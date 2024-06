Quadrilha especializada já furtou cerca de 60 caminhonetes em MS e MT

Seco demais

Nos últimos dias, grande parte do estado tem enfrentado um tempo extremamente seco, o que pode causar problemas de saúde.

Sol predomina e calorão com o tempo extremamente seco continua neste final de semana. Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mais uma vez, os sul-mato-grossenses estão sofrendo com o tempo seco que tem castigado a população nas últimas semanas. Preocupado com a baixa umidade do ar, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ampliou o alerta laranja de perigo potencial para umidade baixa em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (21). Segundo o aviso, a umidade do ar pode variar entre 12% e 20%.

Conforme o alerta do Instituto, a baixa umidade é potencial para riscos de incêndios e para a saúde, provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O alerta do Inmet é válido para todas as cidades de Mato Grosso do Sul.

Instruções:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiro

Na tarde de ontem (20), a reportagem do Correio do Estado conversou com o meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Vinicius Sperling, sobre a baixa umidade do ar. O tempo extremamente seco, com umidade em 19%, chamou a atenção da população e acendeu o sinal de alerta entre os meteorologistas.

"Normalmente estas umidades muito baixas são diagnosticadas entre julho e agosto, mas já estamos vivendo o tempo seco no mês de junho. Neste caso, é muito preocupante de acordo com dados meteorológicos que podemos enfrentar nos próximos meses. Não dá para analisar o que pode acontecer no futuro", relatou.

Segundo Sperling, nas próximas semanas os sul-mato-grossenses precisam ter muita atenção com a saúde e cuidados para enfrentar o tempo seco. A estratégia de usar toalhas molhadas em casa e beber bastante líquido é de extrema importância, mas outros fatores podem causar sérios problemas de saúde, como as queimadas em vegetação.

"A hidratação é de extrema importância nesses dias, mas o meu apelo é para que a população evite ignição, ou não colocar fogo em vegetação. Esse tempo seco e o vento é tragédia á vista, principalmente para gente que vai inalar toda essa fumaça tóxica",

Como se prevenir nesse tempo seco

Não temos o poder de controlar o clima, mas existem diversas medidas preventivas que preservam a nossa saúde e geram bem-estar, principalmente, quando o tempo está seco. Conheça algumas recomendações relevantes.

Cuidados pessoais

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento;

beba muita água durante o dia, mesmo que não sinta sede;

não coloque as mãos na boca, nariz e olhos;

pratique exercícios físicos antes das 10h e após as 16h para proteger-se do sol;

use cosmético com protetor solar para hidratar e proteger a pele;

aproveite o vapor da água do banho para lubrificar as narinas respire fundo.

Cuidados com o ambiente

Evite aglomerações e a permanência em locais fechados e com baixa circulação de ar;

deixe a casa sempre limpa e arejada. A sombra excessiva e o tempo seco favorecem a proliferação de ácaros e fungos em móveis, cortinas, carpetes e tapetes. Por isso, abra as janelas e deixe o sol bater por um tempo dentro dos cômodos;

não use vassouras que espalham pó por onde passam, prefira aspiradores ou panos úmidos;

ligue os ventiladores de teto no sentido contrário para puxar o ar para cima. Ligados para baixo, espalham poeira e contaminam o ar;

não queime lixo e mato para não prejudicar a saúde das pessoas ou provocar queimadas.

