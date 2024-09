Prevista para fevereiro de 2026, obra da Ernesto Geisel tem duas interdições

No trecho entre a avenida Fernando Correa e a rua 26 de agosto, motoristas hoje (02) precisam estar atentos para o trânsito que funciona em meia pista. - Marcelo Victor/Correio do Estado

Escavadeiras, caminhões e toda a sorte de maquinários passaram a ocupar o canteiro da avenida Ernesto Geisel, que agora conta com duas interdições para execução das obras - orçadas em quase R$ 21 milhões - que devem se estender até meados de fevereiro de 2026.

Como apurado in loco pela equipe do Correio do Estado na manhã desta segunda (02), data que marca o início das obras por parte da Empresa HF Engenharia e Construção, além do trecho já conhecido entre as ruas Bom Sucesso e da Abolição, outro trecho da região tem interdições previstas.

Conforme equipes da Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), para a obra de recapeamento que deve se estender pela avenida desde a rua Santa Adélia até a popular Afonso Pena, terá trechos de interdições conforme avanço dos trabalhos e não um bloqueio total.

Com isso, nas primeiras horas da manhã funcionários da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) já sinalizavam a partir da esquina da Ernesto Geisel com a Rua Brilhante, com o sentido bairro/centro.

Já no trecho entre a avenida Fernando Correa e a rua 26 de agosto, no mesmo sentido bairro/centro, os motoristas hoje (02) precisam estar atentos para o trânsito que funciona em meia pista.

Para quem costuma trafegar pela Avenida rumo ao centro da cidade, importante apontar que, enquanto durarem as obras de contenção da erosão na avenida, será necessário o desvio por vias alternativas, como a Rua Japão ou pela Avenida das Bandeiras.

Problema antigo

O Executivo municipal há tempos sofre com esse trecho da Avenida Ernesto Geisel, às margens do Rio Ahanduí, que tem desmoronado com o passar do tempo e já teve até mesmo empresa assumindo e desistindo da obra por meio de rescisão do contrato, como bem acompanha o Correio do Estado.

Desde 2011 o Executivo tem projetos para o trecho, inclusive com "festa" no shopping Norte Sul em 2012 para anunciar possíveis datas para começo das obras, que acumularam paralisações com o passar do tempo e estão paradas em definitivo desde 2021, quando a empreiteira responsável desistiu do contrato.

Somente no mês passado a Prefeitura conseguiu uma nova licitação, declarando a empresa mineira HF como vencedora dos R$ 20.997.679,09 para execução de:

Gabião nas margens do Rio Anhanduí;

Calçadas;

Guarda corpo e

Recapeamento

Vale lembrar que, caso a atual prefeita – Adriane Lopes – não consiga a reeleição, o projeto que surgiu ainda quando Nelsinho Trad comandava o Executivo Municipal, terá passado pelas mãos de seis gestores diferentes, sendo:

Nelsinho Trad, Alcides Bernal, Gilmar Olarte, Marquinhos Trad, Adriane Lopes e O (a) próximo(a)

