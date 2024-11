Candidatos ao Enem em MS devem fazer pimeiro dia de prova embaixo de chuva

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os candidatos que forem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso do Sul neste domingo (3) deverão se preparar para um dia de provas embaixo de chuva. Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) a previsão indica a possibilidade de chuvas intensas em todo o estado, com alertas para raios e até queda de granizo.

Os horários de abertura dos portões estão previstos para às 11h, no horário local, contudo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado, com início neste sábado (2) às 10h e previsão de se estender pelo menos até o mesmo horário da segunda-feira (4).

Com isso a recomendação é para que os participantes fiquem atentos às condições climáticas e se planejem para uma chegada antecipada aos locais de prova, evitando possíveis contratempos que possam influenciar a realização do exame.

A expectativa é de chuvas entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora, podendo atingir até 50 mm no dia, além de ventos fortes entre 50 km/h e 60km/h.

No Estado, as provas do Enem será aplicadas e quatro cidades, sendo a capital, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Na capital, a previsão do tempo para amanhã indica temperaturas variando entre 21ºC e 26ºC, com céu encoberto e chuvas, especialmente pela manhã. Durante a tarde, são esperados chuviscos, e à noite o céu deverá continuar nublado, conforme aponta o Inmet

Na região pantaneira, Corumbá registra temperatura mínima de 21ºC, podendo chegar até 32ºC. Ao longo do domingo, a cidade pode enfrentar chuviscos e céu encoberto de nuvens. Já em Dourados, as temperaturas deverão variar entre 19ºC e 26ºC, com céu nublado e chuvas intermitentes.

Em Três Lagoas, onde também serão aplicadas as provas do Enem, o dia deve se iniciar com céu encoberto e pancadas isoladas de chuva, com temperaturas variando de 21ºC a 30ºC

Transporte público gratuito

Para os que irão depender da utulização de ônibus do transporte público, em Campo Grande, a dica é se programar, consultando horários e a disponibilidade de carros, uma vesz que a tarifa será gratuíta e haverá acréssimo de veículos nas principais linhas da cidade.

O transporte coletivo será gratuido para estudantes e candidatos nos dias 3 e 10 de outubro. Conforme a prefeitura, a medida já está prevista no Decreto n.º 15.718/2023, que regulamenta o passe de estudante gratuito para os participantes do Enem e vestibulares das universidades públicas da Capital, em dias de prova presencial.

A medida visa garantir que os candidatos inscritos tenham acesso aos locais de prova, sem custos. O passe será gratuito ranto para a ida quanto para a volta dos locais de aplicação.

Para ter direito a gratuidade, os estudantes deverão realizar um cadastro no site do Consórcio Guaicurus, onde será necessário informar e anexar cópia do comprovante de inscrição do exame; cópia frente e verso do cartão de transporte (cartão estudantil vigente ou cartão cidadão) vinculado ao CPF do candidato; cópia frente e verso do documento de identidade; número do WhatsApp ou e-mail para comunicação do resultado da análise do benefício.

A gratuidade da tarifa aos alunos será concedida unicamente nos dias de realização das provas, conforme o calendário oficial divulgado pelos respectivos órgãos aplicadores.

A utilização do benefício concedido terá caráter pessoal e intransferível e será exclusiva para os estudantes residentes no município de Campo Grande.