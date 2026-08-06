PRF faz a segunda grande apreensão de cocaina do mês em MS

Na segunda grande apreensão desde o começo do mês, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 420 quilos de cocaína nesta quarta-feira (5), em Ponta Porã. No sábado (01), integrantes da corporação já haviam interceptado 534 quilos na BR-262, em Campo Grande.
A descoberta mais recente ocorreu no distrito da Cabeceira do Apa, entre as cidades de Ponta Porã e Antônio João, na região de fronteira com o Paraguai. O entorpecente estava no fundo falso de uma carreta e seria levada ao porto de Paranaguá, segundo a PRF.
Conforme nota distribuída pela corporação, “durante uma ação de fiscalização indicada por análise de risco da inteligência, os policiais localizaram um caminhão Volvo estacionado sem o motorista. Durante as buscas pelo condutor na região e a consulta às placas do veículo, a equipe identificou que o proprietário da carreta havia saído do local em um Jeep/Compass, acompanhado por outro homem. Após buscas na região, o veículo foi encontrado e os ocupantes foram abordados”.
Ainda de acordo com a PRF, “o condutor e o passageiro eram pai e filho, sendo o pai o proprietário da carreta. Após o retorno ao local onde o caminhão havia sido abandonado, os policiais realizaram uma busca minuciosa e encontraram 420 quilos de cloridrato de cocaína”.
Conforme informações de policiais, foram presos José Carlos Alves da Cruz e o filho dele, Jean Carlos Alves da Cruz, que moram em Dourados. Nos registros oficiais, José Carlos é proprietário, desde 2016, da “Cabecinha Transportes”, uma empresa que se dedica ao transporte de grãos.
Ainda de acordo com os policiais, esta não foi a primeira vez que ele foi flagrado em atividade ilícita semelhante. Ele já havia sido preso em Minas Gerais transportando 450 quilos de cocaína. O filho, por outro lado, trabalhava em uma empresa que contrata caminhoneiros para o transporte de grãos.
Campo Grande
A outra grande apreensão da PRF desde o começo do mês ocorreu em Campo Grande no último sábado (1) e retirou de circulação 533,8 kg de cocaína (pasta base e cloridrato). Naquele dia, segundo informações da PRF, os policiais realizavam ronda e avistaram dois motoristas de caminhão entrando repentinamente nas cabines de dois veículos de carga estacionados em um posto de combustível ao notarem a viatura.
Na sequência, diante da atitude suspeita e de irregularidades nas placas, os agentes descobriram adulterações nas caçambas e a presença de pacotes suspeitos.
Com o apoio do Corpo de Bombeiros, foram cortadas as estruturas soldadas de um dos semirreboques, revelando a cocaína escondida no compartimento oculto.