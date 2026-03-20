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Riedel e presidente do Paraguai devem discutir segurança na fronteira com MS

O presidente paraguaio, Santiago Peña, deve estar presente em evento que acontece neste domingo, em Campo Grande

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

20/03/2026 - 08h30
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O governo de Mato Grosso do Sul pretende utilizar a presença de líderes de outros países na 15ª Reunião da Conferência das Partes sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15) para discutir assuntos pertinentes ao Estado. Uma das pautas é debater segurança pública com o governo paraguaio.

A COP15, que será realizada em Campo Grande, começa oficialmente na segunda-feira, porém, neste domingo, haverá um evento com a presença de vários presidentes, entre eles, o do Paraguai, Santiago Peña.

Segundo o governador Eduardo Riedel (PP), entre as pautas a serem discutidas com Peña está o enfrentamento a organizações criminosas, um dos principais problemas enfrentados na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai.

“A gente tem discutido isso, o Paraguai tem afirmado isso, o presidente Santiago Peña está muito determinado a fazer esse enfrentamento contra o crime organizado do lado paraguaio, e nós aqui, no território do Estado.

Estamos vendo o novo arcabouço legal na PEC da Segurança Pública, então, é um tema que certamente estará na agenda dessas conversas aqui no Estado”, afirmou Riedel durante evento na manhã de ontem.

Conforme o governador, Mato Grosso do Sul tem mantido conversas com o governo paraguaio desde a visita de Peña no ano passado.

“Recentemente, o presidente do Paraguai esteve aqui, passou dois dias em Mato Grosso do Sul, e a gente tem mantido contato com o governo central paraguaio, com a ministra Cláudia [Centurión, ministra de Obras Públicas e Comunicações], o ministro Javier [Giménez García de Zúñiga, ministro da Indústria e Comércio], e o próprio presidente. Então, a nossa pauta tem se encaminhado muito bem”, declarou o governador.
 

Peña, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e outros chefes de Executivo participam da reunião da Cúpula de Alto Nível na abertura do evento, neste domingo.

“A presença, aqui, do presidente da Bolívia, do presidente Santiago Peña, é importante para as agendas de Mato Grosso do Sul. O Lula está confirmado aqui também, isso é importante demais nesse momento que a gente vive, para estabelecer e avançar naquelas agendas que nós temos com cada um dos países, que são distintas. Com a Bolívia nós temos uma questão, com o Paraguai são outras questões, mas o fato de eles estarem aqui e a gente poder discutir e reforçar alguns pontos [é importante]”, disse Eduardo Riedel.

“Acho que é um momento muito bom para discutir com o presidente Lula e com o presidente Santiago Peña a Rota Bioceânica, toda a estruturação dos equipamentos federais, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os investimentos para se concluir o acesso à ponte, então, tudo isso vai ser objeto de discussão em altíssimo nível com os presidentes que estarão aqui”, completou o governador.

SEGURANÇA PÚBLICA

A fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai é apontada como um dos principais caminhos para a entrada de drogas e armas ilegais no Brasil pela facilidade do trânsito entre as cidades, principalmente Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, chamadas de cidades gêmeas.

Além delas, também são cidades gêmeas Bela Vista e Bella Vista, Coronel Sapucaia e Capitán Bado, Mundo Novo e Salto del Guairá, Paranhos e Ypejhú, e Porto Murtinho e Carmelo Peralta.

COP15

A COP15 reunirá em Campo Grande as 133 partes, sendo 132 países e a União Europeia, para discutir o estado de conservação das espécies migratórias, definir prioridades e deliberar sobre políticas e ações conjuntas voltadas à proteção de habitats e rotas migratórias.

Organizado pelo governo do Brasil e presidido pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), João Paulo Capobianco, o encontro deve reunir mais de 2 mil participantes, entre representantes de governos, cientistas, organizações internacionais e sociedade civil.

A escolha de Campo Grande para sediar a COP15 foi considerada estratégica por especialistas. A região está inserida no bioma Pantanal, uma das áreas mais relevantes para a migração de espécies no País.

“O Pantanal faz total sentido. É uma das áreas mais críticas e importantes de migração do nosso País. Uma região que está passando por ameaças severas e impactos muito significativos da mudança do clima. A perda de água do Pantanal é de altíssima preocupação”, detalhou a secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do MMA, Rita Mesquita.

Atualmente, 1.189 espécies migratórias estão listadas na COP15. Elas se dividem entre espécies ameaçadas de extinção e aquelas que demandam cooperação internacional para sua conservação.  (Colaborou Leo Ribeiro)

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BOSQUE DOS IPÊS

COP15 não deverá alterar funcionamento de shopping

Mesmo sediando conferência internacional dentro do complexo, shopping mantém horários normais durante evento em Campo Grande

20/03/2026 11h00

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A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana Divulgação

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Mesmo sendo sede da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), o Shopping Bosque dos Ipês manterá o funcionamento normal durante o evento, que ocorre entre os dias 23 e 29 de março, em Campo Grande.

A conferência será realizada no Bosque Expo, espaço de eventos localizado dentro do próprio complexo do shopping. Ainda assim, segundo o empreendimento, não haverá alterações nos horários de atendimento ao público. As lojas e serviços seguem funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h.

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana, com a chegada de delegações internacionais, especialistas e autoridades. Diante disso, o Governo de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Federal, estruturou um esquema especial de segurança para atender à demanda ampliada.

Entre as ações, está a formação de um núcleo com 23 policiais militares voltado ao policiamento turístico. Os agentes receberam treinamento específico para atendimento a visitantes, mediação de conflitos e atuação em eventos internacionais, incluindo comunicação com estrangeiros.

O plano integrado, elaborado desde julho de 2025, prevê reforço no policiamento ostensivo, fiscalização, monitoramento e patrulhamento aéreo. As operações serão coordenadas pelo Gabinete de Ações Integradas, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), reunindo diferentes forças de segurança, inteligência e trânsito.

Outro destaque é a oferta de atendimento bilíngue nas estruturas de segurança pública. O suporte em inglês e espanhol estará disponível nos principais canais de emergência, como os atendimentos via 190 e 193, além de unidades da Polícia Civil, incluindo equipes posicionadas na área oficial do evento e na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat).

A estrutura da cidade também foi preparada para receber o aumento no fluxo de passageiros. No Aeroporto Internacional de Campo Grande, a expectativa é de 229 operações aéreas e mais de 42 mil assentos ofertados durante o período da conferência.

A administradora do terminal, Aena, informou que haverá reforço nas equipes operacionais e de atendimento, especialmente nos horários de maior movimento. O aeroporto também passou por melhorias recentes, como ampliação de espaços, nova sala de embarque doméstico remoto e modernização de áreas de restituição de bagagens.

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LENDA

A Lenda cai: Chuck Norris, o imortal, encontra o fim de sua jornada terrena

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood

20/03/2026 10h36

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Por décadas, a figura de Chuck Norris foi sinônimo de invencibilidade, um ícone tão poderoso que a própria morte parecia temê-lo. Os "Chuck Norris Facts", que viralizaram na internet, eram um testemunho humorístico de sua persona indestrutível, afirmando que ele não dormia, apenas esperava, e que o tempo esperava por ele.

Contudo, nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, a realidade alcançou a lenda. Carlos Ray "Chuck" Norris, o mestre das artes marciais e estrela de ação que cativou gerações, faleceu aos 86 anos, após uma súbita emergência médica em Kauai, Havaí.

Sua partida, confirmada pela família em um comunicado oficial nesta sexta-feira, choca o mundo que o via como um pilar de força e resiliência.

Embora os detalhes da causa da morte permaneçam privados, a família assegurou que ele "partiu em paz, cercado por seus entes queridos". A notícia encerra uma era e transforma o mito da imortalidade de Norris em um legado eterno, gravado não apenas em celuloide, mas na cultura popular global.

Uma vida de lutas e conquistas: os maiores sucessos de uma lenda

A trajetória de Chuck Norris é uma saga de superação e dedicação. Nascido em uma família humilde em Ryan, Oklahoma, sua vida mudou drasticamente durante o serviço na Força Aérea dos EUA, onde descobriu o Tang Soo Do na Coreia do Sul. Essa paixão o transformaria em um dos maiores nomes das artes marciais, com um currículo invejável:

 

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood. Sua ética de trabalho e seus valores morais, frequentemente refletidos em seus personagens, ressoaram com milhões de fãs ao redor do mundo.

O legado além das telas

Além de suas contribuições para o entretenimento, Chuck Norris foi um filantropo dedicado. Sua organização, Kickstart Kids, utilizou as artes marciais para ensinar disciplina e autoestima a jovens em situação de risco, impactando milhares de vidas. Ele também foi uma voz ativa em questões políticas e sociais, defendendo seus princípios com a mesma convicção que demonstrava em suas lutas e filmes.

A morte de Chuck Norris marca o fim de uma era, mas o legado do homem que se tornou maior que a vida continuará a inspirar. Seus filmes, suas lutas e, sim, seus "fatos" imortais garantirão que, mesmo após sua partida, a lenda de Chuck Norris jamais será esquecida. Ele pode ter encontrado seu descanso, mas sua força e seu espírito viverão para sempre na memória coletiva.

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