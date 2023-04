Rede Municipal de Ensino adere à greve nacional e 108 mil alunos não terão aula nesta quarta-feira

Mais de 13 mil professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) aderiram à Greve Nacional da Educação, em defesa do Piso do Magistério.

Com isso, 108 mil alunos de 208 escolas municipais não terão aula nesta quarta-feira (26).

A categoria pede cumprimento da lei do piso de 20 horas; segurança nas escolas; concurso público para professores; implementação de carreira; revogação do novo ensino médio (NEM) e gestão democrática.

Conforme apurado pela reportagem, a Rede Estadual de Ensino (REE) e rede particular de ensino terão aula normalmente e não participarão das mobilizações.

A 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública iniciou nesta segunda-feira (24) e vai até sexta-feira (28).

O tema deste ano é "Soberania se faz com educação pública e participação social". O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais de Educação Pública (ACP) apoia o movimento e promove uma série de ações durante toda a semana.

Veja a programação em Campo Grande:

DATA MOBILIZAÇÃO Segunda-feira (24/04) 19h - Audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande Terça-feira (25/04) 17h30min - PodPrô: o PodCast da ACP Quarta-feira (26/04) Greve Nacional da Educação - um dia sem aula 8h - concentração na frente da ACP Quinta-feira (27/04) Protocolar, na Câmara de Vereadores, carta aberta com solicitação de apoio a todas as pautas da educação pública Sexta-feira (28/04) Campanha de doação de sangue no Hemosul 18h - reunião dos representantes sindicais da Reme na ACP

De acordo com o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, a categoria luta pelo cumprimento do piso salarial.

"A Reme acumula uma defasagem no piso 20h, que chega próximo aos 90%. Por isso, a educação vai parar! A atual legislação prevê um aumento de 40,57% no mês de maio e 10,3% no mês de outubro para o magistério da Reme. A prefeitura de Campo Grande precisa debater com a categoria, sobre o cumprimento da legislação", defendeu.

CONCURSO

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota) atenderá uma das várias reinvindicações exigidas pela categoria.

De acordo com a chefe do executivo municipal, concurso público para professores será realizado ainda neste ano . Sem dar detalhes, prefeita não revelou número de vagas e a data das provas.

O anúncio foi feito na manhã de 24 de abril de 2023, durante lançamento do programa "Juntos pela Escola", na Escola Municipal Profª Danda Nunes.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino (Reme) tem 108.089 alunos matriculados em 205 unidades de ensino, 13.481 professores e 12 mil servidores (incluindo administrativos, pessoal da limpeza, merenda, monitor de aluno e etc).