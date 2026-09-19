Projeto que suspende descontos do Master na folha dos servidores é aprovado

LESÕES CORPORAIS

Após o homem ser expulso do local, deu início uma discussão acalorada entre as partes envolvidas e a irmã do indivíduo

Uma briga generalizada na casa noturna Paraíso Bar, localizada na avenida Fernando Côrrea da Costa, no centro de Campo Grande, começou após um cliente passar a mão em uma funcionária do local. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (19).

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência. No local, foi realizado contato com o proprietário do estabelecimento. Ele relatou que um indivíduo, enquanto estava no interior da casa noturna, passou a mão em uma de suas funcionárias. Diante do ocorrido, os seguranças retiraram o homem do local.

Após a retirada do indivíduo, deu início uma discussão acalorada entre as partes envolvidas e a irmã do indivíduo. Durante o desentendimento, o proprietário relatou ter sofrido uma escoriação no braço direito, bem como informou que sua camiseta teria sido rasgada.

Aos policiais, a funcionária relatou que realizava a limpeza da parte frontal do estabelecimento, em razão de uma garrafa que havia se quebrado acidentalmente, quando o indivíduo teria se aproximado por trás, proferido algumas palavras e, em seguida, deslizado a mão pelo corpo dela.

O proprietário informou às autoridade que possui imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento e estas registraram o momento dos fatos. Ele colocou à disposição da autoridade policial para eventual verificação.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o acusado apresentava ferimento na região da boca e a irmã dele apresentava ralados e escoriações nas pernas. Conforme informado pelos envolvidos, tais lesões teriam ocorrido durante a discussão e as vias de fato entre as partes.

Todos os envolvidas foram encaminhados para Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade policial e adoção das providências cabíveis.

A autoridade policial determinou o registro da ocorrência e a adoção dos demais procedimentos pertinentes, bem como a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Os envolvidos manifestaram o desejo de representar criminalmente uns contra os outros, de forma recíproca. Devido a constatação de lesões aparentes, foram expedidas as respectivas requisições para realização de exame de corpo de delito dos lesionados.

Após a adoção das providências, todos os envolvidos foram liberados.