Secretário acha "ridícula" comparação de notas do Ideb entre Estados

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Em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (6), o secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, avaliou de forma positiva o avanço das notas do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e diz estar tranquilo com o fato de MS estar abaixo da média nacional, mas que é importante alcançar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).

O titular da pasta explica que, ao invés de avaliar menos de 30% dos alunos (geralmente os melhores), como muitos estados fazem, Mato Grosso do Sul expandiu a participação da Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), prova que serve para verificar o nível das escolas privadas e públicas das unidades federativas, para 90% dos estudantes. Segundo o secretário, todas as escolas, incluindo as indígenas, fizeram a prova, e isso impacta o resultado, mas oferece um diagnóstico mais real da rede de ensino.

Os gestores que adotam este método alternativo, de avaliar apenas uma parte do todo, podem ludibriar a sociedade e mostrar que está tudo bem, quando na verdade a realidade é outra. O secretário de Educação diz que há "colegas", os quais ocupam o mesmo cargo, que se preocupam muito com o ranking, porém a "meritocracia" só seria justa se todos partissem do mesmo ponto de partida.

"Então eu acho meio ridículo ficar se comparando (com outros estados) quando você sabe que tem outros dados ali a serem considerados (como o número de alunos participantes). Há uma confusão, e às vezes até no interesse de publicamente dizer que está muito bem, mas se eu não avaliar todo mundo, se eu não for sincero com a minha rede, eu posso estar te entregando um dado que é legal, mas estou deixando alguma criança para trás e é o que o Mato Grosso do Sul não vai fazer", disse Hélio Daher.

O secretário destacou que todas as escolas no Estado passaram pelo Saeb e que alcançar a meta do Plano Nacional de Educação é um objetivo a ser cumprido em MS.

"A meta (do PNE) é importante porque ela nos dá uma baliza de onde a gente tem que chegar. Eu fico muito tranquilo em dizer para vocês que o Mato Grosso do Sul é justo e real com o seu dado. E é óbvio que a gente entende que nós temos que continuar melhorando, mas a gente de forma alguma vai propor um crescimento muito agudo pra tentar atender a expectativa e não ser real com o estudante", disse o secretário de Educação

Para ele, o importante é a criança estar na sala de aula e ter a aprendizagem com qualidade. "Então esse dado para nós é importantíssimo, a gente tem ali a meta a alcançar, mas primeiro, a gente não olha para o lado. Eu tenho que olhar para mim, olhar o quanto estava e o quanto estou caminhando, que é o que a gente faz aqui".

O secretário também destaca que Mato Grosso do Sul obteve o melhor resultado histórico no IDEB, superando os índices pré-pandemia de 2019.

Notas de MS

Mato Grosso do Sul apresentou avanços na educação escolar, tanto na rede pública quanto privada, mas ainda continua abaixo das metas e da média nacional, segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados nesta quarta-feira (5).

Os dados do Ideb e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) referentes a 2025, revelam o desempenho da educação básica brasileira, calculados pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Divulgada a cada dois anos, a avaliação do Ideb é dividida em três níveis de escolaridade, sendo ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e ensino médio.

Mato Grosso do Sul avançou em todos os níveis, apresentando uma crescente nos últimos anos.

De 2023 a 2025, em uma escala de 0 a 10, o Ideb do ensino fundamental anos iniciais do Estado passou de 5,4 para 5,7. A média nacional é de 6,3, enquanto a meta é de 6.

No ensino fundamental anos finais, o índice de Mato Grosso do Sul passou de 4,6 para 4,9. O País fechou com Ideb de 5,3 e a meta de 5,5.

Já o Ensino Médio foi o que teve o maior salto, passando de 3,8 para 4,2, o que ficou próximo da média nacional, de 4,5, mas ainda longe da meta de 5,2.