaz informou à vítima que iria dormir e insistiu para que ela também fosse para sua residência. Contudo, Pauliano permaneceu nas proximidades da casa do conhecido.

Em seguida, chegou ao local um indivíduo sozinho em uma motocicleta de grande porte. Segundo a testemunha, Pauliano iniciou uma discussão com o homem e tentou desferir golpes de faca contra ele.

O indivíduo recuou, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra Pauliano. O motociclista fugiu do local e aparentava estar sangrando, possivelmente por ter sido atingido por golpe de faca.

Durante os trabalhos periciais, foram apreendidos duas facas e um celular. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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