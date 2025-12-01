Prefeitura tem 30 dias para fechar 60 mil buracos em Campo Grande

As equipes que trabalham na operação tapa-buracos já fecharam cerca de 20 mil em uma semana, segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, nesta segunda-feira (1). Com isso, ainda faltam, aproximadamente, 60 mil para serem reestruturados até o final do ano e atingir a meta estabelecida pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli.
A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura. Neste ritmo, a meta pode ser atingida antes mesmo do final do ano, ou seja, até o dia 20 de dezembro.
“Nossas equipes estão empenhadas para avançar a cada dia com o serviço de tapa-buracos, para garantir à nossa população boas condições de tráfego nas nossas vias pavimentadas. Com essa parceria com o Governo do Estado, Câmara Municipal e esforço da nossa administração municipal, nosso objetivo é chegar até o final do ano com 70 a 80 mil buracos tapados”, disse o secretário.
Para acelerar a operação e manutenção urbana na Capital, a Câmara dos Vereadores decidiu antecipar a devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Poder Executivo. Este recurso é um repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, voltado ao custeio das despesas do Legislativo, já que este não produz receita própria.
Os valores que não são utilizados devem ser devolvidos ao Poder Executivo ao final do ano em exercício. Para este ano, a Câmara tem previsão de receber R$ 128 milhões de duodécimo.
Regiões atendidas
- Universitário
- Parque dos Girassóis
- Jardim São Conrado
- Jardim Centro Oeste
- Coronel Antonino
- Vila Almeida
- Centro
- Parque Novos Estados
- Jardim Morumbi
- Vila Carlota
- Vila Piratininga
- Nova Lima
- Monte Castelo
- Jardim Panamá
- Vila Margarida
Próximas ações
- Tiradentes
- Vila Santo Eugênio
- Taveirópolis
- Lageado
- Nova Lima
- Vila Almeida
- Monte Castelo
- Parque Novos Estados