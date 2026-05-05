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Reino Unido impõe sanções contra o desenvolvimento de drones e tráfico de pessoas na Ucrânia

No total, foram 35 os alvos visados por essas novas sanções de Londres, entre os quais estão incluídas redes de tráfico de pessoas

Estadão Conteúdo

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05/05/2026 - 21h00
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O governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira, 5, novas sanções contra cerca de trinta pessoas e entidades relacionadas ao desenvolvimento de drones para a Rússia e às redes que "exploram migrantes" para a guerra com a Ucrânia.

No total, foram 35 os alvos visados por essas novas sanções de Londres, entre os quais estão incluídas redes de tráfico de pessoas que se aproveitam de indivíduos em situação de vulnerabilidade para enviá-los "para a máquina de guerra russa", segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.

"Redes sancionadas pelo Reino Unido têm recrutado de forma enganosa imigrantes estrangeiros que buscam uma vida melhor, enviando-os para a linha de frente como carne de canhão ou empregando-os em fábricas de armas", denunciou o Ministério das Relações Exteriores.

Trata-se de uma prática "bárbara", denunciou o secretário de Estado para Sanções do Reino Unido, Stephen Doughty, que quis destacar o papel de Londres "no desmantelamento da máquina de guerra russa" por meio desse tipo de iniciativa e no apoio à defesa da Ucrânia.

Da mesma forma, as autoridades britânicas destacaram que a Rússia "continua aterrorizando" a Ucrânia com o "uso indiscriminado" de drones. Somente em março de 2026, lançou mais de 200 desses projéteis diariamente sobre território ucraniano, o maior número mensal registrado até o momento.

"É provável que a Rússia supere esse recorde sombrio pelo segundo mês consecutivo em abril", previu o Ministério das Relações Exteriores, pelo que, com essas sanções, confiam em prejudicar as redes de produção e fornecimento de componentes-chave e assistência técnica que terceiros facilitam a Moscou para a fabricação de drones.

Entre os alvos sancionados por fornecer componentes e outros bens à indústria de armamento russa estão entidades sediadas na Tailândia e na China, enquanto entre as pessoas se destacam Pavel Nikitin, cuja empresa desenvolve o drone VT-40, barato e de produção em massa; e Polina Alexandrovna Azarnij.

Com o apoio do Estado russo, Azarnij facilitou a transferência de cidadãos de países como Egito, Iraque, Costa do Marfim, Nigéria, Marrocos, Síria e Iêmen para a Ucrânia, onde são enviados com um treinamento mínimo e em condições precárias para a linha de frente.

A Embaixada da Rússia em Londres criticou este pacote de sanções, que descreveu como "ilegítimo" e "hostil", e garantiu que ele não terá impacto na guerra em curso na Ucrânia "apesar dos slogans grandiloquentes das autoridades britânicas".

Assim, em declarações à agência de notícias russa TASS, a missão diplomática quis enfatizar que "é precisamente Londres quem atiça as chamas do conflito ucraniano, injetando dinheiro e armamento no regime de Kiev".

* Este conteúdo é de inteira responsabilidade da Europa Press e não representa a opinião do Grupo Estado, que não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base no material disponibilizado.

CIDADE EMPREENDEDORA

Programa de Costa Rica que fortalece empresas locais conquista prêmio estadual

A premiação foi nesta terça-feira (5), em Campo Grande (MS), durante cerimônia que reuniu gestores municipais de todo o Estado

05/05/2026 17h24

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O prefeito de Costa Rica, Delegado Cleverson (PP), durante a entrega do prêmio nesta terça-feira em Campo Grande (MS)

O prefeito de Costa Rica, Delegado Cleverson (PP), durante a entrega do prêmio nesta terça-feira em Campo Grande (MS) Divulgação

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A Prefeitura de Costa Rica foi consagrada vencedora do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora – Edição 2026, na categoria Compras Governamentais, com o programa “Empresa Parceira”. A premiação ocorreu nesta terça-feira (5), em Campo Grande, durante cerimônia que reuniu gestores municipais de todo o Estado.

Criado para reverter um cenário de baixa adesão de micro e pequenas empresas (MPEs) locais às licitações municipais, o “Empresa Parceira” enfrentou um problema comum a diversas cidades brasileiras: a evasão de recursos públicos para fornecedores de outras regiões, o que acaba enfraquecendo a economia local.

“Antes, o pequeno empreendedor via a burocracia como barreira e a fiscalização como ameaça. Com o selo ‘Empresa Parceira’ e um programa estruturado de capacitação e desburocratização, a prefeitura passou a atuar como parceira estratégica. O resultado é concreto: mais negócios locais vendendo para o poder público, mais empregos e dinheiro circulando em Costa Rica”, destacou o prefeito Delegado Cleverson (PP).

Selo

Um dos principais diferenciais do programa foi a criação do Selo Empresa Parceira por meio de Decreto Municipal, garantindo segurança jurídica à política pública. A iniciativa, somada a uma trilha de qualificação gratuita e a um atendimento mais ágil pela Sala do Empreendedor, contribuiu para recuperar a confiança dos empresários locais.

Ao todo, 81 selos “Empresa Parceira” foram concedidos a fornecedores ativos, atestando sua regularidade e capacidade técnica. Outro avanço significativo foi a redução do tempo médio para abertura de empresas, que caiu de 48 para apenas 12 horas, com meta de atingir 2 horas até 2028. Também foi registrado um crescimento de 64% no saldo anual de empresas formais no município entre 2024 e 2025.

O programa ainda impulsionou diretamente o empreendedorismo e a formalização do trabalho. Entre 2025 e 2026, 125 novas empresas foram abertas em Costa Rica, principalmente nos setores de comércio e serviços. A estimativa é de que cada novo negócio tenha gerado entre 3 e 4 empregos diretos, fortalecendo a economia local e reduzindo a dependência de fornecedores externos.

“As compras públicas deixaram de ser uma fonte de receita que escapava do município. Agora, elas são um motor de desenvolvimento local. Esse prêmio é um reconhecimento do Sebrae a uma gestão que ousa inovar, simplificar e apostar no pequeno negócio como protagonista”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento, Airton Pereira.

Investimento

Com investimento direto estimado em cerca de R$ 32,8 mil — incluindo identidade visual, selos e produção de materiais confeccionados por costureiras locais do projeto Rica Trama —, o programa teve capacitações realizadas sem custos adicionais, graças a parcerias. O modelo, considerado de fácil replicação, já desperta o interesse de outros municípios de Mato Grosso do Sul.

O “Empresa Parceira” concorreu com outras iniciativas inovadoras na área de compras governamentais e foi selecionado pelo comitê avaliador do Sebrae devido à sua eficácia comprovada, engajamento comunitário, uso estratégico da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da MPE) e capacidade de transformar a relação entre o poder público e os empreendedores.

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Homicídio

Morte em show sertanejo em Chapadão do Sul pode estar ligada à facção, diz polícia

Mateus Almeida Costa no último final de semana pode ter ligação com organização criminosa

05/05/2026 17h15

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Foto: Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga a possível ligação com organização criminosa na execução do ajudante de pintor Mateus Almeida Costa, de 27 anos, morto a tiros durante um evento com show da cantora Naiara Azevedo, em Chapadão do Sul no último final de semana. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5), três dias após o crime.

O homicídio ocorreu na madrugada de sábado (2), logo após a apresentação da artista, durante o Festival Gastronômico realizado na Praça de Eventos do município, a 331 quilômetros de Campo Grande. Mateus foi atingido por diversos disparos e morreu após ser socorrido. Um jovem de 21 anos também foi baleado pelas costas, está em estado grave e precisou ser transferido em vaga zero.

Segundo a Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia local, o ataque foi premeditado e executado com divisão de funções entre os envolvidos. As apurações apontam a atuação de um atirador, um condutor de veículo e outros participantes responsáveis pelo apoio logístico e tentativa de ocultação de provas.

Até o momento, três suspeitos (um de 22 anos e dois de 23) foram presos em flagrante. Um quarto envolvido, já identificado, segue foragido. Durante a ação policial, foram apreendidas duas armas de fogo, incluindo a que teria sido usada no crime, além de uma motocicleta e substâncias entorpecentes ligadas aos investigados.

A Polícia Civil afirma que há indícios de conexão do crime com facção criminosa, hipótese que será aprofundada ao longo do inquérito. As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação e identificar outros possíveis participantes.

No dia do crime, policiais militares que faziam o policiamento do evento ouviram os disparos e correram até a região dos banheiros públicos, onde encontraram a vítima caída. Mateus foi atingido na cabeça, pescoço e tórax.

Testemunhas chegaram a relatar versões divergentes sobre os autores, mencionando inicialmente dois suspeitos com roupas distintas. Com o avanço das investigações, no entanto, a polícia concluiu que a ação foi coordenada e envolveu mais de um participante, embora apenas um tenha efetuado os disparos.

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