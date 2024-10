'Rolê na 14 de julho' é alvo de discussão na Câmara de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No "coração" de Campo Grande, a instituição da Rua 14 de Julho como Corredor Gastronômico Turístico e Cultural se mostrou sucesso de público e se tornou o novo "rolê" dos campo-grandenses, porém, acumula reclamações por parte de comerciantes e será pauta de audiência pública na Câmara Municipal na próxima sexta-feira (1º de novembro).

Conforme publicado na manhã de hoje (28) no Dário Oficial de Campo Grande, a audiência pública está agendada para às 09h da próxima sexta-feira, marcada para acontecer no plenário Oliva Enciso da Casa de Leis.

Na Casa, o assunto fica a cargo da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal, que na atual legislatura é composta pelos seguintes vereadores:

Ronilço Guerreiro (presidente),

Júnior Coringa (vice),

Beto Avelar,

Professor Juari e

Gilmar da Cruz.

Essa oportunidade é estendida tanto para os empresários - que chegaram a reclamar do excesso de público -, quanto à população e representantes da sociedade civil, com intuito de ouvir e compartilhar ideias que busquem o desenvolvimento.

Segundo o presidente da Comissão, Ronilço Guerreiro, criar o corredor foi fundamental para que esse ponto da 14 se torne referência nos quesitos cultura e lazer, com resultados já visíveis, segundo o vereador.

"É desafiador, mas precisamos discutir as melhores maneiras de fomentar o local e encontrar soluções para problemas existentes como banheiros, organização do trânsito, maneiras de apoiar o comércio e implementar melhorias que beneficiem tanto os comerciantes quanto a população", expõe Ronilço.

Entenda

Em meados do mês de agosto a Prefeitura de Campo Grande determinou o fechamento da rua durante os fins de semana, em um plano visando expansão noturna, especialmente no período das 20h30 até às 23h30.

Toda a iniciativa buscava atender uma demanda crescente, dos bares que passaram a se espalhar em pontos da 14 de julho, com estratégia de interdição focada principalmente para às sextas-feiras; sábados e domingos.

A instituição do corredor gastronômico veio em 28 de agosto, mas antes disso alguns dos bares já pediam o fim da interdição e reabertura da rua a partir de outubro.

"Não aos ambulantes!"?

Já tradicional em Campo Grande, o "Festival Afronta" - da produtora de mesmo nome -, que assumidamente promove e fomenta a cultura preta; urbana; periférica e LGBTQIAPN+ em Mato Grosso do Sul, também se valeu do espaço para trazer à 14 de julho mais uma edição do evento.

Trazendo ao palco campo-grandense até mesmo a cantora Leci Brandão, o evento sofreu represálias do movimento de bares da 14 que, chamando de "desvalorização da rua", abriu um grito de campanha que fechava uma nota de repúdio com a frase "diga não aos ambulantes".

Conforme apontou o movimento de bares, em vídeo que circulou pelas redes sociais, a insatisfação com o fechamento da rua se deu pela presença de ambulantes e consequente baixa no consumo dos estabelecimentos que assumidamente vendem mais caro.

"Sem [os estabelecimentos] não haverá ambulantes oferecendo bebidos a preços acessíveis. Se os bares não sobreviverem, o evento como conhecemos chegará ao fim. Infelizmente, tomando o evento de hoje como exemplo, nós bares também colaboramos para que ele acontecesse, na expectativa de fomentar o consumo em nosso espaço", citava nota assinada pelos empresários.

Porém, a nota de repúdio foi repudiada pela própria produção do Festival, no que a Afronto considerou uma atitude "desrespeitosa, egoísta e racista", principalmente pela valorização de periferias e comunidades pelo aceso à cultura gratuita e democrática.

A Afronta Produções destacou que, na ocasião, levou para a 14 a Feira Criativa, com 10 expositores e bar oficial do evento, ambos com as autorizações dos órgãos competentes, diferente do que foi apontado na nota dos empresários sobre "instalação desorganizada de barracas de bebidas".

"Além disso, não concordamos com a forma colocada na nota com relação à insatisfação com os ambulantes presentes, pessoas que, assim como os artistas e público do Afronta, fazem parte da sobrevivência e dignidade na periferia. As críticas dos bares demonstra falta de compreensão sobre a importância da ocupação dos espaços públicos por movimentos que promovem diversidade, inclusão e resistência", frisam,



