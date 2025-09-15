Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Social

Projeto já atendeu mais de 18 mil pessoas leva justiça e saúde a ribeirinhos do Pantanal

O JEF Itinerante Fluvial chega à sua décima edição levando cidadania a quem vive isolado

Karina Varjão

Karina Varjão

15/09/2025 - 18h00
Continue lendo...

A partir desta segunda-feira (15), comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas do Tramo Norte do Rio Paraguai em Mato Grosso do Sul vão receber não só serviços básicos, mas também o alcance da Justiça. 

O Juizado Especial Federal (JEF) Itinerante Fluvial parte em missão de cidadania, levando formalização de documentos, atendimento jurídico e suporte social a quem vive isolado pelas águas. 

Nesta semana, entre os dias 15 e 19 de setembro, das 8h às 17h, moradores de localidades como Barra de São Lourenço, Paraguai Mirim e Jatobazinho poderão emitir RG, CPF, pedir aposentadoria urbana ou rural, auxílio-doença e outros benefícios sociais, tudo isso transportado por dois navios da Marinha, sendo um deles equipado com uma clínica médica e odontológica. 

“É ir ao encontro de pessoas que não conseguem acessar o Poder Judiciário por contextos dramáticos de sobrevivência", afirmou o presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) 3, desembargador Carlos Muta, durante a cerimônia de abertura em Ladário na última sexta-feira (12). 

Em números

Este será mais um capítulo do JEF Itinerante. Na abertura, a juíza federal Monique Marchioli Leite lembrou que nas nove edições anteriores, foram contabilizados mais de 18 mil atendimentos, 1.923 ações distribuídas, 1.892 audiências realizadas, 857 perícias e mais de 6.300 documentos expedidos. 

“Os números representam não somente estatísticas, mas principalmente, histórias de vidas transformadas”, afirmou. 

A operação conta com o apoio da Marinha brasileira, com navios disponibilizados para transportar magistrados, defensores públicos e servidores, assim como o Navio de Assistência Hospitalar (NASH) “Tenente Maximiano”, para oferecer serviços médicos e odontológicos. 

Também estiveram presentes na soledidade a vice-prefeita de Corumbá, Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira, o comandante do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil, contra-almirante Alexandre Amendoeira Nunes e o juiz estadual Alan Robson de Souza Gonçalves, representado os órgãos parceiros. 

Como participar

A ação por meio fluvial vai passar por três localidades: 

  • 15/09 na Barra de São Lourenço (Base do Corpo de Bombeiros);
  • 16-17/09 na Fazenda Ilha Verde - Paraguai Mirim;
  • 18-19/09, na Escola Municipal Jatobazinho

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h.

Para ser atendido, cada pessoa deve levar documento de identificação com foto, comprovante de residência, além de qualquer documento ou prova relacionada ao serviço desejado e testemunhas. Em caso de benefícios, podem ser necessários atestados, laudos ou exames. 

Equipe do JEF Itinerante / Divulgação

Relações Internacionais

Consulado dos EUA em São Paulo, que abrange MS, tem novo cônsul-geral

Kevin Murakami tem mais de 20 anos de experiência no Departamento de Estado, e já atuou na área de segurança e político-econômica

15/09/2025 16h58

Kevin Murakami é o novo cônsul dos EUA em São Paulo

Kevin Murakami é o novo cônsul dos EUA em São Paulo Divulgação

O Consultado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo (SP), que tem atuação territorial sobre os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, tem um novo cônsul-geral. 

Trata-se do diplomata Kevin Murakami, que tem mais de 20 anos de experiência no Departamento de Estado dos EUA, sendo quase metade deles na América Latina. 

Murakami assumiu o cargo de cônsul-geral de SP na terça-feira, 9 de setembro. Ele substitui Richard Glenn, que deixou o posto em junho último. 

Murakami chega ao Brasil depois de servir ao serviço diplomático na Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia. No País vizinho da América do Sul, ele atuou como Diretor da Seção de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL), com um orçamento de US$1 bilhão em programas de segurança.

Antes de atuar na Colômbia, o novo cônsul dos EUA em São Paulo teve experiências no México e no Brasil. No México, foi conselheiro econômico da Embaixada dos Estados Unidos naquele país e, no Brasil, atuou na seção político-econômica do Consulado do Rio de Janeiro (RJ).

Sua carreira inclui ainda passagens por Paquistão e Iraque, além de outros cargos em Washington.

O cônsul-geral, que fala inglês, espanhol, português, russo e japonês, é formado em Relações Internacionais pela Universidade da Califórnia e possui mestrados em Diplomacia pela Universidade de Georgetown e em Segurança Estratégica Nacional pela Escola Nacional de Guerra.

Será que vem?

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

Mesmo com o alerta para tempestade na metade oeste do Estado, a tendência ainda é de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar

15/09/2025 16h45

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo potencial para tempestades em 48 municípios de Mato Grosso do Sul. O alerta é válido a partir da meia noite de terça-feira (16) até às 10 horas da manhã do mesmo dia. 

A condição deve trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia nas cidades nas regiões sudoeste, centro norte e dos pantanais, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. 

O órgão recomenda alguns cuidados devido à condição meteorológica, como não se abrigar embaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Estão em alerta os seguintes municípios de Mato Grosso do Sul: 

  • Amambai
  • Anastácio
  • Antônio João
  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Caarapó
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Corguinho
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracajú
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Rio Brilhante
  • Rochedo
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Terenos
  • Vicentina

As chuvas são consequência do aquecimento acentuado durante o dia, que contribui para a ocorrência de tempestade especialmente nas regiões sudoeste, sul e oeste do Estado, mas não são descartadas pancadas nas demais regiões. 

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horasFonte: Inmet

Altas temperaturas

No último domingo, Mato Grosso do Sul dominou o ranking nacional de altas temperaturas, com Aquidauana conquistando o primeiro lugar entre as cidades do Brasil, com 40.8°C e umidade relativa do ar chegando a 12%. Entre as 10 cidades mais quentes, também apareceram na lista Porto Murtinho (40,4°C), Coxim (40,2°C) e Miranda (39,8°C). 

Já nesta segunda-feira, dois municípios de MS estavam entre os quatro mais quentes do País: Água Clara ficou em segundo lugar, registrando 40,1°C até às 15 horas de hoje, juntamente com Aquidauana, que chegou a 39,7°C, ficando em quarto lugar. 

Costa Rica também apareceu na lista entre os municípios com menor umidade relativa do ar, chegando a 11%, valor considerado de alto risco para a saúde, já que o indicado aceitável é acima de 60%. 

Tendência Meteorológica

Até quinta-feira, a previsão indica tempo firme em grande parte do Estado, com predomínio de sol e variação de nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. 

O tempo continua seco e quente, com máximas que podem chegar a 42°C em algumas regiões, juntamente com a baixa umidade do ar, que deve variar entre 30% e 10%. A junção dessas condições torna o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. 

As menores mínimas previstas no Estado são esperadas nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, podendo chegar a 20°C. 

Pontualmente, podem acontecer rajadas de vento superior a 60 km/h, mas a média deve variar entre 40 e 60 km/h. 

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 37°C. 
 

