Reforma de R$ 1 milhão transforma ala feminina do SUS no Hospital Nosso Lar

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Hospital Nosso Lar, voltado para tratamentos de saúde mental, psiquiatria e dependência química, passou por uma reforma que resultou na ampliação e melhoria da ala feminina do SUS, o Sistema Único de Saúde.

Ao todo foram investidos R$ 1.013.232,91, o dinheiro foi oriundo de decisões da Justiça criminal. O valor, proveniente de penas pecuniárias destinada pela 2ª Vara de Execução Penal da comarca de Campo Grande.

A obra começou em maio de 2025 e foi concluída nesta semana. Na tarde de quarta-feira (7), o juiz titular da 2ª Vara de Execução Penal, Albino Coimbra Neto, visitou a unidade para conhecer o resultado do investimento.

"Nós encaminhamos um recurso no ano passado, das penas pecuniárias, de um pouco mais de R$ 1 milhão, para fazer toda uma reforma. A reforma já foi finalizada e é uma obra grande e importante para os pacientes atendidos pelo hospital", afirmou o magistrado.

O investimento de pouco mais de R$ 1 milhão resultou em uma reorganização completa do espaço. A ala feminina do SUS passou de 28 para 38 leitos, a estrutura que antes era antiga, foi completamente repaginada.

Os banheiros coletivos, deram lugar para enfermaria e agora conta com banheiros individuais, quartos renovados, camas novas e o espaço também conta com climatização.

Para o presidente do hospital, Enier Fonseca, a mudança é tão profunda que equivale a uma nova unidade. "Hoje é um prédio novo. Os quartos estão com camas novas, pintura nova, piso novo, banheiro novo. Ou seja, inauguramos uma ala nova do hospital", resumiu

Ainda segundo Fonseca, a parceria com o Judiciário foi decisiva para tirar do papel um projeto que já existia, mas aguardava recursos para ser executado.

A escolha da instituição não foi por acaso, foi considerada sua importância para a rede de saúde mental do estado. Fundado em 27 de janeiro de 1966, o hospital completou 60 anos de atuação no tratamento psiquiátrico e atende pacientes particulares, de planos de saúde e encaminhados pelo SUS.

A destinação de penas pecuniárias é um exemplo concreto de como valores oriundos de decisões judiciais podem retornar à sociedade por meio de instituições que prestam serviços de interesse público.

Não é a primeira vez que o Nosso Lar é contemplado, o hospital já recebeu recursos da mesma origem para a construção de um ateliê terapêutico e do Hospital Dia.

Estrutura hospitalar

Os pacientes contam com equipe multidisciplinar e participam de atividades terapêuticas como musicoterapia, ioga, capoeira, educação física, academia, futebol e fisioterapia.

No atendimento pelo SUS, os pacientes são encaminhados, em geral, pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e unidades básicas de saúde, por meio da Central de Regulação. O tempo de permanência é definido conforme a avaliação médica e a evolução de cada caso.

