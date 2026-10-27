Servidores terão quatro dias de "molho" com feriado prolongado

Diário oficial

Ele foi reintegrado à corporação após 6 anos afastado

Tiago Henrique Vargas foi reintegrado e está de volta ao cargo de Agente de Polícia Judiciária, função Investigador de Polícia Judiciária, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Ele foi lotado em Pedro Gomes, município localizado na região norte do Estado e situado a 317 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Pedro Gomes já era a cidade em que Tiago trabalhava como policial civil, antes de ser demitido. Portanto, ele está retornando à sua “antiga casa”.

A lotação foi publicada nesta terça-feira (27) na página 163 do Diário Oficial Eletrônico ( DOE-MS ) e assinada pelo delegado-geral de Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio.

Confira o trecho redigido no DOE-MS:

Nas redes sociais, Tiago disse que sempre teve fé em Deus que um dia voltaria para a Polícia Civil, ao mostrar um manequim com sua farda.

Tiago mostrando sua farda da PC em manequim. Foto: Divulgação/Instagram

"Esse é o colete que eu usava na Polícia Civil. Colete, distintivo, essa aqui é a camisa que eu estava vestindo no dia que eu fui demitido lá em 2020. Eu sempre tive certeza que iria voltar um dia. Deus sempre me deu essa certeza. Deus é maravilhoso o tempo todo”, disse, empolgado, em suas redes sociais.

DEMISSÃO

Tiago Vargas foi investigador de Polícia Judiciária, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, de 2014 a 2020.

Foi demitido do cargo em 16 de julho de 2020, após “peitar” o então governador do Estado, Reinaldo Azambuja, xingando-lhe de "canalha e corrupto".

Ele publicou um vídeo em suas redes sociais, em julho de 2020, reclamando de uma blitz, realizada no período da manhã, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). No vídeo, ele xinga e ataca Azambuja.

"Reinaldo Azambuja, você não tem vergonha na cara, um dos piores bandidos do estado é você, você deveria estar preso, seu corrupto, seu canalha, e não mandando a nossa polícia fazer blitz aqui na cidade de Campo Grande às nove horas da manhã. Quem faz blitz nove horas da manhã, governador do estado, não quer pegar vagabundo, meu irmão", disse Tiago no vídeo.

Na época, o Ministério Público (MPMS), por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, pediu que ele fosse condenado pelos crimes de injúria e difamação. As penas somadas poderiam alcançar até dois anos de detenção.

Além da condenação, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que Tiago Vargas pagasse indenização de R$ 40 mil por ter usado as redes sociais para ofender Azambuja.

Em 13 de abril de 2026, Vargas passou a cumprir prisão domiciliar, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Foi vereador de Campo Grande de 2021 a 2024, sendo o vereador mais votado nas eleições de 2020, com 6.202 votos.

Em 2022, venceu as eleições para deputado estadual em MS, mas, foi impedido de assumir a cadeira por conta dos entraves com Azambuja na Justiça. Pedrossian Neto era suplente e assumiu em seu lugar.

Tentou a reeleição para vereador em 2024 pelo Partido Progressistas (PP), mas, com 6.202 votos, foi derrotado nas urnas.

ADMISSÃO

Tiago Vargas está de volta a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul . Ele foi reintegrado ao cargo de Agente de Polícia Judiciária, função Investigador de Polícia Judiciária, após 6 anos afastado.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (26) na página 134 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) e assinada pelo governador de MS, Eduardo Riedel (PP).

Confira o trecho redigido no DOE-MS:

Nas redes sociais, Vargas agradeceu a Deus pelo retorno a Polícia Civil.

“Estava aqui trabalhando aqui na reciclagem e recebi a informação de que saiu a publicação para a gente voltar para a Polícia Civil. Emoção né cara. Só posso agradecer a Deus. Mais de seis anos esperando por isso. Minha mãe morreu e não pode ver isso. Obrigado gente. Deus é bom o tempo todo”, disse, emocionado, em um vídeo publicado no Instagram.

SUCATEIRO

Após perder o cargo de policial civil, deputado estadual e ser derrotado nas eleições municipais de 2024, Tiago assumiu sua nova profissão: sucateiro.

Em abril de 2026, começou a compartilhar sua rotina profissional nas redes sociais, mostrando o trabalho de separação e coleta de materiais recicláveis aos seus seguidores.

Nas publicações, Tiago passou a registrar atividades do dia a dia, apresentando uma realidade diferente daquela vivida durante sua trajetória na vida pública.