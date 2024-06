Primeiro fim de semana do inverno terá temperaturas de verão em MS

O primeiro fim de semana do inverno terá cara de verão em Mato Grosso do Sul. A nova estação deu boas-vindas na quinta-feira (20) e foi recebida com uma massa de ar quente.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (22) e domingo (23) será de calor, sol, céu azul, altas temperaturas e tempo firme, abafado e seco. Não há previsão de chuva.

Com isso, dormir no ar-condicionado e tomar tereré devem ser as práticas mais comuns para aliviar o calorão do sul-mato-grossense neste fim de semana.

Confira temperaturas máximas para este fim de semana:

Município Temperatura (ºC) no sábado (1º) Temperatura (ºC) no domingo (2) Campo Grande 34ºC 33ºC Corumbá 36ºC 36ºC Três Lagoas 34ºC 34ºC Dourados 34ºC 34ºC Ponta Porã 33ºC 33ºC Sonora 36ºC 36ºC

Fonte: Inmet

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia

Evitar exposição ao sol das 9h às 17h

Usar protetor solar

Beber muita água

Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)

Não fazer refeições pesadas

proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção

Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

INVERNO

O inverno começou às 16h51min de 20 de junho e terminará às 8h44min de 22 de setembro de 2024.

É caracterizada por clima gelado, tempo frio/fresco, temperaturas baixas e em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, apesar de ser caracterizada pelo frio, haverá muito mais dias quentes do que frios, nesta estação de inverno, em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que haverá dias seguidos de sol, céu limpo, calor e temperaturas mais altas que o normal no Estado. Portanto, este inverno será mais quente e mais seco em comparação ao dos últimos anos.

Mas, como típico da estação, também haverá alguns dias frios e avanço de frentes frias, com temperaturas próximas aos 5ºC e 10ºC. Mas, de fato, as massas de ar frias serão de baixa intensidade, ou seja, haverá pouco frio.

O inverno é a estação do ano em que ocorrem dias frios com maior frequência.Porém, os dias frios serão poucos em Mato Grosso do Sul. Mas, de qualquer forma, frentes frias devem avançar e derrubarão temperaturas no Estado, segundo Abrahão.

Os dias quentes serão comuns em Mato Grosso do Sul. Haverá muito mais dias de calor do que de frio no Estado. Segundo Abrahão, as temperaturas ficarão mais altas que o normal. Os termômetros devem ultrapassar facilmente os 30ºC durante a estação.

Haverá pouca chuva neste inverno em Mato Grosso do Sul. Chuvas tendem a ficar abaixo do esperado, principalmente entre julho e agosto, no Estado. O índice pluviométrico será irregular, fraco e mal distribuído em Mato Grosso do Sul.