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Recusa em matar o próprio gato foi 'estopim' da morte de Lívia em MS

Adolescente de 13 anos foi vítima de homicídio manipulado pela internet

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

06/08/2026 - 11h11
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Desdobramentos sobre o caso Lívia, divulgados hoje (06) pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) do Mato Grosso do Sul, mostram que a recusa em matar o próprio gato teria sido o "estopim" da morte da adolescente de 13 anos que teve o homicídio manipulado por grupos de ódio através da internet. 

Conforme repassado pela titular, Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, durante coletiva de imprensa na sede da Depca na manhã desta quinta-feira (06), a morte de Lívia havia sido inicialmente reportada como suicídio, revelou-se após investigação com a colaboração do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) que se tratava de fato de um homicídio resultante de manipulação feita por organização criminosa no ambiente online. 

Entre os acusados das práticas contra Lívia, cinco adolescentes e um adulto foram identificados como autores, atuando em diversas localidades do país, como: 

  • Rio de Janeiro,
  • Fortaleza, 
  • Minas Gerais,
  • Pará e 
  • Mato Grosso do Sul

Várias são as terminologias usadas internamente entre os envolvidos, que reúnem-se nas chamadas "panelas" para prática dos crimes virtuais. Antes disso, porém, os adolescentes acusados revelaram após apreensão que há toda uma "engenharia social" para cooptar as vítimas para exploração nas redes sociais.

Uma vez sob controle dos criminosos, segundo a delegada, a recusa em matar o próprio gato teria sido o ponto final para que a morte da adolescente fosse decretada pelos indivíduos, prática  essa identificada na Operação Lívia e em outras investigações como vínculo entre vítimas e os autores responsáveis: a violência praticada também contra animais. 

"A Lívía antes de se matar ela tinha que fazer o que eles chamam de 'Luz', que é a agressão. Ela tinha que matar o gato dela e não cumpriu o que deveria ter cumprido. É como se eles estivessem jogando um videogame... tem que passar de fase", explica a delegada.

Entenda

Encontrada sem vida na manhã de 22 de julho, em Naviraí, aos 13 anos Lívia foi incitada ao autoextermínio por grupos extremistas, caso esse registrado distante aproximadamente 365 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul.

Nesta última terça-feira (04) a Operação Livia foi deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em conjunto com o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP). 

Por meio da coordenação nacional da Depca,  foram cumpridas de forma simultânea, seis medidas de busca e apreensão contra adolescentes e um mandado de prisão contra um adulto.

Ainda conforme divulgado hoje (06) pela delegada Anne Karine Trevisan, a investigação identificou que essa organização criminosa que opera em ambiente virtual é coordenada principalmente por adolescentes, sendo que o próprio único adulto preso nesta operação teria 18 anos e, portanto, praticava os crimes antes da maioridade penal.  

Operando de forma anônima, esses acusados sequer saberiam as identidades ou localizações reais uns dos outros, criando inclusive perfis falsos com fotos de pessoas de outro sexo para conseguir atrair as vítimas. 

"Então eles começam a procurar pela família; onde estuda, e diante de todas aquelas informações, se passa por outra pessoa. E importante frisar que nenhuma rede social dessas pessoas condizia com a foto delas. Era sempre outro tipo de pessoa, de sexo, realmente para conseguir trazer a vítima".

Como confirmado pela Depca, adolescentes e também crianças foram cooptados para serem vítimas dessa rede criminosa.  

"Existem crianças vítimas também, nós constatamos isso. Nessa noite que teve esse 'evento', porque é assim que eles chamam dentro dos grupos nomeados por eles de 'panelas', ocorreu uma automutilação. Logo na sequência que é divulgado esse suicídio, porque não houve moderação, houve falha na plataforma Discord que não foram derrubados, teve essa automutilação em outro Estado", comenta a titular da Depca.

Segundo explicação dada pela delegada, é como se os administradores de cada "panela" se tornassem os donos de cada uma dessas vítimas. 

"E ela começa a sofrer muitas ameaças. Acredita que vai acontecer alguma coisa com ela, então passa a se automutilar, até cometer o suicídio". 

Ainda, Anne Karine Trevisan afirma que os indivíduos relacionados com a morte da Lívia já foram todos identificados, e que inclusive um dos "chefes" da organização teria apenas 14 anos, apreendido na Baixada Fluminense (RJ), mas que diligências ainda seguem em curso para identificação de demais "panelas". 

A delegada esclarece que esse não teria sido o caso de Lívia, mas há vítimas que se cortavam e tinham que escrever o nome do administrador "dono" com o próprio sangue. 

"Para mostrar: 'eu sou de fulana de tal', porque elas eram obrigadas a fazer isso, porque elas estavam acreditando que vai acontecer algo", comenta. 

Como bem esclarece a respeito da "engenharia social" dos criminosos, muitas vítimas era alvos do chamado "doxxing", que seria a busca e exposição de dados particulares de uma pessoa na internet sem a devida permissão dela. 

Nessa prática criminosa, o objetivo costuma ser a busca por aterrorizar, envergonhar ou ameaçar a vítima com a exposição de dados que podem incluir nome real, endereço, CPF, telefone, etc. 

"A Lívia mesmo, antes de tomar a decisão de realmente se matar, ela tinha sido 'doxada' por esses adolescentes, e isso exercia muita ameaça, porque estavam envolvidas ali a família, então ela não sabe o que vai acontecer, se 'é só comigo', 'é pra minha família também', então ela acabou tirando a vida após essa pressão", afirma. 
 

Símbolos supremacistas e neonazistas

Além de toda sorte de equipamentos eletrônicos que ainda devem passar por perícia técnica especializada, como celulares, computadores, etc., os agentes localizaram também durante a Operação Livia diversos itens que têm ligação com grupos extremistas e discursos de ódio na casa de um dos adolescentes.   

Imagens divulgadas pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul mostram que, entre as localidades alvo dos mandados, um dos adolescentes suspeito pelo envolvimento no crime ostentava toda uma indumentária aparentemente neonazista. 

Entre as apreensões, foi encontrada uma versão da conhecida Bandeira Confederada, facas táticas e até uma arma de fogo. 

"Eles têm um ódio em si, não é só dessa apreensão não (comenta a delegada sobre os itens neonazistas apreendidos). Têm dentro deles isso, ódio pela mulher, raça", diz.

Além dos indivíduos que competiam entre as "penelas" por "hype", hierarquia de popularidade essa medida através de atos de violência cada vez maiores, que davam status para os integrantes que inclusive repassavam o passo a passo para as vítimas "do que" e "como" fazer, alguns dos alvos vitimados recebiam bonificações conforme avançavam no "jogo" ao cumprirem os atos de "luz". 

"É um desconsiderar da vida humana assim, de forma absurda. Eles têm satisfação com esse resultado, é uma frieza com várias pessoas assistindo e incentivando que praticasse a automutilação e, em outros casos, a morte mesmo em si", conclui. 

 

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ENERGIA RENOVÁVEL

UEMS recebe R$ 5,2 milhões da Itaipu para projetos de energia solar

Recurso será aplicado em ações de geração fotovoltaica e integra programa de quase R$ 102 milhões que contempla instituições públicas

07/08/2026 09h00

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Investimento da Itaipu prevê instalação de sistemas fotovoltaicos e melhorias na infraestrutura elétrica de instituições públicas de ensino

Investimento da Itaipu prevê instalação de sistemas fotovoltaicos e melhorias na infraestrutura elétrica de instituições públicas de ensino Divulgação

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) contará com R$ 5,2 milhões para implantação de projetos de geração de energia voltaica. O recurso publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (7), faz parte de uma iniciativa da Itaipu Binacional voltada à ampliação do uso de fontes renováveis em instituições públicas de ensino superior e técnico do Paraná e de MS. 

O repasse à UEMS é de R$ 5.211.899,52, conforme o extrato do Instrumento de Repasse. O documento foi assinado no dia 31 de julho pela universidade e pela Caixa Econômica Federal, que atua como representante da Itaipu.

Conforme o instrumento, os recursos serão destinados à implementação das ações previstas no plano aprovado pela Itaipu para apoiar projetos de geração fotovoltaica em instituições públicas de ensino.

O investimento destiado à UEMS integra um programa mais amplo da Itaipu, que prevê aplicação de quase R$ 102 milhões em projetos de energia renovável em instituições dfe ensino dos dois estados.

Ao todo, 15 instituições foram contempladas pelo edital IPES/2025. Os projetos alcançam 91 campi universitários e técnicos e incluem, além da instalação de sistemas fotovoltaicos, modernização da infraestrutura elétrica e estruturação de laboratórios destinados à pesquisa na área de energia.

Do montante total previsto pelo programa, aproximadamente R$ 20 milhões serão destinados a projetos em oito municípios de Mato Grosso do Sul.

Entre as instituições do Estado contempladas estão a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que receberá R$ 10,6 milhões; a UEMS, com R$ 5,2 milhões; a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com R$ 2 milhões; e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), também com aproximadamente R$ 2 milhões.

O Paraná ficará com a maior parcela dos investimentos, aproximadamente R$ 82 milhões, distribuídos entre instituições localizadas em 39 municípios.

Considerando os dois estados, R$ 63,5 milhões serão destinados a universidades federais e outros R$ 38,5 milhões a instituições estaduais e uma universidade municipal.

Pesquisa e inovação

De acordo com o portal Canal Solar, a previsão é de instalação de aproximadamente 16,5 megawatts (MW) de potência em painéis fotovoltaicos. Segundo estimativa divulgada pela Itaipu, os módulos ocuparão, somados, uma área equivalente a cerca de oito campos de futebol.

Com a geração própria de energia, a expectativa é que as instituições beneficiadas reduzam conjuntamente suas despesas com eletricidade em aproximadamente R$ 10 milhões por ano.

A economia poderá liberar recursos dos orçamentos das universidades e institutos para outras áreas, entre elas assistência estudantil, expansão das atividades acadêmicas e desenvolvimento de pesquisas.

O programa também prevê investimentos na infraestrutura científica das instituições beneficiadas. Aproximadamente R$ 25,3 milhões serão destinados à aquisição de equipamentos para 39 laboratórios universitários ligados ao setor energético.

A proposta é ampliar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em áreas relacionadas à energia renovável, transição energética, sustentabilidade e armazenamento de energia.

Com a assinatura dos planos de ação, as instituições contempladas ficam autorizadas a avançar nos procedimentos necessários para contratação dos serviços e implantação dos projetos.

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Engajamento

Violência extrema impulsionava grupos on-line de automutilação

Investigação sobre o suicídio de uma adolescente em Naviraí levou a polícia a descobrir essa rede

07/08/2026 07h50

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Delegada Anne Trevisan, da DEPCA, falou sobre a investigação

Delegada Anne Trevisan, da DEPCA, falou sobre a investigação Marcelo Victor/Correio do Estado

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“Quanto mais violento é o grupo, melhor é o grupo, porque mais pessoas querem entrar naquela panela”, detalhou a delegada Anne Karine Sanches Trevisan Duarte, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), sobre investigação de grupos on-line de automutilação que teriam obrigado uma adolescente de 13 anos a cometer suicídio em Naviraí neste mês.

Conforme Anne Trevisan, a investigação dessa organização começou no dia 22 de julho, quando a polícia tomou conhecimento que o suicídio de uma adolescente havia sido transmitido ao vivo por plataformas de comunicação.

“Durante a investigação, a gente verificou que não foi um suicídio, mas foi realmente um homicídio. Com isso, nós identificamos os alvos, os autores, ao todo cinco adolescentes e um adulto, em vários locais do País. Nós representamos pela prisão e apreensão deles e a busca domiciliar”, declarou a delegada.

A investigação resultou na Operação Lívia, deflagrada na terça-feira, que cumpriu mandados de busca a apreensão em seis locais distintos no Rio de Janeiro, no Ceará, em Minas Gerais, no Pará e em Mato Grosso do Sul contra jovens de 14 a 18 anos.

A polícia descobriu que adolescentes e um jovem de 18 anos faziam parte de grupo que utilizava diferentes plataformas para localizar as vítimas, conquistar sua confiança e exercer controle sobre elas. 

Entre as práticas identificadas estão desafios cada vez mais violentos, automutilação, humilhações, exposição degradante e outras formas de violência psicológica, que em casos extremos culminavam na indução ao suicídio.

“Nós podemos falar que existem escravos virtuais. Isso acontece principalmente com as meninas. Então, dentro dessa organização criminosa, eles têm aquelas pessoas que vão captando vítimas, fazem uma engenharia social. Os adolescentes, eles deixam, muitas vezes, suas redes sociais abertas, então, eles começam a procurar pela família, onde estudam e, diante de todas aquelas informações, se passam por outra pessoa”, explicou a delegada em coletiva de imprensa ontem. 

“É importante frisar que nenhuma rede social dessas pessoas condizia com a foto delas. Era sempre outra foto, outro tipo de pessoa, outro tipo de sexo. Então, é realmente para trazer o adolescente e a criança. Existem crianças vítimas também”, completou Anne Trevisan.

No dia da morte de Lívia, o grupo teria ficado cerca de duas horas pressionando a jovem até que ela decidisse cometer o suicídio, que teria sido um “castigo” por não ter cumprido uma tarefa passada pelos administradores do que eles chamavam de “panela”.

A jovem teria que fazer o que eles chamam de “luz”, que seria matar o próprio gato. Com a recusa dela de machucar o animal, os administradores e também expectadores, segundo a delegada, teriam pressionado a jovem a cometer suicídio.

“É como se eles estivessem jogando um videogame, tem que passar de fase. Então, assim, é uma frieza muito grande, é uma violência muito grande, é desconsiderar a vida humana de forma absurda. Eles têm satisfação com esse resultado. Várias pessoas assistindo e incentivando que praticassem a automutilação, em outros casos, a morte mesmo em si”, contou a delegada.

Anne Trevisan ainda afirmou que outros suicídios também são investigados por ligação com esses grupos, mas não quis detalhar o estado onde eles teriam acontecido.

Ainda conforme a delegada, o adolescente infrator de 14 anos apreendido na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi que determinou “todas as coordenadas” que a adolescentes que morreu em Naviraí devia seguir para se suicidar.

Durante o caso de MS, outro “evento”, como eles chamam esses episódios, era transmitido simultaneamente em outro estado.

* Saiba 

Os investigados e apreendidos na Operação Lívia devem responder pelos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e maus-tratos a animais.

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