Primo ajudou a esconder executor de feminicídio em Campo Grande

Parceria entre o Governo do Estado e a Capes irá conceder bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para quatro projetos de quatro universidades

Quatro projetos de Mato Grosso do Sul vão receber R$16,8 milhões de uma parceria para a concessão de bolsas de pós-graduação entre o Governo do Estado, via Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Os recursos são provenientes da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Parcerias Estratégicas nos Estados IV.

Do investimento total, R$11,8 milhões serão destinados à concessão de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, financiados pela Capes, e R$5 milhões disponibilizados pela Fundect, para o custeio e fortalecimento dos PPGs. Cada um dos quatro projetos financiados pela Fundação receberá R$ 1,2 milhão para a execução de suas atividades.

São eles:

BioDiversa Centro-Oeste: Rede de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável da Região Centro-Oeste

Coordenação: Amanda Cristina Danaga

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Sistemas agropecuários de baixo carbono para o Cerrado e Pantanal

Coordenação: Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli de Goes

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Desenvolvimento de bioinsumos e bioeconomia com foco na pecuária: controle de infecções e protetores da resposta imune para o estímulo ao ganho de massa e melhoria de proteína animal

Coordenação: Cristiano Marcelo Espinola Carvalho

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Bioeconomia para a bioprospecção, produção de bioprodutos e bioinsumos e serviços ecossistêmicos na região Centro-Oeste

Coordenação: Reinado Farias Paiva de Lucena

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Aprovados pela Capes, os projetos foram apresentados na terça-feira (8), durante o Seminário Marco Zero, realizado na sede da Capes, em Brasília (DF).

O evento reuniu representantes e pesquisadores das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que demonstraram suas metodologias, objetivos e impactos esperados com as propostas.

A Fundect foi representada na abertura do evento pelo diretor-presidente e vice-presidente do Confap (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa), Márcio de Araújo Pereira; o diretor-científico, Nalvo Franco; e a Gerente de Bolsas, Adriana Oliveira Araújo.

O diretor-presidente destacou a relevância do PDPG para o fortalecimento da pesquisa científica no Centro-Oeste.

"O PDPG Centro-Oeste é de extrema importância, pois apoia projetos muito bem estruturados, com um olhar especial para as necessidades dos estados da região. Estamos aqui para contribuir com a entrega de soluções à sociedade. A Fundect continuará investindo em Ciência, Tecnologia e Inovação para Mato Grosso do Sul, especialmente com o incentivo e a parceria de instituições como a Capes", frisou Márcio.

Denise Pires de Carvalho, presidente da Capes, também reforçou o compromisso da agência com o desenvolvimento regional e o avanço das pesquisas nas áreas estratégicas.

"Considero que essa primeira Rede não é pioneira apenas pelo formato, modelo de gestão e organização, mas também pela atuação da Capes como agência de fomento, por meio de seus Programas de Pós-graduação, promovendo o que é relevante na ponta, conforme definido pela sociedade em parceria com as FAPs. Nossos eixos estratégicos, como a Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade, são áreas essenciais que posicionam o Brasil no cenário global do século XXI, a Era do Conhecimento", reforçou.

O evento oportunizou que os pesquisadores apresentassem seus trabalhos e trocassem experiências com colegas de outras universidades, ampliando o diálogo e a colaboração científica e tecnológica.

"Estamos empenhados há mais de um ano na construção de uma Rede que possibilite o progresso da pesquisa em todo o Centro-Oeste. A ideia é criar vários grupos de pesquisa e uma grande rede que impulsione a produção científica na região", explica o pesquisador da UCDB, Cristiano Marcelo Espinola Carvalho.

"Destaco a importância da Rede Centro-Oeste em abordar temas fundamentais para a região, como a nossa sociobiodiversidade, os biomas e a sustentabilidade. Também ressalto o apoio das Fundações de Amparo nessa Rede, especialmente da Fundect, que tem dado suporte tanto aos projetos da Rede quanto da UEMS", fala a coordenadora do projeto da UEMS, Amanda Cristina Danaga.

"A Rede insere as universidades em um contexto mais amplo no Centro-Oeste, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a criação de pesquisas multidisciplinares. Isso proporciona o fortalecimento do conhecimento dentro das instituições, e, a partir disso, levarmos os resultados para além dos muros acadêmicos", apresentou o professor da UFGD, Rafael Henrique de Tonissi.

"A Rede possibilita a troca de conhecimento com outros estados e seus pesquisadores, o que é fundamental para o desenvolvimento de nossas pesquisas e para contribuir com o progresso do Centro-Oeste", informou o docente da UFMS, Reinado Farias Paiva de Lucena.

