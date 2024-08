Aprovada em teste, 14 de Julho será fechada nas noites de sexta e sábado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um dia depois de ser instituída como corredor gastronômico, turístico e cultural da Capital, a Rua 14 de Julho será fechada todas as noites de sexta e sábado, das 19h até às 00h00, entre as ruas Maracaju e Antônio Maria Coelho, segundo informação confirmada pela prefeita Adriane Lopes (PP).

Nos últimos dias 23, 24 e 25, especialmente no período das 20h30 até às 23h30, a movimentada rua foi fechada para um período de teste, a fim de estudar formas de fomentar as atividades da cidade. Com isso, durante esse “experimento”, a rua foi vista tomada pelos campo-grandenses, o que parece ter agradado os comerciantes e o poder público.

Ontem, quarta-feira (28), através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) , a Lei nº 7.294 foi sancionada pela chefe do executivo municipal, do qual a 14 de Julho foi oficializada como “corredor gastronômico”, a fim de incentivar a promoção e o ordenamento do local, mediante apoio dos órgãos envolvidos, visando preservar:

O livre trânsito de veículos e transeuntes

A segurança local

A harmonia estética

A sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes

A repressão ao comércio ambulante irregular

Apresentações musicais, poéticas e artísticas

Festivais e encontros gastronômicos e culturais

Revitalização

Em 2019, a população campo-grandense pôde contar com a entrega da revitalização da rua 14 de Julho, após as obras do Reviva Campo Grande.

A revitalização do centro e da rua 14 de Julho foi realizada como forma de valorização do centro histórico da Capital.

Além disso, buscou-se promover a criação de um espaço cultural onde se possa realizar manifestações sócio-culturais. Em um resgate histórico, o mini documentário, produzido por Rogério Zanetti, nos dá uma proporção da influência da rua 14 de Julho no crescimento da cidade. Assista um curto trecho do material no vídeo abaixo:

