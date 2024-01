MATO GROSSO DO SUL

Balanço parcial das operações da PRF e PMR, entre os dias 29 e 31, registraram dois óbitos, enquanto ação de 2023 terminou com apenas uma morte

Entre os dias 29 e 31 de dezembro de 2023, as polícias Militar Rodoviária (PMR) e Federal (PRF) patrulharam as estradas de Mato Grosso do Sul, ações essa que registraram menos mortes ocorridas em comparação com a semana do Natal, porém com o dobro de óbitos observados na virada do ano passado.

Vale lembrar que a Operação Ano Novo encerrada em 2023 fechou seu balanço com cerca de 10 acidentes e apenas uma morte, óbito esse que aconteceu no km 546, na BR-262, em Miranda.

Ainda, o balanço da Operação de Natal, pela PRF, registrou 30 acidentes, sendo 12 classificados como graves e que resultaram em oito mortos totais.

Justamente o alto fluxo de veículos em decorrência do deslocamento de pessoas - em decorrências do período de férias e festas de fim de ano -, somado à imprudência das ultrapassagens em alta velocidade são apontados pela Polícia como os responsáveis pelo aumento no número de mortes.

Entretanto, os balanços parciais de ambas as polícias sobre as ações deste fim de ano demonstram uma queda nos óbitos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, entre os dias 29 e 31 do último mês mais de 3,5 mil pessoas foram fiscalizadas, em 2.890 veículos até então. Ainda, foram feitos 1.264 dos chamados "testes de alcoolemia", o popular bafômetro, além dos seguintes autos:

Autos de infrações: 1.597

Autos por alcoolemia: 36

Autos por ultrapassagem: 399

Foram recolhidos um total de 41 veículos, sendo nove pessoas detidas por diversos crimes de trânsito.

Já lançando o olhar sobre os acidentes, a PRF atuou em 10 casos, sendo três graves, dos quais 12 pessoas ficaram feridas e dois outros faleceram.

Ainda, o balanço parcial da Polícia Militar Rodoviária (PMR), também indica um fim de ano mais calmo nas rodovias sul-mato-grossenses. Conforme repassado, apenas dois acidentes foram registrados entre os dias 29 e 31 de dezembro de 2023.

Desses acidentes, um tratava-se de saída de pista seguida por capotamento, acidente esse que aconteceu na rodovia MS-162, envolvendo uma mulher de 54 anos, socorrida com lesões leves.

Ainda, na MS-306 o segundo acidente foi registrado, também com uma vítima. Esse acidente envolveu duas corretas em uma colisão lateral, da qual o motorista de 31 anos saiu socorrido com lesões graves.

Também, a PMR aponta no balanço o cumprimento de dois mandados de prisão, além de 500 pacotes de cigarro apreendidos como fruto de contrabando.

Importante ressaltar que a Operação Boas Festas da Polícia Militar segue até o próximo dia 05 deste mês.

