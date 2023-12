Convocação

Os candidatos precisam ir até a Funsat com documentos nos dias 4 e 5 de dezembro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou no Diário Oficial de hoje (01), o edital de processo seletivo para cadastro da reserva do Programa De Inclusão Ao Mercado De Trabalho (Primt), e também convocou 120 candidatos para contratação imediata, com apresentação de documentos.

Conforme informações do documento, todos os participantes do processo seletivo serão convocados de acordo com a colocação exposta no edital.

Veja abaixo os documentos necessários na apresentação.

Registro Geral de Identificação (RG);

Carteira de trabalho – CTPS (física ou digital);

Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Número do PIS;

Comprovante de residência;

Certidão de nascimento ou casamento;

Certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados;

Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade;

Certificado militar, quando couber;

CADÚNICO (atualizado);



Os classificados devem se apresentar com documento em mãos nos dias 4 e 5 de dezembro na Funsat (Fundação Social de Trabalho), com os documentos em mãos.

A Funsat está localizada na rua Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, em Campo Grande.



Convocação

04 /12 - (7h-10h) 30 pessoas

04 /12 - (12h - 15h) 30 pessoas

05/12 - (7h - 10h) 30 pessoas

05/12 - (12h - 15h) 30 pessoas