Retrospectiva 2024: veja quais foram os acontecimentos marcantes em MS

Aniversário de 70 anos do Correio do Estado, Julgamento da menina Sophia, Rompimento da Barragem do NasaPark e Incêndios no Pantanal foram alguns dos momentos marcantes neste ano

Ano de 2024 foi intenso em Mato Grosso do Sul.

Teve desastre ambiental, escândalo no judiciário, morte de ícones sul-mato-grossenses, tragédias em rodovias, pior seca da história, visitas presidenciais, heroísmo em outro estado, julgamentos históricos e muito mais.

Foi um ano de grandes emoções, positivas e negativas. O Correio do Estado preparou uma linha do tempo de 2024, em ordem cronológica, para você se lembrar dos momentos que mais marcaram o Estado neste ano. Confira:

CORREIO DO ESTADO 70 ANOS

Correio do Estado completou 70 anos em 7 de fevereiro de 2024.

Cerimônia de aniversário/celebração pelas sete décadas de jornal foi realizada na manhã de 7 de fevereiro, em uma quarta-feira, no restaurante Olívia Rooftop Eat & Drink, localizado na avenida Afonso Pena, número 4059, Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Diversas autoridades sul-mato-grossenses marcaram presença no evento e ressaltaram o jornalismo de credibilidade da empresa, como o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos; presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Bitto Pereira; secretário de comunicação do governo do Estado, Frederico Souza; entre outros.

O Correio do Estado nasceu em 7 de fevereiro de 1954 e completou 70 anos em fevereiro. É o maior, mais tradicional e melhor conceituado jornal impresso de Mato Grosso do Sul. É referência nas editorias de política e economia no Estado.

São 70 anos de história e circulação ininterrupta. Exemplares são entregues, diariamente, em 17 municípios: Amambai, Anastácio, Aquidauna, Aparecida do Taboado, Camapuã, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde, São Gabriel e Três Lagoas.

BOMBEIROS DE MS NO RS

Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) foram para o Rio Grande do Sul, em maio , resgatar famílias ilhadas, animais e vítimas da chuva que atingiram o Estado, em sua pior tragédia climática da história.

Atuaram como verdadeiros heróis na busca e salvamento por pessoas e animais em cidades gaúchas que estiveram debaixo d’água.

Resgataram famílias ilhadas em casas submersas pela água, socorreram animais em telhados, içaram pessoas em áreas de risco para lavá-las para local seguro, transportaram famílias inteiras e animais nos barcos da corporação, levaram mantimentos para famílias que não queriam sair de casa, enviaram cestas básicas para famílias isoladas, atuaram na busca por desaparecidos e arriscaram suas vidas mergulhando/entrando na água suja/contaminada das enchentes.

ACIDENTE COM 6 MORTOS E SUÍNOS NA BR-163

Seis pessoas morreram em acidente envolvendo 4 veículos (carreta com mais de 200 suínos, caminhão de milho, caminhão de alimentos e Chevrolet Ônix), em 10 de abril, na BR-163, entre Campo Grande e Anhanduí.

Esta foi a pior tragédia nas rodovias de Mato Grosso do Sul no ano de 2024.

PIOR SECA NO RIO PARAGUAI EM 124 ANOS

Em 2024, o Rio Paraguai enfrentou a pior seca dos últimos 124 anos . O rio chegou a atingir 69 centímetros abaixo de zero (menor nível da história). Com isso, o transporte fluvial se tornou inviável desde julho.

O baixo nível do rio, além de evidenciar a crise climática pela qual o hemisfério está passando, traz prejuízos ao transporte pela hidrovia, principalmente de minérios extraídos em Corumbá e destinados à exportação.

3 VISITAS DE LULA EM MS

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve em Mato Grosso do Sul três vezes neste ano.

Em 12 de abril , veio em Campo Grande, para embargar carne para a China.

Em 31 de julho , veio para Corumbá para acompanhar de perto os incêndios no Pantanal e liberar recursos financeiros para o combate ao fogo.

Em 5 de dezembro , veio em Ribas do Rio Pardo para inaugurar a Indústria de Celulose Suzano SA.

PRISÃO DE CEZÁRIO

O ex-prefeito de Rio Negro e presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Francisco Cezário, foi preso em maio e agosto deste ano, durante a “Operação Cartão Vermelho”, em Mato Grosso do Sul.

A investigação aponta o desvio de mais de R$ 6 milhões da Federação, somente entre 2018 e 2023. Na casa dele foram apreendidos mais de 800 mil reais em maio deste ano.

Ele é alvo de operação que investiga desvio de dinheiro na Federação de Futebol de MS. Preso em maio, foi solto mediante uso de tornozeleira eletrônica, mas, em agosto, foi preso novamente.

INCÊNDIOS NO PANTANAL

Incêndios de grandes proporções atingiram o Pantanal sul-mato-grossense de junho a outubro de 2024.

As queimadas transformaram cenários verdes e cheios de vida em paisagens cinzentas e mortes. O fogo destruiu matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas (fauna e flora) do Pantanal.

De acordo com o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e comandante da Operação Pantanal, Adriano Noleto Rampazo, 1,6 milhão de hectares foi queimado, em 2024, no Pantanal Sul-mato-grossense.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Nacional, Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Homem Pantaneiro (IHP), SOS Pantanal e brigadas voluntárias foram os responsáveis por combater as chamas.

FUMAÇA

Fumaça dos incêndios que atingiram o Pantanal percorreu centenas de quilômetros e foi vista em diversos estados.

Foram vários dias consecutivos cinzentos, com sol avermelhado e cheiro de fumaça em vários municípios do Estado. A fumaça persistiu de junho a outubro em Mato Grosso do Sul.

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO NASAPARK

Uma barragem privada, da empresa Nasa Park Empreendimentos Ltda, rompeu , em 20 de agosto, causando estragos e inundação na BR-163.

A barragem está localizada no condomínio de luxo da empresa, em Jaraguari, próximo ao KM-500 da BR-163, a cerca de 31 km de Campo Grande.

A água e lama saíram levando tudo pela frente, como casas, carros, móveis, animais, asfalto, plantação de milho e plantação de mandioca.

Parte do asfalto cedeu e uma cratera gigantesca se abriu às margens da rodovia. O lago do condomínio de luxo tinha em torno de 20 hectares e ficou praticamente seco depois do rompimento da barragem.

VIDA NOTURNA NA 14 DE JULHO

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) instituiu, em 28 de agosto, a avenida 14 de Julho, berço do comércio, como corredor gastronômico, turístico e cultural .

Com isso, a 14 de Julho, entre a rua Marechal Rondon e avenida Mato Grosso, passou a ser fechada à noite e palco de rodas de música, após abertura de bares.

O objetivo, apresentado pela prefeitura, é o de fomentar o movimento noturno nessa região, já que está bem agitada com a abertura de novos bares e restaurantes.

MORTE DE PELEZINHO

Ex-jogador do Comercial, Tarcírio da Silva Jacob, mais conhecido como “Pelezinho”, faleceu em um acidente de trânsito, em 24 de agosto, na esquina da avenida Julio de Castilho e rua Nioaque, em Campo Grande.

Ele tinha 74 anos. A suspeita é de que o ex-jogador do Comercial tenha sofrido um mal súbito. Parentes lamentaram a morte do ex-jogador nas redes sociais.

ACORDO HISTÓRICO ENTRE INDÍGENAS E FAZENDEIROS

O acordo histórico , feito entre indígenas e fazendeiros em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), pôs fim a ao conflito de terras em Mato Grosso do Sul.

O acordo destinou R$ 146 milhões de indenização para proprietários rurais de Antônio João, dando continuidade, assim, a finalização da homologação da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, de 9.317 hectares. A verba é do governo federal e governo do Estado.

Do total de R$ 146 milhões pagos como indenização, R$ 102,2 milhões foram destinados pela União aos proprietários rurais pela terra nua, por meio de precatórios, e R$ 16 milhões o governo do Estado arcou como contrapartida.

O outro montante restante, de acordo com a ata do termo da audiência de conciliação, foi pago pela União de imediato aos fazendeiros, pelas benfeitorias feitas nas terras, no valor de R$ 27,8 milhões.

JULGAMENTO JAMILZINHO NAME – PLAYBOY DA MANSÃO

Jamil Name Filho, Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes Vieira foram condenados, em 19 de setembro, pela morte de Marcel Hernandes Colombo , mais conhecido como Playboy da Mansão. Jamilzinho foi condenado a 15 anos de prisão pela morte de Marcel.

Marcel foi assassinado, em outubro de 2018, em um bar na Avenida Fernando Corrêa da Costa. A primeira pista de que Jamilzinho estava envolvido no crime foi recolhida durante o depoimento do pai de Marcel, Joel Colombo, quando ele informou às autoridades que seu filho se envolveu em uma confusão com Name Filho em uma boate de Campo Grande, dois anos antes de o crime ser cometido.

Três meses depois, em 19 de janeiro de 2019, uma tia da vítima também prestou depoimento para a Polícia Civil, confirmando a versão de Joel sobre o desentendimento ocorrido na boate.

Porém, quase um ano depois, o mandante do crime ainda estava em aberto, apesar desses depoimentos que indicavam a participação de Jamilzinho no homicídio.

O processo de investigação só foi para frente após a apreensão de um pen-drive com provas que mostravam o envolvimento de Name Filho no crime, durante a realização da Omertà, em setembro de 2019, operação que apurava a criação de uma organização criminosa que agia a mando de Jamil Name e Jamilzinho

OPERAÇÃO ULTIMA RATIO – TJMS

Polícia Federal deflagrou, em 24 de outubro, a Operação Ultima Ratio , com o objetivo de investigar possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Foram afastados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) cinco desembargadores, um juiz de primeira instância, um procurador do Ministério Público Estadual (MPE) e um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE).

Este foi o maior escândalo no Poder Judiciário de MS nos últimos anos.

REELEIÇÃO DE ADRIANE LOPES, 1ª MULHER ELEITA NAS URNAS

Adriane Lopes (PP) venceu nas urnas e foi reeleita prefeita de Campo Grande, em 27 de outubro, segundo turno das eleições municipais de 2024.

É a primeira vez, na história da Capital, que uma mulher é eleita prefeita por voto direto.

Com 100% das urnas apuradas, Adriane teve 51,45% dos votos válidos, contra 48,55% de Rose.

Em números absolutos, foram 222.699 votos para Adriane e 210.112 votos para Rose, uma diferença de 12.587 votos entre elas.

Campo Grande já teve duas prefeitas, mas, esta é a primeira vez em que uma mulher é eleita por voto direto.

Além de Adriane, Nely Bacha também ocupou o cargo nos anos 1980.

Adriane teve 222.699 votos (51,45%) e Rose 210.112 (48,55%). A chefe do executivo municipal venceu em todas as zonas eleitorais de Campo Grande neste segundo turno e, no primeiro, venceu na maioria.

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, a prefeita Adriane Lopes obteve 140.913 votos (31,67%) dos votos, enquanto Rose Modesto alcançou 131.525 votos (29,56%).

Beto Pereira atingiu 115.516 votos (25,96%), a petista Camila Jara fez 41.966 votos (9,43%), o representante do Novo, Beto Figueiró, somou 10.885 votos (2,45%), o candidato do PSOL, Luso Queiroz, chegou a 3.108 votos (0,7%) e o do DC, Ubirajara Martins, ficou com 1.067 votos (0,24%).

JULGAMENTO – SOPHIA

Stephanie de Jesus da Silva (mãe) e Christian Campoçano Leitheim (padrasto) foram condenados em júri popular pela morte de Sophia de Jesus Ocampo , de 2 anos (filha).

Christian foi condenado a 32 anos de prisão pelos crimes de homicídio doloso (20 anos) e estupro de vulnerável (12 anos). Já Stephanie pegou 20 anos de reclusão, pelo crime de homicídio doloso. Ambos cumprirão a pena em regime fechado.

Sophia Ocampo, de 2 anos e 7 meses, chegou morta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, em 26 de janeiro de 2023, após ser agredida pela mãe, Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, e pelo padrasto, Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos.

A menina era agredida constantemente e chegou a frequentar o posto de saúde, com partes do corpo quebradas, mais de 30 vezes, antes de ser morta.

De acordo com laudo necroscópico emitido pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), o homem também estuprou a criança.

INAUGURAÇÃO DA SUZANO CELULOSE

Megafábrica de celulose Suzano SA começou a operar em julho deste ano, mas só foi oficialmente inaugurada em 5 de dezembro , com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Está localizada na zona rural de Ribas do Rio Pardo e é uma das maiores fábricas de celulose do mundo.

Começou a ser construída em 2021, a operar no segundo semestre de 2024 e foi inaugurada em dezembro de 2024.

Foram mais de 10 mil pessoas trabalhando na construção do local. Após concluída, emprega, atualmente, cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores e terceirizados.

Quanta coisa aconteceu este ano em Mato Grosso do Sul! E, o Correio do Estado esteve na cobertura de todas elas. Que em 2025 aconteça muito mais momentos marcantes para trazermos informação de qualidade e credibilidade para você.