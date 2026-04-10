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de quem é a culpa?

Procon abre investigação após congestionamento impedir acesso de fãs a show do Guns N' Roses

Após a notificação, a empresa tem 20 dias para se posicionar e apresentar sua defesa

Karina Varjão

Karina Varjão

10/04/2026 - 18h30
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O Procon-MS abriu investigação contra as empresas responsáveis pela organização do show do Guns N’ Roses da última quinta-feira (9) em Campo Grande. 

A falta de logística com relação ao acesso ao Autódromo Internacional Orlando Moura causou um congestionamento de 13 quilômetros na BR-262 e deixou milhares de fãs presos no trânsito. 

O único jeito de chegar até o Autódromo é através da rodovia, que não é duplicada. Mesmo com ações da Polícia Rodoviária Federal e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o grande fluxo de veículos sobrecarregou a estrutura preparada para receber as 40 mil pessoas esperadas. 

Assim, mesmo com o show começando 1h30 atrasado para esperar o máximo de pessoas chegarem ao local, muita gente ficou de fora e não conseguiu chegar a tempo, nem mesmo no final do concerto. 

Diante dos fatos, o Procon-MS afirmou em nota que vai investigar a responsabilidade da empresa promotora do evento, já que um grande número de pessoas procurou o órgão para abrir reclamação por não ter conseguido assistir ao evento, mesmo com ingressos válidos. 

“O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), informa que iniciou procedimento de investigação preliminar para averiguar eventuais responsabilidades da empresa promotora do evento, devido à impossibilidade de acesso de consumidores com ingressos válidos ao show”, afirma a nota. 

Após a notificação, a empresa responsável terá um prazo de 20 dias para apresentar o seu posicionamento pela situação. 

Como já noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, a responsabilidade pela bagunça no trânsito antes e depois do show virou um verdadeiro “empurra-empurra”. 

Para a PRF, a responsabilidade deveria recair sobre a organização do show, já que muitos “combinados” não foram cumpridos, como a abertura dos portões em atraso, falta de planejamento nos pontos de retenção, falta de sinalização da via e a implementação de controle de acesso por QR Code, o que gerou demora e maior volume de fila. 

Por outro lado, a assessoria de imprensa da organização afirmou que a responsabilidade pelo controle e organização do tráfego recai sobre os órgãos públicos, já que "a organização privada não possui competência legal para intervenção em rodovias federais ou no sistema viário urbano". 

"A gestão, o ordenamento e a operação do trânsito são atribuições dos órgãos públicos, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. A realização do evento ocorreu com autorização formal e com pleno conhecimento das condições de acesso por parte das autoridades responsáveis", escreveu a nota. 

O documento ainda ressaltou que todas as etapas que estavam sob responsabilidade da organização do show foram realizadas seguindo o planejamento aprovado.

O Procon-MS não informou à reportagem o número exato de reclamações abertas pela situação, mas afirmou que o balanço completo será feito a partir da próxima segunda-feira. 

Congestionamento

Com aproximadamente 13 quilômetros de congestionamento na Avenida João Arinos, única via de acesso ao Autódromo Internacional, cerca de 30% do público não conseguiu chegar ao show inédito nesta quinta-feira (9). 

Vários relatos nas redes sociais mostraram fãs presos no trânsito por até seis horas, tentando chegar no evento. Muitos deixaram os carros no meio do caminho e seguiram a pé, outros pegaram carona de motociclistas que tentavam furar a fila, e ainda houveram relatos de motoristas que conseguiram vias alternativas. 

O grande número de veículos na rodovia fez com que muitos fãs não conseguissem assistir ao show, gerando revolta e decepção. 

A reportagem tentou contato direto com a Santo Show, responsável pelo evento, para entender qual será o posicionamento adotado, inclusive se o dinheiro das pessoas que compraram ingressos e não conseguiram chegar no evento será ressarcido. 

A empresa não respondeu aos questionamentos. Na rede social oficial, nenhuma postura ou pronunciamento foi dado e os comentários nas postagens recentes do perfil oficial sobre o show em Campo Grande foram desativados. 

Na sua página pessoal, o dono da Santo Show, Valter Júnior, disse que as dificuldades foram causados por "fatores externos".

Golpe

Camiseta vira prejuízo: fã perde R$ 34 mil ao comprar com ambulante em show do Guns

Vítima relatou que o golpista alegou problemas no Pix, utilizou maquininha de cartão e devolveu outro cartão semelhante

10/04/2026 16h30

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Foto: Denis Felipe / Correio do Estado

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O que era para ser apenas a compra de uma lembrança do show da banda Guns N' Roses se transformou em um grande prejuízo financeiro para o advogado Aristogno da Cunha, de 41 anos, que teve o cartão trocado por um vendedor ambulante e sofreu um golpe de mais de R$ 34 mil ao tentar comprar uma camiseta de R$ 70 para curtir o evento internacional realizado nesta quinta-feira (9), em Campo Grande. 

A ocorrência foi registrada por meio da Delegacia Virtual, golpe aplicado por um vendedor ambulante na rotatória da Avenida Cel Cacildo Arantes, esquina com a rua Raul Pires Barbosa, antes do show.  

A dinâmica do crime, segundo o boletim de ocorrência foi a seguinte: A vítima relatou que o golpista alegou problemas no Pix, utilizou maquininha de cartão e devolveu outro cartão semelhante após a transação.

Segundo o relato, o vendedor informou que estava com problemas no sistema de pagamento via Pix e aceitava apenas cartão de crédito. Após inserir o cartão na maquininha e digitar a senha, a vítima recebeu o cartão de volta sem perceber qualquer irregularidade naquele momento.

Cerca de 40 minutos mais tarde, diversas notificações do aplicativo bancário indicaram diversas compras de alto valor realizadas com o cartão do advogado. Entre as transações autorizadas estavam valores de R$ 4.999,99, R$ 9.700,00, R$ 9.800,00 e R$ 9.758,00, além de outras tentativas negadas pela operadora.

Ao conferir a carteira, percebeu que o cartão havia sido trocado. O objeto devolvido no ato da compra era de mesma instituição financeira, mesma cor e operadora, porém estava em nome de Moacir de Freitas Junior. Imediatamente, a vítima bloqueou o cartão e entrou em contato com a operadora para contestar as compras.

De acordo com a descrição, o suspeito aparentava ter entre 30 e 34 anos, cerca de 1,75m de altura e utilizava lentes dentárias.

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JATO VIP

Guns N' Roses fica mais um dia em Campo Grande e vai embora de "jatão" luxuoso

Aeronave parte com a banda neste sábado, às 19h, com destino a Cariacica (ES)

10/04/2026 16h00

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Aeronave de luxo está

Aeronave de luxo está "estacionada" no pátio do Aeroporto de Campo Grande Eduardo Miranda/Correio do Estado

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A banda internacional Guns N’ Roses deve ficar em Campo Grande até a noite deste sábado (10). Isso significa que a banda vai descansar nesta sexta-feira na Capital. 

No entanto, a carona da banda até o próximo destino, Cariacica, no Espírito Santo, já está estacionada no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Trata-se de uma aeronave Boeing 767-200, de matrícula VP-BBE, operada pela empresa aérea Freedom II, baseada nas Bermudas. 

O jato é preparado para receber um número pequeno de pessoas, contando com apenas 62 assuntos, que reclinam para a posição de até 140º. Além disso, também conta com uma cabine com banheiro privativo. 

A aeronave pousou na Capital na noite da última quinta-feira (9), vindo dos Estados Unidos, e vai levar a banda até Cariacica às 19h deste sábado.

O modelo é considerado de alto padrão no segmento de fretamento executivo e é o responsável por carregar bandas mundialmente famosas, como o Guns e o Green Day em passagens recentes ao Brasil. 

A presença do avião em solo campo-grandense chamou a atenção dos moradores e de quem anda ao redor da pista do aeroporto, já que não é todo dia que se vê um avião desse porte por aqui. 

Não há registros de que outra aeronave deste segmento tenha pousado no Aeroporto Internacional de Campo Grande nos últimos anos

Turnê no Brasil 

O show da banda em Campo Grande faz parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” que percorre países da América e da Europa até o mês de setembro.

No Brasil, a banda já se apresentou em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto e na capital morena. As próximas apresentações no País são Cariacica, Salvador, Fortaleza, São Luiz e Belém do Pará no dia 25 de abril. 


 

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