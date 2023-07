Projeto Rondon realiza ações em 12 municípios de Mato Grosso do Sul

O Projeto Rondon realiza em Mato Grosso do Sul, até o dia 29 de julho, a Operação Guaicurus, em 12 municípios do Estado. Nesta quinta-feira (20), uma comitiva do Ministério da Defesa acompanhará as atividades do Projeto Rondon no município de Camapuã e Figueirão.

Em parceria com instituições de ensino superior, o Projeto Rondon tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento da cidadania nos estudantes universitários, empregando soluções sustentáveis para a inclusão social e a redução de desigualdades regionais, visando ao fortalecimento da Soberania Nacional.

Durante quinze dias, os acadêmicos ministram palestras, orientações e oficinas práticas relacionadas aos seus conhecimentos acadêmicos, destinadas a moradores locais, agentes comunitários e servidores municipais.

O Secretário de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais (SEPESD) da Pasta, Tenente-Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, participará de algumas das atividades desenvolvidas pelos 252 rondonistas, professores e estudantes universitários.

“Essas ações possibilitam a troca de experiências, o fortalecimento da cidadania do estudante universitário e a cooperação com o desenvolvimento sustentável”, afirmou Rodrigues.

Operação com moradores de Cutias, no Amapá

O Projeto levará o trabalho voluntário aos municípios de Água Clara, Bodoquena, Caarapó, Camapuã, Bonito, Figueirão, Inocência, Juti, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Taquarussu.

As atividades incluem oficinas práticas em diversas áreas de conhecimento, como Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Comunicação, Trabalho, Tecnologia e Produção.

Cada município receberá, por duas semanas, 20 rondonistas, sendo 10 integrantes de duas instituições de ensino superior, dois professores e oito alunos por universidade.

Operação Guaicurus

A Operação Guaicurus, do Projeto Rondon, conta com 252 participantes, entre professores e estudantes universitários. As Instituições de Ensino Superior (IES) participantes são oriundas dos estados da Bahia (BA), Distrito Federal (DF), do Espirito Santo (ES), de Minas Gerais (MG), do Mato Grosso (MT), do Mato Grosso do Sul (MS), do Paraná (PR), do Rio de Janeiro (RJ), do Rio Grande do Sul (RS), de Santa Catarina (SC), Sergipe (SE) e de São Paulo (SP).

Projeto Rondon

O Projeto Rondon foi semeado em 11 de julho de 1967, quando uma equipe formada por 30 universitários e dois professores de universidades do

Primeira equipe da UFSM a embarcar em direção ao campus avançado de Roraima, em 1969

antigo Estado da Guanabara, conheceram de perto a realidade amazônica no então território federal de Rondônia. A primeira missão teve a duração de 28 dias.

Os estudantes retornaram de Rondônia, propuseram a criação de um movimento universitário que desse prosseguimento ao trabalho iniciado no território visitado. A esse movimento deram-lhe o nome de Projeto Rondon, em homenagem ao bandeirante do século XX, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.

No ano seguinte, o trabalho expandiu-se para a Amazônia e Mato Grosso, com 648 jovens, exigindo maior participação do Governo no seu apoio. Durante o período em que permaneceu em atividade, integrando a estrutura do Governo, o Projeto envolveu mais de 350.000 universitários em todas as regiões do País.

