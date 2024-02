Seis pessoas morrem por Covid-19 nesta semana em MS

Após ter zerado o número de óbitos na semana anterior, seis pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, aponta o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira (20).

Os dados são referentes à sétima semana do boletim e mostram que as seis vítimas tinham entre 40 e 94 anos, sendo três de Campo Grande, duas de Ponta Porã e uma de Água Clara.

Ao longo dessas sete semanas do ano, o Estado soma 25 mortes por Covid-19 e 2,9 mil casos. Apenas na última semana foram 197.

Na série histórica, desde o início da pandemia, MS soma 626,7 mil casos e 11,2 mil mortes.

As cidades que mais registram casos novos na semana são: Campo Grande, com 197; Naviraí, com 75; Dourados, com 49; Corumbá, com 32; e Ponta Porã, com 29.

Atualmente, as variantes em circulação no Estado são Delta, Gamma e Ômicron.

Testagem

Na semana passada, os critérios para realização do teste de Covid-19 nas unidades de saúde de Campo Grande mudaram, passando a ser realizados apenas após avaliação médica.

Anteriormente, o teste era realizado em quem apresentava sintomas, sem a necessidade de consulta prévia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a alteração se deve ao número reduzido de testes disponíveis.

“Devido a descontinuação da oferta de testes de Covid-19 por parte do Ministério da Saúde, a distribuição às unidades de saúde também está reduzida, porém os testes podem ser encontrados em todas as unidades de saúde do município”, disse a Pasta, em nota.

Sintomas da Covid-19

É possível que o cidadão esteja infectado com o vírus da Covid-19 caso apresente os seguintes sintomas:

Febre

Tosse seca

Perda do olfato

Perda do paladar

Falta de ar

Dificuldade para respirar

Dor ou pressão do peito

Transmissão

O meio de transmissão da Covid-19 se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a transmissão pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminado

Prevenção

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da Covid-19. Confira:

Vacinação contra Covid-19

Uso de máscara

Uso de álcool gel

Lavagem das mãos com água e sabão

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos pessoais

Ventilar ambientes

Evitar aglomerações e espaços fechados

(Glaucea Vaccari colaborou).