Emprego

Entre as vagas, MS Florestal abre inscrições até para jovens aprendizes

Iniciando o ano de 2024, município e Estado atuam no fomento do mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. Iniciando a segunda semana de janeiro, onde a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abre 4,6 mil vagas de emprego e a Fundação Social do Trabalho (Funsat). São opções em áreas como comércio, serviço, setor industrial, construção civil e campo. Os interessados devem procurar as unidades, levando consigo os documentos pessoais.

Somente em Campo Grande são 2,2 mil vagas disponíveis, entre elas 90 para função de operador de caixa, 50 de atendente de setor de frios e laticínios, 50 servente de limpeza, além de carpinteiro (30), eletricista de linha de baixa-tensão (30), ferreiro armador na construção civil (30), pedreiro (20), auxiliar de linha de produção (24), ajudante de carga e descarga de mercadorias (15), entre outros. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.



Já a Funsat faz o intermédio de 2.203 vagas, com contratações são para 171 profissões, em 223 empresas de Campo Grande. De acordo com a fundação, são 145 vagas para auxiliar de linha de produção, 135 vagas para repositor de mercadorias, 60 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 41 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 25 vagas para desossador, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1515 oportunidades em 95 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 130 vagas, estoquista, com 63 vagas, vendedor pracista, com 32 vagas, empacotador, a mão, com 20 vagas, motofretista, com 13 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 56 vagas em 11 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 26 vagas, auxiliar de linha de produção, com 11 vagas, auxiliar administrativo, com 3 vagas, recepcionista, atendente, com 3 vagas, motorista de ônibus rodoviário, com 2 vagas, entre outras.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço.

JOVEM APRENDIZ

A MS Florestal, atuante na área de florestas, está com 10 vagas abertas para Jovem Aprendiz para atuar na área administrativa no escritório de Campo Grande. O candidato deverá ter entre 16 e 22 anos, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Será ofertada uma bolsa no valor de R$ 600 e vale-transporte.



As inscrições ficarão abertas apenas até a segunda-feira, dia 8 de janeiro. A carga horária de trabalho é de 4h, desempenhando atividades administrativas em diferentes setores da empresa. O início está previsto para fevereiro e o contrato será de dois anos de duração. Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail [email protected].



Vaga para Assistente Administrativo Tributário



A empresa ainda oferece uma vaga aberta de Assistente Administrativo no departamento tributário, também com inscrições até a segunda (8) e para atuação no escritório da Capital. Os requisitos obrigatórios são Ensino Médio completo, além de comunicação e habilidade interpessoais excelentes. Os candidatos que também apresentarem Ensino Superior, e entre 1 ou 2 anos de experiência profissional em funções semelhantes, terão vantagem no processo seletivo, mas não são quesitos desclassificatórios.



Como integrante do departamento tributário, o profissional realizará, sob orientação, registros e conferências dos processos contábeis e fiscais; formação do custo de aquisição; tratamento tributário dos documentos fiscais em geral; análise de relatórios e demonstrativos de acompanhamento das operações fiscais; apoio nas apurações dos tributos municipais, estaduais e federais; apoio nas elaborações e entregas das obrigações acessórias; e apoio no atendimento aos clientes internos dos demais departamentos da companhia.



Todas as informações sobre a inscrição estão disponíveis neste link, ou buscando a vaga no site bracell.com/carreiras.