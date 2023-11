Decreto deve liberar recursos necessários para atender 14 municípios da região do Pantanal que sofrem com incêndios florestais - Reprodução/ CPA-CBMMS / Mairinco de Pauda

Ainda no fim da tarde desta segunda-feira (13), representantes do Governo do Estado; Corpo de Bombeiros e entidades ligadas à preservação se reuniram para tentar "engrossar" o combate aos incêndios que se espalham pela região do Pantanal. Além de disponibilizar a frota de aeronaves sob o comando do Executivo, a ideia é que um Decreto de Situação de Emergência ajude na liberação de recursos para essas ações.

Como bem aponta o Governo do Estado, mais de 97% dos focos de calor no Pantanal estão concentrados em apenas três municípios, sendo:

º Corumbá (74,8%), º Aquidauana (12,8%) e º Porto Murtinho (10%)

Para discutir o assunto, a mesa era composta pelos secretários de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, e de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; assim como pelo secretários-executivos da Semadesc, Artur Falcette e Rogério Beretta, representando as áreas de Meio Ambiente e Desenvolvimento da pasta.

Além desses, a reunião tinha presença da coordenação-geral da Defesa Civil, Hugo Djan Leite; do presidente da Famasul, Marcelo Bertoni; do diretor-presidente do Imasul, André Borges e membros representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Entre as decisões, espera-se agora o decreto que deve liberar os recursos necessários para atender 14 municípios da região do Pantanal que sofrem com incêndios florestais, intensificados mais recente devido influências climáticas do fenômeno do El Niño.





Esses recursos devem facilitar acesso a itens básicos que uma brigada necessita para esse trabalho, como a compra de combustível "para automóveis e aeronaves, diárias, alimentação, EPI´s e outras necessidades do Corpo de Bombeiros", cita Videira.

Também, Jaime Verruck faz questão de apontar a orientação do governador, Eduardo Riedel, para que a frota aérea do Executivo auxilie nesse enfrentamento direto e indireto, ou seja, tanto como ferramenta de combate quanto no transporte dos militares empregados.

"Vamos contar com aviões e helicópteros da Casa Civil, das polícias Civil e Militar, e do Corpo de Bombeiros. Com o apoio da Famasul, vamos mobilizar os produtores rurais para auxiliar no que for necessário. Além disso, o Imasul também contratou 500 horas de voo de aeronaves particulares que deverão ser utilizadas nessa ação intensificada de combate ao fogo nos próximos dias", cita o titular da Semadesc.

Panorama

Ainda que Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho somem 97,6% dos focos de calor, outros 11 municípios da região do Pantanal também tem sido castigados por esses intensos incêndios florestais, entre eles:

Ladário,

Miranda,

Sonora,

Rio Verde de Mato Grosso,

Coxim,

Bodoquena,

Jardim,

Bonito,

Anastácio,

Corguinho e

Rio Negro

Conforme boletim, emitido ontem (13) pelo Centro de Proteção Ambiental - responsável pela Operação Pantanal 2023 -, o último fim de semana indicou a necessidade de mais agentes em combate aos incêndios, devido ao aumento de solicitações registradas.

O documento que aponta onde as guarnições de combates estão alocadas, também indica que o aumento da temperatura, aliado aos ventos fortes, ajuda na propagação das chamas e dificulta o trabalho das equipes.

"Apenas no período noturno de domingo (12) para segunda-feira (13) a frente de fogo avançou cerca de 20km devido às condições climáticas adversas", diz.

Mais recente, o Correio evidenciou como milhares de hectares queimados, principalmente nas regiões do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e Pantanal do Paiaguás; Nabileque; Nhecolândia e Rio Negro, mostram animais locais sendo carbonizados.

Sapos, cobras, macacos, sucuris, tamanduás, iguanas e capivaras são surpreendidos pelo fogo, não tem para onde correr e acabam morrendo queimados pelas chamas e intoxicados pela fumaça, e as fotos você confere na matéria completa CLICANDO AQUI.

**(Colaborou Naiara Camargo)

