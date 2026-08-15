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"MAIOR APREENSÃO"

Segundo laudo descarta cocaína e carga de madeira é devolvida

Análise do Instituto Nacional de Criminalística da PF comprovou que não havia drogas nas toras de madeira apreendidas

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

15/08/2026 - 07h25
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O Instituto Nacional de Criminalística (INC) da Polícia Federal (PF) concluiu nesta semana o relatório sobre a análise da madeira apreendida durante a Operação Timber Shield, em Corumbá, entre os dias 20 e 21 de junho.

Conforme o relatório, o segundo a ser apresentado, não havia cocaína e nenhum outro tipo de entorpecente na carga de madeira, que chegou a ser noticiada como a maior apreensão da droga já feita no Brasil. Após isso, a carga foi restituída aos proprietários.

O laudo pericial foi concluído na segunda-feira e assinado pelo perito criminal José de Ribamar Furtado Júnior. Conforme o documento obtido pelo Correio do Estado, foram analisadas pelo INC 43 amostras (entre pedaços de madeira e serragem) da madeira apreendida em Corumbá e em nenhuma delas foi detectada a presença de drogas.

“Os exames realizados em todas as amostras analisadas (fragmentos dos pedaços de madeira) resultaram negativos para cocaína, bem como para qualquer outra substância de interesse forense, com as técnicas e metodologias aplicadas”, diz trecho do documento.

Este é o segundo laudo que traz essa conclusão, de que entre os quatro caminhões apreendidos entre os dias 20 e 21 de junho deste ano em Corumbá não havia drogas, apenas madeira.

O primeiro relatório foi apresentado no dia 17 de julho, quase um mês após as apreensões, pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

O perito criminal Matheus de Andrade Carvalho Souza, que assina o laudo, relatou que foram coletadas 52 amostras da madeira apreendida, um pouco de cada caminhão, e o material foi analisado no local e também no Laboratório de Química Forense do setor e no laboratório do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (Ialf) da Coordenadoria-Geral de Perícias de MS.

As cargas estavam no porto seco dos Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul (Agesa), localizado no Anel Viário de Corumbá, onde dois peritos criminais coletaram as amostras, o que ocorreu entre os dias 30 de junho e 3 de julho deste ano.

“Todos os testes e exames instrumentais resultaram negativos para a presença de cocaína impregnada nas amostras de madeira encaminhadas a exame pericial”, concluíram os quatro laudos dos exames em laboratório analisados pelo Setor Técnico-Científico da PF, como mostrou reportagem do Correio do Estado.

Mesmo com esse resultado, a Receita Federal não havia liberado a carga para os proprietários. Apenas esta semana, após o relatório do INC comprovar o que já havia sido apresentado no mês passado, é que os quatro caminhões apreendidos em Mato Grosso do Sul foram liberados.

PROCESSO

De acordo com o advogado Leandro Lobo, que representa dois importadores donos dos caminhões, uma parte da carga foi liberada na noite de quarta-feira e o restante foi entregue no fim da tarde desta quinta-feira.

“Alguns já chegaram ao seu local de destino, que eram Aquidauana, Campo Grande e Curitiba. Apenas este no Paraná que não haviam me confirmado ainda a chegada dele”, contou Lobo no fim da tarde desta sexta-feira ao Correio do Estado.

O advogado ainda afirmou que a carga não tinha avarias aparentes, mesmo com a coleta de amostras feitas pela perícia da Polícia Federal.

Passada essa etapa, Lobo afirmou que já ingressou no Ministério Público Federal (MPF) com um pedido de esclarecimentos por parte da Receita Federal sobre a operação que resultou na apreensão das cargas de madeira, mas não deve parar por aí.

“Com certeza vamos entrar com uma ação contra a União, porque meus clientes tiveram muito prejuízo, tiveram que pagar hotel para os motoristas para que eles permanecessem em Corumbá até a liberação da carga, sem contar os clientes que perderam porque tiveram o nome associado ao tráfico de drogas”, afirmou o advogado.

Cidades_devolução de carga_reprodução2Carga de madeira apreendida em junho pela Receita Federal começou a deixar o porto seco de Corumbá na noite de quarta-feira - Foto: Reprodução

RECEITA FEDERAL

Em nota, a Receita Federal afirmou que “continuará investindo cada vez mais em inteligência de dados e cooperação internacional no combate ao comércio ilegal de madeiras e ao narcotráfico, que se vale cada vez mais de meios alternativos de ocultação das drogas em produtos variados”.

Após fazer um breve histórico sobre sua atuação, o órgão fez questão de afirmar que a Operação Timber Shield foi feita por meio de cooperação e compartilhamento de inteligência “entre a Aduana brasileira e parceiros internacionais”.

“Houve retenção cautelar de vultosa carga de madeira com base em informações compartilhadas entre agências dos Estados Unidos, da Bolívia e do Chile, que indicavam possível contaminação da mercadoria com entorpecente”, afirmou a Receita, em nota.

“Durante os procedimentos de fiscalização, foram realizados narcotestes preliminares pela Receita Federal que apresentaram reação indicativa da presença de entorpecente. A Aduana Boliviana e a Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) também realizaram a aplicação de narcotestes preliminares que indicaram a presença de entorpecente. Diante desse conjunto de elementos, a Receita Federal adotou as medidas cautelares cabíveis e acionou imediatamente a Polícia Federal, que enviou equipes para Corumbá-MS e Cáceres-MT, a fim de acompanhar os procedimentos realizados e conduzir as investigações e perícias necessárias”, continuou, em nota.

“Posteriormente, a Receita Federal foi comunicada de que as amostras submetidas à perícia da Polícia Federal apresentaram resultado negativo para entorpecentes e para outras substâncias de interesse forense. Os exames periciais foram concluídos, com resultado definitivo negativo para a presença de substância ilícita”, seguiu.

A Receita Federal afirmou ainda que “causam preocupação manifestações divulgadas com base em fontes não identificadas que colocam em dúvida a atuação da Receita Federal no caso em questão”.

“Em qualquer sistema moderno de fiscalização aduaneira, informações recebidas de fontes especializadas, especialmente quando corroboradas por indícios preliminares, exigem verificação rigorosa pelas autoridades competentes e comunicação imediata à autoridade policial. A não confirmação dos indícios é consequência natural e esperada em determinados eventos, que não podem desincentivar a atuação firme contra organizações criminosas”, declarou o órgão.

A nota é finalizada com a afirmação de que a retenção da carga “foi adotada diante de informações de inteligência fornecidas por organismos internacionais especializados e de resultados obtidos em testes preliminares. A atuação observou os procedimentos de controle e segurança aplicáveis, com o imediato acionamento da Polícia Federal para a realização das investigações e perícias necessárias”.

*SAIBA

A Operação Timber Shield mobilizou a Bolívia e o Brasil. Além dos quatro caminhões apreendidos em MS, outros quatro foram interceptados em Cáceres (MT), totalizando 260 toneladas de madeira, onde estariam escondidas 50 toneladas de cocaína, o que não se confirmou.

Fuga Termina em Morte

Corpo de homem que pulou no Rio Paraná para fugir da PRF é encontrado

Gleison Araújo estava desaparecido desde quinta-feira (13), após abandonar carro com cerca de 5 mil maços de cigarros contrabandeados e pular no Rio Paraná durante fuga da PRF.

15/08/2026 08h10

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Gleison Araújo, conhecido como Neno, foi encontrado no Rio Paraná após pular de uma ponte durante fuga da PRF.

Gleison Araújo, conhecido como Neno, foi encontrado no Rio Paraná após pular de uma ponte durante fuga da PRF. Foto: Reprodução.

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O corpo de Gleison Araújo, conhecido como Neno, foi encontrado na noite de ontem, sexta-feira (14), nas águas do Rio Paraná, em Paulicéia (SP). Ele estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (13), quando pulou de uma ponte na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo durante uma fuga da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caso teve início na noite anterior, quando Neno conduzia um Toyota Etios carregado com aproximadamente 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e tentou escapar de uma abordagem policial.

Conforme as informações divulgadas inicialmente, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada da PRF e seguido em fuga pela BR-158. O acompanhamento policial se estendeu por aproximadamente 24 quilômetros.

A tentativa de fuga terminou depois que o veículo apresentou problemas mecânicos e não conseguiu mais prosseguir. Neno abandonou o automóvel e continuou a pé até chegar à ponte sobre o Rio Paraná.

Na tentativa de escapar dos policiais, ele pulou da estrutura e desapareceu nas águas. Desde então, não havia informações sobre seu paradeiro.

Corpo encontrado por pescador

O corpo foi localizado nesta sexta-feira por um pescador em uma região próxima a um residencial em Paulicéia. Após encontrar a vítima, ele acionou os salva-vidas do balneário do município.

Um familiar foi chamado e reconheceu o corpo como sendo de Gleison Araújo.

Morador da região de Dourados, Neno era procurado desde o momento em que desapareceu no rio. O veículo utilizado por ele e a carga de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela PRF após a ocorrência.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de São Paulo, responsável pelos procedimentos relacionados à localização do corpo e pela apuração das circunstâncias da morte.

MS-386

Tragédia em rodovia no sul de MS provoca sete mortes

Sistema hidráulico de caçaba possivelmente falhou, ela se ergueu com o veículo em movimento, tombou e o carro que vinha no sentido contrário bateu e pegou fogo. O caminhoneiro fugiu

15/08/2026 08h08

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Caçamba estava carregada com milho, que se espelhou na rodovia. Tráfego entre Mundo Novo e Iguatemi ficou interditado por dez horas

Caçamba estava carregada com milho, que se espelhou na rodovia. Tráfego entre Mundo Novo e Iguatemi ficou interditado por dez horas

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No mais grave acidente do ano em Mato Grosso do Sul, cinco adultos e duas crianças morreram em um acidente por volta das 19 horas desta sexta-feira (14), na MS-386, no extremo sul do Estado, entre as cidades de Mundo Novo e Iguatemi. As sete vítimas estavam em uma Spin que pegou fogo após bater em um caminhão caçamba que tombou na pista, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Mundo Novo, que atendeu a ocorrência.

Depois que a caçamba carregada com milho tombou, ela se desconectou do cavalo e o caminhoneiro, ao ver a tragédia, abandou o local utilizando a parte dianteira do  veículo envolvido no acidente. Até o começo da manhã deste sábado ele ainda não havia sido identificado, conforme informações dos bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelos bombeiros, o carro de passeio havia acabado de sair da aldeia indígena Porto Lindo e estava a caminho de Iguatemi. A tragédia aconteceu a cerca de 60 metros da ponte sobre o Rio Iguatemi e por conta da gravidade do caso, a rodovia ficou interditada entre 19 horas e 5 horas da manhã deste sábado.

A carreta seguia no sentido contrário, em uma descida, e de acordo com a suspeita dos peritos que foram ao local, possivelmente a caçamba basculante se ergueu com o veículo em movimento no meio da rodovia sem o motorista perceber. Por conta disso, perdeu a estabilidade em meio à alta velocidade e tombou no meio da pista.

O motorista da Spin não conseguiu parar e em alta velocidade bateu contra esta caçamba, que é toda de ferro. Imediatamente o carro pegou fogo e os peritos não conseguiram identificar se as pessoas morreram em decorrência da colisão ou por conta do fogo. Dependendo do modelo, a Spin tem capacidade legal para o transporte de sete pessoas. 

Conforme os bombeiros, a identidade das pessoas será confirmada somente depois de perícia. Inicialmente os corpos foram levados para Mundo Novo, que fica a cerca de 40 quilômetros do local da tragédia, mas a previsão era de que fossem transferidos ainda neste sábado para Naviraí, onde existe Instituto de Medicina Legal (IML).

Nem mesmo a confirmação sobre o sexo das vítimas foi possível obter, segundo os bombeiros, já que os corpos estavam completamente carbonizados. Mas um dos bombeiros que passou a noite no local acredita que sejam três mulheres e dois homens. As crianças, acredita ele, deviam ter entre sete e dez anos, mas não foi possível identificar se eram meninos ou meninas.

Conforme informações apuradas pelos bombeiros, as vítimas estavam visitando a aldeia Porto Lindo, mas não residiam no terra indígena. Eles acreditam que sejam todas de um mesmo núcleo familiar.

Policiais Militares e civis criaram uma espécie de força-tarefa para tentar identificar o caminhoneiro e esclarecer o que de fato ocorreu, mas até o começo da manhã ele não havia sido localizado.

A suspeita de que a tragédia tenha sido provocada por uma falha mecânica no sistema hidráulico da caçamba basculante surgiu porque o pino deste hidráulico estava completamente estendido, o que só ocorre quando o motor do caminhão está em funcionamento e quando a caçamba está atrelada ao chamado cavalo, explicou um dos bombeiros que passou a noite no  local da tragédia.

E, como o cavalo e a caçamba se desconectaram no momento em que a parte traseira tombou, os peritos acreditam que este pino tenha erguido a caçamba com o veículo em movimento.

Pelo falto de o acidente ter ocorrido próximo a uma ponte, o tráfego ficou completamente interditado durante cerca de dez horas. Porém, por ser rodovia com pouco movimento, a fila de veículos não chegou a dois quilômetros ao longo da noite e começo da madrugada.

 

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