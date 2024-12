Terceira colocada em licitação vai concluir obra do corredor de ônibus

Empresa do Espirito Santo será responsável por finalizar obra do Corredor Sudoeste - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

25 dias após a abertura da licitação e algumas empreiteiras terem seus documentos irregulares, a Prefeitura de Campo Grande finalmente anunciou a empresa vencedora, no Diário Oficial desta sexta-feira (20), e que será responsável por finalizar a obra do Corredor Sudoeste.

Segundo o informativo, a vencedora foi a Engevil Engenharia LTDA, de Vila Velha (ES), por R$ 9.638.000,00. Como reportado pelo Correio do Estado no último dia 02, a menor lance tinha sido da empresa HF Engenharia e Construção Ltda, de Belo Horizonte, por R$ 9.427.000,00. Porém, a empresa foi desclassificada por incompatibilidade dos valores apresentados na planilha enviada.

Com isso, a empresa Gomes & Azevedo LTDA, de Campo Grande, recebeu a oportunidade, já que foi a responsável pelo segundo menor lance, R$ R$ 9.428.825,24. Mas, a empreiteira também apresentou erros na tabela e, após três dias tentando corrigir, apresentou pedido de desistência do certame e retirou-se do leilão.

A partir disso, o terceiro melhor lance foi chamado, ou seja, a Engevil Engenharia LTDA, com valor mencionado anteriormente na reportagem, R$ 210 mil a mais do o menor lance. As tratativas duraram cinco dias, do dia 12 até esta terça-feira (17), quando a empresa foi anunciada como a vencedora da licitação.

A nova licitação teve abertura para propostas no final do mês passado, dia 25 de novembro, e o prazo para término da obra é de um ano após a primeira ordem de começo dos serviços.

Novo edital & polêmicas

O novo edital foi publicado no dia 06 de novembro, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e tem prazo para término da obra de 360 dias após a 1ª ordem de começo dos serviços. Em maio deste ano, a antiga empresa responsável (Engepar Engenharia e Participações Ltda) deixou o projeto alegando "desequilíbrio econômico-financeiro do contrato".

Na época do primeiro contrato (setembro de 2020), ele foi assinado com a Engepar sob valor de R$ R$ 11.411.264,69, um deságio de, aproximadamente, R$ 1,1 milhão ao que previa o antigo edital (R$ 12.585.239,82).

A intervenção na Avenida Marechal Deodoro começou em fevereiro de 2021, e o objetivo era a entrega de 1,1 quilômetro de drenagem, 5,5 km de recapeamento e instalação de estações de pré-embarque até o fim do mesmo ano.

Em abril de 2021, o então secretário da Sisep, Rudi Fiorese, disse que a entrega da obra era prioridade da prefeitura. O projeto faz parte do último trecho do Corredor Sudoeste, que também inclui as ruas Guia Lopes e Brilhante. A iniciativa dos corredores de ônibus tem por objetivo aumentar a velocidade média do transporte coletivo e, consequentemente, melhorar o serviço.

O projeto dos corredores de ônibus foi idealizado em 2012, ainda na gestão Nelsinho Trad (PMDB), e começou a ser implantado em 2015. Atualmente, apenas dois corredores (ambas entregues em 2022) estão sob funcionamento dos sete idealizados há 12 anos: nas ruas Rui Barbosa e Brilhante.

As outras cinco deveriam estar implantadas na Rua Bahia, Avenida Bandeirantes, Avenida Costa e Silva, Avenida Gury Marques e, obviamente, na Avenida Marechal Deodoro. Ao todo, 69 km estavam prometidas como corredor de ônibus, mas apenas 13% foi feito até o momento.

Pauta nas eleições 2024

Nos debates da eleição municipal de 2024, o candidato Beto Pereira (PSDB) constantemente afirmava que um das suas promessas de campanha era retirar os corredores de ônibus já instalados e acabar com aquelas com obra em andamento. Inclusive, em uma de suas propagandas eleitorais na televisão, o candidato tucano aparece com uma marreta no corredor sudoeste, sinalizando que vai acabar com os corredores da cidade.

Outro candidato de oposição à atual prefeita, Rose Modesto (União) disse que iria rever o projeto dos corredores, principalmente na Rui Barbosa, junto ao Ministério Público Estadual (MPE), já que, segundo ela, o serviço "matou" o comércio da região, além de ter sido executado de forma diferente do que o apresentado quando idealizado. A candidata prometeu que, caso eleita, iria construir mais quatro terminais pela Capital para melhorar a mobilidade urbana.

Porém, ambos os projetos não foram "aprovados" pela população. Isso pelo menos é o que reflete o resultado das eleições deste ano, já que a atual prefeita Adriane Lopes (PP) venceu em ambos os turnos e ficará como chefe do executivo por mais quatro anos.

Saiba

A empresa capixaba já foi responsável por outras obras na Capital. No primeiro semestre do ano passado, a Engevil comandou a obra de solapamento da José Antônio, esquina com a Fernando Corrêa da Costa. A empresa foi escolhida "com base no princípio da boa-fé objetiva", o que dispensa licitação.

*Colaborou Ketlen Gomes, Naiara Camargo, Leo Ribeiro e Neri Kaspary

