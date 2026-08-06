Resíduos de saúde são encontrados a céu aberto e Prefeitura apura descarte em MS

Dezenas de materiais com características de resíduos de serviços de saúde foram encontrados descartados irregularmente em uma área aberta de Três Lagoas, nesta quarta-feira (5). Entre os objetos estavam tubos utilizados para coleta de sangue, alguns contendo vestígios de uma substância avermelhada, além de sacos e outros materiais espalhados diretamente sobre o solo.
A situação foi denunciada por um morador, que registrou imagens do material e as encaminhou aos meios de comunicação da cidade. O descarte ocorreu às margens de uma via que dá acesso à região conhecida como Cascalheiras, nas proximidades de áreas de rio e do setor industrial do município.
Nas imagens, é possível observar uma grande quantidade de tubos com tampas vermelhas e outros resíduos concentrados em meio à vegetação e ao lixo. Pela fotografia, no entanto, não é possível determinar a procedência dos materiais nem confirmar o conteúdo existente nos recipientes.
Diante da denúncia, o Correio do Estado procurou a Prefeitura de Três Lagoas para saber se o município tinha conhecimento do caso, quais providências haviam sido adotadas e se havia sido possível identificar a origem dos resíduos.
Prefeitura diz que material teria sido retirado de descarte regular
Em resposta, a Prefeitura informou que a secretaria responsável foi comunicada sobre o caso e que foram adotadas as providências consideradas necessárias.
Conforme explicação posteriormente repassada ao Correio do Estado, a administração municipal ainda não conseguiu identificar de onde vieram os objetos encontrados na área.
A informação recebida pelo município é de que o material teria sido inicialmente descartado de maneira adequada por alguma unidade de saúde e, posteriormente, retirado do local por terceiros e abandonado irregularmente na região.
“Não sabem porque esse material foi roubado do descarte correto. Algum postinho descartou corretamente e algum bandido passou lá, pegou esse material e fez esse descarte incorreto”, informou o gabinete, ao ser questionado pela reportagem sobre a procedência dos resíduos.
Apesar dessa informação, não foi apontada qual unidade de saúde teria realizado o descarte original nem quem teria retirado o material, de modo que a origem exata dos objetos permanece desconhecida.
A Prefeitura acrescentou que a equipe da Saúde recebeu orientações para providenciar novamente a destinação adequada dos resíduos encontrados.
Município alerta para risco à saúde e ao meio ambiente
Em nota encaminhada à reportagem, a Prefeitura ressaltou que o descarte irregular de resíduos provenientes de hospitais, laboratórios e outros serviços de saúde pode representar risco tanto à população quanto ao meio ambiente.
“A Prefeitura de Três Lagoas alerta que o descarte irregular de resíduos provenientes de hospitais, laboratórios e demais serviços de saúde representa risco à saúde pública e ao meio ambiente. Esses materiais devem receber destinação adequada, conforme a legislação vigente, por empresas especializadas.”
O município também orientou que situações semelhantes sejam denunciadas pelos canais oficiais da administração municipal para que os órgãos responsáveis possam adotar as medidas cabíveis.
“Sobre a matéria em questão, a secretaria foi informada e tomou as medidas corretas e cabíveis”, completou a Prefeitura.
Até o momento, não há informação sobre a identificação de quem retirou e abandonou os materiais na área, nem sobre eventual responsabilização pelo descarte irregular.