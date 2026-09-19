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CAMPO GRANDE

Projeto que suspende descontos do Master na folha dos servidores é aprovado

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a medida que alcança servidores ativos, aposentados e pensionistas

João Pedro Flores

19/09/2026 - 17h00
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Nesta semana, a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei que determina a suspensão dos descontos em folha de pagamento relacionados ao Banco Master, ao CredCesta e às instituições e empresas vinculadas às operações. A medida alcança servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas.

O projeto de lei é de autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PT) e do vereador Jean Ferreira (PT). Com a aprovação da Casa de Leis, o projeto segue agora para sanção da Prefeitura de Campo Grande. 

A proposta foi aprovada em única discussão e votação e estabelece a suspensão do processamento dos descontos referentes a empréstimos consignados, cartões de crédito consignados, cartões de benefício consignado e outras modalidades de crédito vinculadas às instituições.

O texto também prevê a suspensão de novas averbações em folha e determina que o Município adote medidas para verificar a regularidade dos contratos e das operações. Entre as providências previstas estão: a disponibilização aos servidores de cópia integral dos contratos; demonstrativo atualizado do saldo devedor; e memória discriminada do cálculo da dívida. 

No projeto apresentado em setembro, Luiza Ribeiro voltou a questionar a regularidade das consignações e do credenciamento das instituições no sistema municipal. A justificativa cita, entre outros pontos, requisitos previstos no Decreto Municipal nº 13.870/2019 e sustenta que a utilização da folha de pagamento deve observar as regras estabelecidas pelo próprio Município.

A suspensão dos descontos não significa perdão ou extinção de eventuais dívidas. A medida interrompe o desconto automático em folha enquanto são realizadas as apurações necessárias sobre a regularidade das consignações e dos contratos.

A proposta aprovada estabelece, portanto, uma proteção imediata à folha de pagamento dos servidores municipais e cria mecanismos para que as operações vinculadas ao Banco Master e ao CredCesta sejam analisadas antes da continuidade dos descontos.

LESÕES CORPORAIS

Briga em boate de Campo Grande começou após cliente assediar funcionária

Após o homem ser expulso do local, deu início uma discussão acalorada entre as partes envolvidas e a irmã do indivíduo

19/09/2026 15h00

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Paraíso Bar fica localizado na Avenida Fernando Côrrea da Costa, no centro de Campo Grande

Paraíso Bar fica localizado na Avenida Fernando Côrrea da Costa, no centro de Campo Grande Reprodução / redes sociais

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Uma briga generalizada na casa noturna Paraíso Bar, localizada na avenida Fernando Côrrea da Costa, no centro de Campo Grande, começou após um cliente passar a mão em uma funcionária do local. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (19).

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência. No local, foi realizado contato com o proprietário do estabelecimento. Ele relatou que um indivíduo, enquanto estava no interior da casa noturna, passou a mão em uma de suas funcionárias. Diante do ocorrido, os seguranças retiraram  o homem do local.

Após a retirada do indivíduo, deu início uma discussão acalorada entre as partes envolvidas e a irmã do indivíduo. Durante o desentendimento, o proprietário relatou ter sofrido uma escoriação no braço direito, bem como informou que sua camiseta teria sido rasgada.

Aos policiais, a funcionária relatou que realizava a limpeza da parte frontal do estabelecimento, em razão de uma garrafa que havia se quebrado acidentalmente, quando o indivíduo teria se aproximado por trás, proferido algumas palavras e, em seguida, deslizado a mão pelo corpo dela.

O proprietário informou às autoridade que possui imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento e estas registraram o momento dos fatos. Ele colocou à disposição da autoridade policial para eventual verificação.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o acusado apresentava ferimento na região da boca e a irmã dele apresentava ralados e escoriações nas pernas. Conforme informado pelos envolvidos, tais lesões teriam ocorrido durante a discussão e as vias de fato entre as partes.

Todos os envolvidas foram encaminhados para Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade policial e adoção das providências cabíveis.

A autoridade policial determinou o registro da ocorrência e a adoção dos demais procedimentos pertinentes, bem como a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Os envolvidos manifestaram o desejo de representar criminalmente uns contra os outros, de forma recíproca. Devido a constatação de lesões aparentes, foram expedidas as respectivas requisições para realização de exame de corpo de delito dos lesionados.

Após a adoção das providências, todos os envolvidos foram liberados.

INVASÃO DE DOMICÍLIO

Homem invade casa e tenta atacar mulher em condomínio de Campo Grande

O invasor trabalhava em uma empresa construtora, responsável pelas obras no prédio, e tinha conhecimento do local

19/09/2026 14h00

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Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol Divulgação/PCMS

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Na madrugada deste sábado (19), por volta das 3h20min, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência na Rua Ilha de Marajó, em um condomínio, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Inicialmente, o chamado foi comunicado como invasão de domicílio, seguida de possível tentativa de estupro.

Segundo informações de moradores, um homem, de 28 anos, entrou no condomínio e se dirigiu até uma das residências, onde quebrou uma janela e invadiu o imóvel.

No interior da residência encontrava-se a uma jovem, de 21 anos, a qual relatou que o indivíduo apresentava fala desconexa e comportamento aparentemente alterado, havendo suspeita de que estivesse sob efeito de drogas.

Segundo a vítima, ao perceber a presença do homem no interior da residência, passou a solicitar que ele deixasse o local, ocasião em que o invasor avançou em sua direção, fazendo com que ela gritasse por socorro.

Em razão dos gritos, moradores do condomínio compareceram ao local e interviram, conseguindo conter o indivíduo até a chegada da equipe policial.

Durante a intervenção dos moradores, o invasor sofreu lesões nas regiões da face, cabeça, braços e pernas. Diante disso, foi acionada a unidade de resgate, que prestou atendimento médico ao indivíduo, encaminhando-o posteriormente à Santa Casa para avaliação e atendimento.

Os moradores informaram ainda que o indivíduo era trabalhador de uma empresa construtora, responsável pelas obras no condomínio, e que em outras ocasiões já teria pulado o muro do local, conforme registros das câmeras de segurança.

Além disso, relataram que o indivíduo aparentemente possuía conhecimento sobre a residência acessada, uma vez que a casa dispõe de portão próprio e varanda coberta, características que dificultariam o acesso, enquanto outras residências do condomínio permaneceriam abertas.

Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada a Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis, permanecendo o autor do delito sob custódia da equipe da PM, em razão de seu atendimento médico na Santa Casa.

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