Chuva e frio marcam madrugada e manhã deste sábado em MS

Conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e noticiado pelo Correio do Estado nesta sexta-feira (25), a chuva e a queda de temperatura no Mato Grosso do Sul chegou e já fez os sul-mato-grossenses tirarem o casaco e o guarda-chuva do armário na manhã deste sábado (26).

Segundo dados do órgão meteorológico, dentre as cidades com maior precipitação durante a madrugada e manhã deste dia 26, o maior destaque vai para São Gabriel do Oeste, que registrou 62,2mm de chuva, seguido por Miranda, com 51,8mm (33,6mm somente às 2h), Nhumirim, com 44mm, e Costa Rica, com 42,2mm. Em Campo Grande, choveu 23mm. Veja em outras cidades:

Corumbá (38,6mm - 26,2mm às 6h);

Bataguassu (37mm);

Aquidauana (29mm);

Três Lagoas (18,2mm);

Paranaíba (17,2mm);

Água Clara (12,6mm);

Sidrolândia (10,8mm);

Ivinhema (8,2mm);

Coxim (2,4mm);

Amambaí (0,6mm);

Por enquanto, municípios como Dourados, Ponta Porã, Sete Quedas, Maracaju, Porto Murtinho e Rio Brilhante não registraram chuva neste sábado.

Sobre as temperaturas, Bataguassu (18,7°C), Costa Rica (19,1°C), Maracaju (19,1°C), foram aquelas com os menores registros durante a madrugada. Ainda, na Capital, foi registrado mínima de 19,3°C. Outras cidades variaram entre 19°C e 24°C, como:

Corumbá (23°C);

Dourados (21,6°C);

Ponta Porã (20,1°C);

Três Lagoas (22,1°C);

Água Clara (21,3°C);

Sete Quedas (20°C);

Amambaí (19,7°C);

São Gabriel do Oeste (19,5°C);

Aquidauana (21,6°C);

Coxim (24,2°C);

Ivinhema (22.5°C);

Miranda (21,2°C);

Nhumirim (22,4°C);

Paranaíba (20°C);

Sidrolândia (20,1°C);

Porto Murtinho (22,2°C);

Rio Brilhante (21°C);

Previsão para hoje (26) e domingo (27)

Neste sábado (26) a previsão indica probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, e pontualmente podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento no estado de Mato Grosso do Sul. Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, associada ao ciclone extratropical no Sul do Brasil.

Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados deverão favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de chuvas mais significativas com acumulados que podem ficar acima de 40 mm/24h.

Os ventos atuam do quadrante norte (noroeste) e ao longo do sábado giram para o quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

No domingo, a previsão indica tempo com predomínio de sol intercalados com períodos de nebulosidade no estado de Mato Grosso do Sul. A situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Há probabilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades principalmente nas regiões norte, pantaneira e nordeste do estado.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperaturas mínimas de 22°C e 23°C e máximas de 26°C e 29°C. Chove sábado e domingo.

, estão previstas temperaturas mínimas de 22°C e 23°C e máximas de 26°C e 29°C. Chove sábado e domingo. A região do Pantanal deve registrar temperaturas mínimas entre 23ºC e 27°C e máximas entre 28°C e 34°C. Pode chover sábado e domingo.

deve registrar temperaturas mínimas entre 23ºC e 27°C e máximas entre 28°C e 34°C. Pode chover sábado e domingo. Em Porto Murtinho são esperadas mínimas de 23°C e 24°C e máximas entre 30ºC e 35°C. Há previsão de chuva no sábado.

são esperadas mínimas de 23°C e 24°C e máximas entre 30ºC e 35°C. Há previsão de chuva no sábado. O Norte do estado deve registrar temperaturas mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 29°C e 33°C. Deve chover durante todo o final de semana.

deve registrar temperaturas mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 29°C e 33°C. Deve chover durante todo o final de semana. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 34°C. Há possibilidade de chuva sábado e domingo.

, no leste do estado, terão temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 34°C. Há possibilidade de chuva sábado e domingo. Anaurilândia terá mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 31°C e 34°C. Choverá no sábado e no domingo.

terá mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 31°C e 34°C. Choverá no sábado e no domingo. A região da Grande Dourados deve registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 30°C e 34°C. Há probabilidade de chuva no sábado.

deve registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 30°C e 34°C. Há probabilidade de chuva no sábado. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas mínimas entre 20°C e 23°C e máximas de 27°C e 30°C. Irá chover sábado.

temperaturas mínimas entre 20°C e 23°C e máximas de 27°C e 30°C. Irá chover sábado. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 32°C e 34°C.

*Colaborou Alexandra Cavalcanti e Mariana Piell

