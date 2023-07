Riedel participa da entrega de maquinários para 19 municípios do Estado

Ao todo, 19 municípios foram contemplados com o novo maquinário - Marcelo Victor/Correio do Estado

O governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) participou na tarde desta segunda-feira (17) da entrega de 19 motoniveladoras para municípios de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O investimento de R$ 15,6 milhões faz parte do programa Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água (Prosolo).

As cidades contempladas com o maquinário foram Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Dourados, Iguatemi, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas.

“Prosolo é um projeto que já foram aplicados mais de R$ 180 milhões em equipamento e máquinas para os 79 municípios, e agora, pela boa administração desses recursos no passado, nós viabilizamos junto a esse governo mais 19 motoniveladoras que nós estamos entregando para aqueles municípios que maior área de estrada tem para poderem serem mantidas”, explicou Riedel.

De acordo com o governador, o critério para decidir quais cidades seriam contemplados pelos maquinários, Riedel falou sobre o tamanho da malha viária.

“Cada prefeito e prefeita que está aqui sabe muito bem a agonia que tem para poder gerir a sua malha [viária] e esse foi o critério para que a gente pudesse ser justo”, disse o governador.

Secretário da Semadesc, Jaime Verruck

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck falou sobre as conquistas do programa do Prosolo.

"Só com as máquinas do Prosolo, nós já recuperamos mais de 16 quilômetros fazendo aterro em propriedade rural, inclusive no próprio Rio Taquari nós já fizemos mais de 1,2 mil quilômetros para que a gente tenha proteção de solo e água", afirmou.

Representando os prefeitos dos municípios que receberam as motoniveladoras, o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan explicou que o maquinário é sinônimo de progresso, conforto e agilidade.

“A nossa gratidão a cada ajuda dessa, cada mão estendida no governo no Estado. Tenho certeza que todos os prefeitos aqui tem essa gratidão e estamos aqui para agradecer pois isso faz uma grande diferença no nosso município”, agradeceu Calderan.

