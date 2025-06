Primeira frente fria deste inverno terá mínima de 0ºC em MS e deve durar 10 dias

No fim da tarde de sexta-feira muitos já sentiram a chegada da frente fria a Campo Grande, que deve se intensificar neste fim de semana - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Frente fria atinge Mato Grosso do Sul neste fim de semana, trazendo umidade, ventos, nevoeiro e geada nos municípios no centro-sul e leste do Estado. Conforme informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), nos próximos 10 dias, a partir deste sábado, o avanço de três frentes frias consecutivas vai derrubar as temperaturas, podendo ocorrer geadas na terça-feira, com mínimas próximas de 0°C no sul do Estado.

A chegada do frio marca o início do inverno, que começou nesta sexta-feira e se estenderá até o dia 22 de setembro. Esta é a primeira frente fria que atinge o Estado na estação, derrubando as temperaturas nas regiões sul e sudoeste neste sábado.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, com informações da estação meteorológica da Uniderp, entre domingo e segunda-feira, a temperatura no extremo-sul do Estado reduzirá intensamente.

“Estas mudanças devem ocorrer com a chegada de uma frente fria que está no Rio Grande do Sul e avança até Mato Grosso do Sul, trazendo nuvens, ventos, umidade, pouca chuva, nevoeiro. Portanto, no fim de semana será gelado no centro-sul e leste, com temperaturas baixas”, descreveu Natálio.

A massa de ar polar deverá gerar, no início da próxima semana, temperatura de 6ºC em Ponta Porã e de 5ºC em Dourados. Em Porto Murtinho, as temperaturas mínima e máxima ficarão bem próximas, 15°C e 18°C, respectivamente, em consequência da chegada da frente fria.

No sudoeste do Estado e na região pantaneira, as mínimas serão de 8°C a 19°C e as máximas, de 20°C a 30°C.

Em Campo Grande, as mínimas no fim de semana deverão ficar entre 16°C e 18°C e as máximas, entre 26°C e 29°C.

Os efeitos mais intensos dessa frente fria devem ficar restritos às regiões sudoeste e sul do Estado. Nas demais regiões, as temperaturas máximas poderão variar entre 24°C e 29°C, enquanto as mínimas girarão em torno de 16°C e 18°C.

A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica também vai favorecer o aumento de nebulosidade e podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente no extremo-sul do Estado.

Na segunda-feira, os ventos serão intensos, podendo atingir velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas pontualmente mais fortes.

De acordo com o Cemtec-MS, na segunda-feira, as temperaturas sofrem queda acentuada, caracterizando o fenômeno conhecido como mínima invertida, quando o dia começa com temperaturas mais altas e esfria ao longo de seu decorrer.

INVERNO

Apesar da chegada da frente fria no Estado, temperaturas abaixo da média não são esperada no período de inverno em Mato Grosso do Sul.

Conforme explicou Natálio Abrahão à reportagem do Correio do Estado, dos 94 dias de inverno, as massas polares devem ocorrer apenas nos primeiros 30 dias da estação. Nos dois meses restantes (agosto e setembro), o predomínio será de umidade baixa, temperaturas elevadas, estiagens e seca.

Em Mato Grosso do Sul, grande parte do inverno deverá ser marcada pela extensão do tempo ensolarado, ocasionado pela atuação de bloqueios atmosféricos.

“O aumento de temperatura máxima com valores elevados deve acontecer em razão dos bloqueios atmosféricos fortalecidos por massas de ar quentes e secas”, declarou Natálio Abrahão.

De acordo com o meteorologista, esses bloqueios podem se estender por várias semanas, mantendo as condições do tempo estáveis, com dias ensolarados, sem chuva, com baixa umidade do ar, pouca nebulosidade e alta concentração de poluentes.

Natálio Abrahão também alerta que o período do inverno é propenso ao aumento de casos de doenças respiratórias.

“Com as massas de ar quentes e secas, aumenta a incidência de poeiras, areia, fumaça e fuligem que persistem em suspensão no ar, surgindo com mais frequência as doenças respiratórias”, explicou o meteorologista.

As probabilidades de chuvas na estação indicam precipitação abaixo da média histórica no sul de Mato Grosso do Sul em junho e julho.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, os volumes de chuva em julho e agosto variam entre 50 mm e 200 mm. No extremo-norte do Estado, as chuvas variam entre 25 mm e 50 mm e, no extremo-sul, entre 200 mm e 300 mm.

Em agosto e no início de setembro poderão ocorrer estiagem, calor intenso, umidade baixa e chuvas fracas ocasionais.

As precipitações durante a estação deverão ocorrer no fim da tarde, de forma irregular, mal distribuídas e com baixo volume, mantendo-se próximas às médias históricas.

“Não se descarta períodos longos sem chuva, acima de 30 dias, com estiagens ou pouca chuva na Capital”, destacou o meteorologista.

SAIBA

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, entre quinta e sexta-feira, há probabilidade de avanço de uma nova frente fria, que deve reforçar o ar frio e manter as temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul até o fim do mês.

